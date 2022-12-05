Бразилия - Южная Корея. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

На этом чемпионате мира мы уже видели кучу сенсаций и малологичных результатов. Потому и на этот матч стоит смотреть осторожно, хотя фаворитизм Бразилии трудно отрицать.

Не стоит забывать, что главный соперник "Селесао" в Катаре не какая-то команда (например, Аргентина или Франция), а травмы. У главного врача "пентакампеонов" куча работы. Правый латераль Данило пропустил предыдущий матч, но в 1/8-й финала уже должен выйти с первых минут на поле. Относительно его состояния прогнозы оптимистичны. Значительно больше вопросов по левому флангу защиты в лице Алекса Сандро. Вероятно, вопрос его выхода-невыхода будет решаться в день игры. Но беда в том, что дублер представителя "Ювентуса" Алекс Теллес сломался и точно уже не сыграет на чемпионате мира. Так же как и нападающий Габриэль Жесус. Правда, в атаке у тренера Тите очень широкий выбор игроков и без представителя "Арсенала" это звено не пострадает. Как и с Алексом Сандро, открыт вопрос по поводу лидера сборной и ее главной звезды Неймара. Его сломали уже в первой игре чемпионата. Прогнозировалось, что он восстановится к 1/8-й финала, однако сейчас стопроцентной уверенности в этом нет.

Напомню, что Бразилия очень спокойно и уверенно обыграла сильных европейских соперников Сербию (2:0) и Швейцария (1:0), а в заключительном матче уже расслабилась и проиграли Камеруну (0:1), что, впрочем, ничем не помогло африканцам. Они из группы не вышли.

Южная Корея оказалась очень симпатичной командой. Сначала она не проиграла Уругваю, 0:0. Тот матч был очень скучным и осторожным с обеих сторон – ни одного удара в створ ворот на двоих. Затем корейцы выдали феерическую игру против Ганы и уступили со счетом 2:3, хотя действовали на поле не хуже соперника. В заключительном матче подопечные португальского наставника Паулу Бенту драматично (гол в компенсированное до второго тайма время) победили Португалию. Таким образом, у них и Уругвая было равное количество очков (по 4), одинаковая разница забитых/пропущенных голов, но дальше их вывел больший показатель забитых голов во всех матчах.

Ставка и прогноз

Победа Бразилии с форой "-1" .

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