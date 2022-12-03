Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

3 декабря, 17:00. "Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Нідерланди - США Смотреть трансляцию

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Насыщенный групповой этап сзади. Поединки третьего тура Чемпионата мира получились очень увлекательными, и кое-где имели неожиданное решение. У нашей пара есть две стороны медали: Нидерланды спокойно прошли в плей-офф с первого места, а судьба США решалась в последнем матче. Правда, шансы у команд достаточно равны. Даже с небольшим преимуществом, казалось бы, аутсайдера.

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Нидерланды

Ноты лебединой песни Луи ван Гала все еще звучат на полях Катара. Собственно, "оранье" провели групповой этап в квартете с хозяевами, кроме которых были эквадорцы и сенегальцы без Мане. Откровенно: не самые сильные соперники. Собственно, даже в такой группе Нидерланды не набрали максимум очков, а победы одерживались очень тяжело. В том числе и Катар доставлял неудобства, а о 80 минутах преимущества Сенегала и подавно не стоит вспоминать.

Правда, главное в футболе – результат, ведь в этих двух поединках "оранье" одержали победы с разницей в два мяча. Если продолжить тему результата, то с Эквадором был получен не хороший, но весьма удовлетворительный. Ничья с командой, которая играла гораздо лучше тебя: нидерландцы за 90 минут нанесли два удара по воротам соперника и установили собственный антирекорд Чемпионатов мира. На таком багаже далеко не уедешь. В третьем туре с катарцами ситуация выровнялась, но мы все понимаем современный уровень команды-хозяйки текущего ЧМ.

Хорошие результаты были получены за счет индивидуальностей. Следует выделить главную молодую нидерландскую звезду современности Коди Гакпо. Он отличился голом в каждом из матчей Мундиаля и в сейчас находится в пятерке лучших бомбардиров турнира. Также стоит отдать должное и голкиперу-дебютанту Нопперту, который достаточно уверенно действует, учитывая отсутствие опыта игры на высоком уровне. Больше с положительной стороны выделить некого. Разве что Фрэнки де Йонг суетится между феноменальным видением поля и привозами. Нестабильная команда.

Соединенные Штаты Америки

Вряд ли "соккер" сейчас может всерьез конкурировать с "футболом" в США, однако уже точно вырывается на первые планы среди всех видов спорта. Американская школа футбола развивается с каждым годом все больше и больше. Конечно, это происходит и за счет европейских команд, однако это все еще нужно удержать на плаву. Пока это дает результат – 1/8 финала Чемпионата мира.

Квартет у "янкиз" был тоже (как и у Нидерландов) не слишком конкурентен, и тоже они там не уступили ни разу. Сначала была потеря преимущества в счете с Уэльсом, затем тяжелая ничья против Англии. Кстати, первый результат болельщиками воспринимался довольно отрицательно, а второй – словно победа. А вот в третьем туре действительно было добыто три очка благодаря голу Пулишича против Ирана.

Кристиан в этом моменте травмировался, но сегодня он все-таки сможет помочь своей команде. Он очень важная персона в этом коллективе как в игровом плане, так и в психологическом. Пулишич – хороший вингер, благодаря которому США держат мощную интенсивность в атаке. Собственно, нужно выделить также и Веа и Сарджента – это если тоже говорить об завершающем звене. Они очень сильно терроризировали (двухзначно звучащую) сборную Ирана в предыдущей встрече. Главное, чтобы у них хватило сил на ван Дейка и компанию.

Последние пять матчей Нидерландов и США

Последние пять встреч номинальных хозяев

29.11. Нидерланды – Катар 2:0 (ЧМ-2022)

25.11. Нидерланды – Эквадор 1:1 (ЧМ-2022)

21.11. Сенегал – Нидерланды 0:2 (ЧМ-2022)

25.09. Нидерланды – Бельгия 1:0 (Лига наций)

22.09. Польша – Нидерланды 0:2 (Лига наций)

Последние пять встреч номинальных гостей

29.11. Иран – США 0:1 (ЧМ-2022)

25.11. Англия – США 0:0 (ЧМ-2022)

21.11. США – Уэльс 1:1 (ЧМ-2022)

27.09. США – Саудовская Аравия 0:0 (ТМ)

23.09. Япония – США 2:0 (ТМ)

Личные встречи между командами

05.06.2015. Нидерланды – США 3:4 (ТМ)

03.03.2010. Нидерланды – США 2:1 (ТМ)

18.02.2004. Нидерланды – США 1:0 (ТМ)

19.05.2002. США – Нидерланды 0:2 (ТМ)

21.02.1998. США – Нидерланды 0:2 (ТМ)

Цифры и факты

Нидерланды и США ни разу не встречались в официальном матче.

Американцы только дважды проходили дальше 1/8 финала – в 2002 (четвертьфинал) и 1930 (полуфинал) годах.

В то же время "оранье" на двух предыдущих для себя Мундиалях обязательно доходили минимум до полуфинала.

США забили три гола в последних шести матчах.

Нидерланды пропустили всего один раз за пять последних поединков.

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды – США

Прогноз матча Нидерланды – США от UA-Football

Больше всего надежд на атакующий футбол – тот, от которого выиграют нейтральные болельщики. Особенно сильно он может вмешаться в игру после первого гола, ведь противоположная команда побежит атаковать, а с обороной у обоих коллективов все не слишком качественно. Многие уже записали Нидерланды в список участников 1/4 финала, но нужно вспомнить Евро-2020 и сделать выводы. США сейчас выглядит более слаженно и структурированно. Прогноз: Проход США в следующий раунд (КФ 2,9).