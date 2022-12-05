Марокко - Испания. Анонс и прогноз матча 1/8 финала чемпионата мира на 6.12.2022

Испания - один из топов мирового футбола, у которого подросло новое, талантливое поколение. Марокко же лишь второй раз в истории вышел из группы на ЧМ.

Их задачи на турнир сильно разнятся, но объединяет желание подтвердить класс. Для Испании это означает уверенно победить африканского середняка; ну, а марокканцы захотят показать, что в плей-офф оказались не случайно.

Чемпионат мира. 1/8 финала

6 декабря. Аль-Райан. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"

Марокко 17:00 Испания

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Марокко

Марокко был лучшей командой группы F. У Канады почти полкоманды не тянули уровень ЧМ; Хорватия с трудом находила себя в атаке; Бельгию захлестнули противоречия внутри коллектива. Марокко же просто делал свое дело.

Его защита неидеальна, но Буну на воротах, Агер в центре и Хакими справа дают класс. Вдобавок Ашраф очень полезен в нападении, где солирует Хаким Зийех, который так хорошо не играл со времен "Аякса". Серия из 8 матчей без поражений - это все их работа.

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Да, соперников класса Испании на этом отрезке у Марокко не было, но это не отменяет умения бороться, терпеть и жалить в концовке, чего боится команда Энрике. Главное для африканцев - "не поплыть", как Сенегал против Англии, а отбегать в стиле Австралии с Аргентиной - пусть с позиции слабого, но с четкой верой в себя и планом на игру. Этого должно хватить, чтобы интрига в матче жила.

Новости Испании

После поражения Японии (1:2) конспирологи отписались, мол, Энрике поддался азиатам, дабы избежать встречи с Хорватией в плей-офф. Зачем это делать, если Марокко в группе выглядел сильнее "Шашечных", правда, не объяснили - возможно, пошли заряжать воду от телевизора.

Мы, тем временем, скажем фактами - Испания проиграла Японии, не сумев заново включиться после рывка соперника. Такое с "Фурией" было и с немцами - после гола Мораты они не добивали "Бундестим", а дали ей очухаться, забрать мяч, и в итоге пропустили из-за дыр в центре обороны, которые ни одним Родри не заткнуть.

Both Rodri (115) and Pau Torres (109) completed more passes in the first half than Japan did as an entire team (89)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v70k0UjL9K — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2022

Сейчас много пишут, что Испания бьет рекорды по владению, но в сущности это и способ защиты тоже. Когда соперник с мячом вблизи ворот Симона, "Красная фурия" нервничает, становится уязвимой, и повторить свежий фокус Нидерландов, отдав мяч андердогу, ей не под силу. С Марокко она обязательно сыграет "от себя". Ну, а результат будет зависеть от потерявшегося "инстинкта убийцы". Или Испания вспомнит, как добивать соперников, или добьют ее. Может даже это сделает Марокко.

Марокко - Испания: статистика личных встреч

Марокко - бывшая колония Испании, но встречались на поле команды всего раз - в группе на ЧМ-2018. Тогда была зафиксирована ничья 2:2, "Фурию" от фиаско спас Яго Аспас.

Любопытно, что с тех пор команды обновились процентов на 80. Ни Бельханда, ни Буссуфа, ни Иско с Диего Костой в сборных давно нет, а тогда на них возлагались огромные надежды!

Последние матчи Марокко

Последние матчи Испании

Ориентировочные составы

Потерь у команд нет вообще. Ходят слабые слухи о дискомфорте у Сесара Аспиликуэты, но это плей-офф ЧМ, а он мужчина волевой, поэтому в крайнем случае сыграет "на уколах".

У Марокко отмечаем выздоровление после микротравм звезд команды - вратаря Буну и правого бека Хакими.

Марокко: Буну - Хакими, Саисс, Агер, Мазрауи - Унахи, Амрабат, Сабири - Зийех, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон - Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Мората, Ольмо

Марокко - Испания: ставки и коэффициенты

Марокко - Испания: прогноз от UA-Футбол

Марокко любит и умеет вязать соперника, делать футбол вязким. Испания с ее 80% владения легко может увязнуть на все 120 минут.

Рискнем поставить на то, что голов в матче будет немного. Ставку ТМ 2,5 БК предлагают с коэффициентами 1,65-1,75.