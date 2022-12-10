Марокко – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Наиболее сенсационный участник плей-офф встретится с одним из претендентов на глобально большой успех.

На групповом этапе африканская команда опередила могущественных бельгийцев с хорватами, и справилась с канадцами, а на первой стадии плей-офф подопечные Валида Реграри создали чрезвычайно громкую сенсацию в противостоянии с испанцами, сломив сопротивление подопечных Луиса Энрике в серии послематчевых пенальти. Итак, сняв скальп одного из фаворитов, Марокко теперь встречается с другим.

Достаточно традиционно для времен Фернанду Сантуша португальская сборная не баловала яркой игрой в группе. К тому же она потерпела поражение от южных корейцев. Но в 1/8-й финала команда Фернанду Сантуша дала понять, что способна играть не только прагматично, но и забивать по шесть мячей. Интересная ситуация сложилась с позицией центрального нападающего в этой команде. Мировой рекордсмен как по количеству игр за сборную, так и по количеству голов за национальные команды Криштиану Роналду оказался в резерве. А молодой нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, вышедший вместо него, сделал хет-трик против корейцев.

Такой сценарий заставляет говорить не только о глубине состава Португалии, не только наталкивает на мысли об смене поколений (по крайней мере, на определенном амплуа), но и заставляет по-другому посмотреть на тренера "европейских бразильцев". Фернанду Сантуша часто упрекали в том, что в сборной он просто плывет по течению, не принимает жизненно важных решений, пытается просто не мешать футболистам играть. Так вот после рокировки "Роналду - Рамуш" о тренере говорят как о влиятельном руководителе с жесткой рукой.

Действительно, похоже на то, что огромное эго все еще мешает Роналду правильно интегрировать себя в сборную, но тренерский подход позволил этому процессу не быть определяющим для игры португальцев. Это точно пригодится в противостоянии с Марокко, но потребуется также характер. Африканцы, как и в своих предыдущих матчах, покажут максимальную организацию, дисциплинированность. Так что португальцам придется попотеть.

Ставка и прогноз

Победа Португалии. Более рискованный вариант – гол Криштиану Роналду.

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