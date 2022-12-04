Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия – Сенегал. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Англия - Сенегал: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта
Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Интересно будет увидеть очень яркую Англию теперь в плей-офф, где цена ошибки – максимальная.
Ни одного поражения в группе, две убедительные победы в матчах с Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также ничья с США – ни одного провала или даже неудачной игры. Англичане продемонстрировали класс, особенно на контрасте со своими выступлениями в Лиге Наций.
Важно отметить, что у Англии лучшая атака групповой стадии чемпионата мира 2022 – девять забитых голов, другие команды даже близко не подошли к этому показателю. Англичане имеют третий показатель на турнире по владению мячом, также они научились взламывать насыщенную защиту соперника. Иран и Уэльс хоть и не имеют высокого класса, но обороняться всегда умели. Маркус Рашфорд удачно выходит со скамьи и уже забил три мяча, Сака зажигает на фланге, а Беллингем – в центре. Атмосфера в раздевалке тоже очень положительная. Это даже похоже на идиллию.
Сенегал, безусловно, имеет чем ответить сопернику в столь важном матче. Казалось, что без Садио Мане, получившего травму прямо перед турниром и безуспешно пытавшегося вылечиться у шаманов, сенегальцев ждет провал. После поражения в матче с Нидерландами, 0:2, в перспективы африканцев верилось тяжело и дело не в содержании игры. Как раз с подопечными Луи Ван Гааля команда действовала хорошо, но ничего не достигла, и это могло морально надломить ее. Однако этого не случилось.
"Львы Теранги" удивили атакующим натиском в групповых матчах. Они нанесли наибольше ударов по воротам соперников, а вообще на чемпионате их превзошли по активности лишь Германия, Бразилия, Аргентина и Франция.
На мировом первенстве Сенегал никогда раньше не выигрывал в двух матчах подряд, поэтому этот турнир точно войдет в историю. Хотя, конечно, это еще ничего не гарантирует, тем более с соперником уровня Англии. Проблем у команды по-прежнему очень много. Сенегальцы пропускали в каждом из трех матчей. Статистически у них третья худшая оборона из вышедших в плей-офф сборных вместе с Австралией и Южной Кореей.
Сенегал подходит к матчу с Англией с потерей дисквалифицированного основного полузащитника – Идрисы Ганы Гея. Футболист "Эвертона" играет ключевую роль в схеме с парой опорников и является лидером команды. Заменить такого исполнителя очень тяжело.
Ставка и прогноз
Победа Англии и тотал больше 2,5.
Популярное сейчас
- Аргентина выходит в четвертьфинале в Нидерланды. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения
- Возле Бахмута сбит российский сверхзвуковой истребитель
- Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 13:46 Прогнозы на футбол Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022
- 03:05 Прогнозы на футбол Футбол не вне политики. Иран – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 29.11.2022
- 00:40 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00