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Португалия – Швейцария. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Португалия - Швейцария: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Одна из двух европейских пар в 1/8-й финала и, без сомнения, пара чрезвычайно интересная. В ней есть очевидный фаворит, однако, как ни странно, абсолютное большинство экспертов оценивает фаворитизм Роналду и компании достаточно скромно, то есть Швейцария выступает мощным андердогом.
Португалия вышла в плей-офф с первого места. Она набрала шесть очков. Команда опередила Южную Корею, Уругвай и Гану в квартете Н.
Путь в 1/8-ю у этой команды не был легким. Сначала была крайне тяжелая (все, вероятно, помнят незабитый Иньяки Уильямсом гол после ошибки вратаря Кошты) победа над Ганой (3:2), затем европейцы без особых проблем справились с Уругваем (2:0), и в третьем, заключительном туре группового этапа уступили сборной Южной Кореи (1:2). Потенциал команды, особенно атакующий, очень высок. Вместе с тем, подопечные Фернандо Сантуша традиционно не играют солидно, но достигают результата.
Сборная Швейцарии заняла второе место в группе G, набрав в трех играх шесть очков. Отметим, столько же было и у сборной Бразилии, которая разместилась на первом месте, но пентакампеоны закончили групповую стадию с наилучшей разницей мячей. Достижения Швейцарии следует оценить высоко, ведь она опередила такие сильные сборные как Камерун и Сербию.
И немного интересной статистики. История противостояния этих соперников насчитывает 25 матчей, в которых девять раз победы одерживала сборная Португалии, а 11 игр выиграла сборная Швейцарии.
Ставка и прогноз
Проход Португалии в 1/4-ю финала.
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