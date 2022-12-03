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Нидерланды – США. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
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Нидерланды - США: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Нидерланды – США. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Матч интересен хотя бы тем, что встречаются две разные стихии. Нидерланды у Луи Ван Гааля очень прагматичны, а США – команда ультрадинамическая.

Сборная Нидерландов уверенно вышла из группы А. Первое место ей здесь отдавали заранее, и она не подвела. В поединках против Сенегала и Эквадора "оранье" не выглядела уверенно, вторым вообще могла и проиграть, но набрала четыре очка. Однако подопечные Луи Ван Гааля производят впечатление автомобиля, который пока даже не пытался протестовать свою максимальную скорость. Больше всего в этой команде вспоминают Гакпо и вратаря Нопперта.

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Команда США под руководством Грегга Берхалтера нравилась своей активной игрой. Смотреть ее матчи никогда не будет скучно. Достаточно молодая сборная действовала активно во всех трех матчах на групповом этапе, а это редкость для чемпионата мира в Катаре, где даже гранды позволяли себе отдых или откровенно заваливали некоторые поединки.

В первом матче США изрядно погоняли Уэльс, однако начать турнир с победы им не удалось – ничья 1:1. В следующей игре подопечные Берхалтера очень хорошо смотрелись даже рядом с Англией, являвшейся стопроцентным фаворитом матча. Однако все завершилось сухой ничьей. Единственную же победу американцы одержали в заключительном матче группового этапа, минимально одолев сборную Ирана – 1:0. Некоторые даже охарактеризовали этот результат как "победу цивилизации над терроризмом". Так что Кристиан Пулишич, автор единственного гола в том матче, и является главным истребителем террористов.

Ставка и прогноз

Проход Нидерландов

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В статье: Нидерланды США Прогнозы
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