Англия – Сенегал. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Интересно будет увидеть очень яркую Англию теперь в плей-офф, где цена ошибки – максимальная.

Ни одного поражения в группе, две убедительные победы в матчах с Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также ничья с США – ни одного провала или даже неудачной игры. Англичане продемонстрировали класс, особенно на контрасте со своими выступлениями в Лиге Наций.

Важно отметить, что у Англии лучшая атака групповой стадии чемпионата мира 2022 – девять забитых голов, другие команды даже близко не подошли к этому показателю. Англичане имеют третий показатель на турнире по владению мячом, также они научились взламывать насыщенную защиту соперника. Иран и Уэльс хоть и не имеют высокого класса, но обороняться всегда умели. Маркус Рашфорд удачно выходит со скамьи и уже забил три мяча, Сака зажигает на фланге, а Беллингем – в центре. Атмосфера в раздевалке тоже очень положительная. Это даже похоже на идиллию.

Сенегал, безусловно, имеет чем ответить сопернику в столь важном матче. Казалось, что без Садио Мане, получившего травму прямо перед турниром и безуспешно пытавшегося вылечиться у шаманов, сенегальцев ждет провал. После поражения в матче с Нидерландами, 0:2, в перспективы африканцев верилось тяжело и дело не в содержании игры. Как раз с подопечными Луи Ван Гааля команда действовала хорошо, но ничего не достигла, и это могло морально надломить ее. Однако этого не случилось.

"Львы Теранги" удивили атакующим натиском в групповых матчах. Они нанесли наибольше ударов по воротам соперников, а вообще на чемпионате их превзошли по активности лишь Германия, Бразилия, Аргентина и Франция.

На мировом первенстве Сенегал никогда раньше не выигрывал в двух матчах подряд, поэтому этот турнир точно войдет в историю. Хотя, конечно, это еще ничего не гарантирует, тем более с соперником уровня Англии. Проблем у команды по-прежнему очень много. Сенегальцы пропускали в каждом из трех матчей. Статистически у них третья худшая оборона из вышедших в плей-офф сборных вместе с Австралией и Южной Кореей.

Сенегал подходит к матчу с Англией с потерей дисквалифицированного основного полузащитника – Идрисы Ганы Гея. Футболист "Эвертона" играет ключевую роль в схеме с парой опорников и является лидером команды. Заменить такого исполнителя очень тяжело.

Ставка и прогноз

Победа Англии и тотал больше 2,5 .

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