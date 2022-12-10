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Англия – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
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Англия - Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Англия – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: Getty Images

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Этот матч будет вторым на чемпионате мира в Катаре, когда встретятся два гранда, реальные тяжеловесы. Первый между Испанией и Германией был слишком осторожным, и тогда ничья более-менее удовлетворила обе команды. Сейчас кто-то должен сойти с дистанции.

Англия – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

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3.10
3.25
2.46
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Под руководством Гарета Саутгейта сборная родоначальников футбола играет в довольно простой и резкий футбол. В этом есть свой довольно оригинальный прагматизм, хотя назвать действия этой команды осторожными нельзя. По крайней мере, пока. После сверхрезультативной победы над иранцами в стартовом туре группового этапа англичане в следующих трех поединках не пропустили ни одного гола, выиграв дважды с одинаковым счетом 3:0 и сыграв сухую ничью с американцами. Однако Саутгейт точно знает, что его нынешний соперник крайне опасен, если дать ему простор, разгон. Так что Гарет должен вносить изменения в действия своих подопечных.

Французская сборная и забивает, и пропускает регулярно. Команда Дидье Дешама пропускала от австралийцев, датчан, тунисцов и поляков, так что говорить о надежности оборонной линии действующих чемпионов мира не приходится. Хотя никто не назовет игру "Ле Блё" авантюрной. Также Франция компенсирует защитные огрехи с помощью атаки, набив уже девять мячей, пять из которых на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Но стоит помнить, что Мбаппе – это флаг сборной, который держится на флагштоку с Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Последний выдает суперовый чемпионат и невероятно остро играет индивидуально.

В официальных матчах эти команды встречались семь раз: по две победы с обеих сторон, три ничейных результата.

Также интересный факт: англичане не побеждают французов в официальных матчах с 1982-го года, когда победили на чемпионате мира в Испании со счетом 3:1.

Ставка и прогноз

Победа Франции.

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В статье: Англия Франция Прогнозы
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