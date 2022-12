Марокко - Испания. Анонс и прогноз матча 1/8 финала чемпионата мира на 6.12.2022

Испания - один из топов мирового футбола, у которого подросло новое, талантливое поколение. Марокко же лишь второй раз в истории вышел из группы на ЧМ.

Их задачи на турнир сильно разнятся, но объединяет желание подтвердить класс. Для Испании это означает уверенно победить африканского середняка; ну, а марокканцы захотят показать, что в плей-офф оказались не случайно.

Марокко был лучшей командой группы F. У Канады почти полкоманды не тянули уровень ЧМ; Хорватия с трудом находила себя в атаке; Бельгию захлестнули противоречия внутри коллектива. Марокко же просто делал свое дело.

Его защита неидеальна, но Буну на воротах, Агер в центре и Хакими справа дают класс. Вдобавок Ашраф очень полезен в нападении, где солирует Хаким Зийех, который так хорошо не играл со времен "Аякса". Серия из 8 матчей без поражений - это все их работа.

Да, соперников класса Испании на этом отрезке у Марокко не было, но это не отменяет умения бороться, терпеть и жалить в концовке, чего боится команда Энрике. Главное для африканцев - "не поплыть", как Сенегал против Англии, а отбегать в стиле Австралии с Аргентиной - пусть с позиции слабого, но с четкой верой в себя и планом на игру. Этого должно хватить, чтобы интрига в матче жила.

После поражения Японии (1:2) конспирологи отписались, мол, Энрике поддался азиатам, дабы избежать встречи с Хорватией в плей-офф. Зачем это делать, если Марокко в группе выглядел сильнее "Шашечных", правда, не объяснили - возможно, пошли заряжать воду от телевизора.

Мы, тем временем, скажем фактами - Испания проиграла Японии, не сумев заново включиться после рывка соперника. Такое с "Фурией" было и с немцами - после гола Мораты они не добивали "Бундестим", а дали ей очухаться, забрать мяч, и в итоге пропустили из-за дыр в центре обороны, которые ни одним Родри не заткнуть.

Both Rodri (115) and Pau Torres (109) completed more passes in the first half than Japan did as an entire team (89)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v70k0UjL9K