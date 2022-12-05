Япония – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Эта пара выглядит, по-моему мнению, более-менее ровной. Преимущество хорватов разве что в статусности и опыте некоторых футболистов (в первую очередь, Луки Модрича) на крупных турнирах.

На мировых чемпионатах эти соперники встречались дважды. Обе игры прошли на групповом этапе. В 1998-м году Хорватия победила со счетом 1:0 и вышла из группы со второго места (японцы тогда проиграли все три матча), а в 2006-м они сыграли 0:0. В итоге до стадии плей-офф не прошли обе команды.

В настоящее время в матчах группового этапа обе сборные оставили контраверсионное впечатление. Японцы поначалу ожидаемо проигрывали немцам, которые в первом тайме забили один гол с пенальти и еще один из офсайда. В конце встречи азиатская команда неожиданно перевернула игру, забила два гола менее чем за десять минут и одержала сенсационную победу. Казалось бы, все теперь было в руках сборной Японии, которая должна была сыграть с Коста-Рикой, только что разгромленной испанцами со счетом 0:7. Однако японцы умудрились сенсационно уступить сопернику (0:1) и столкнулись с необходимостью побеждать испанцев.

Тот матч получился очень странным. Выиграв первый тайм, Испания быстро пропустила два довольно бессмысленных гола в начале второго и не слишком стремилась сравнять счет. Благодаря разгрому костариканцев и ничьей с немцами, Испания спокойно вышла со второго места, да еще и получила в соперники Марокко вместо Хорватии в 1/8-й финала, а дальше – Португалия или Швейцария вместо Бразилии, которая наверняка победит Южную Корею.

Хорваты, стартовав в Катаре со скучной ничьей против марокканцев, после этого разгромили Канаду со счетом 4:1, хотя и пропустили в том матче первыми. Следующим их соперником были бельгийцы, игра которых в первых двух турах оставила совершенно посредственное впечатление. Победа над ними давала подопечным Златко Далича выход из первого места. Но завершающая игра в квартете для Модрича и товарищей сложилась крайне тяжело — весь второй тайм доминировала Бельгия, которая чудом не забила ни одного гола. Восстановленный после повреждения Ромелу Лукаку имел четыре отличные возможности отличиться, однако ничего не реализовал. Кстати, победа бельгийцев оставляла хорватов без плей-офф. Этот матч завершился без голов, и именно поэтому Хорватия попала на Японию.

Ставка и прогноз

Победа Японии с форой "0" в первом тайме .

2500 ₴ Бонус за первый депозит Получить бонус

Заряжай на Чемпионат Мира вместе с Parimatch Ukraine!