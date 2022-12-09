Чемпионат мира. 1/4 финала

10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт

Англия – Франция 17:00

Трансляция – Megogo, Суспільне

Новости Англии

Франция станет первой серьёзной проверкой англичан на этом мундиале. Команда Гарета Саутгейта легко справилась с оппонентами по группе B. Повеселились с Ираном (6:2) в первом туре, а затем англичане перешла в сдержанный режим. Был крайне неубедительный перфоманс против США (0:0), а затем победа над мертвой командой Уэльса (3:0).

В 1/8 Англия не имела проблем с Сенегалом (3:0). Но показательна манера, с которой родоначальники футбола разобрались с африканцами. Все три гола были забиты с контратак, в которых блистал Джуд Беллингем. Ждём ещё более осторожной игры против действующих чемпионов мира.

Рахим Стерлинг вернулся в состав после поездки домой по семейным обстоятельствам. Но учитывая игру Фодена в последних играх, форвард "Челси" вряд ли получит место в старте. Деклан Райс не тренировался большую часть недели, но должен выйти с первых минут – на их оборонительной работе с Хендерсоном держится вся игра. А вот потеря Каллума Уилсона не должна стать большой проблемой.

Новости Франции

Действующие чемпионы мира имеют некоторые проблемы с обороной по ходу турнира, но в остальном очень похожи на себя 4-летней давности – разве что Мбаппе уже забил больше (5), чем за весь прошлый мундиаль (4). Дешам продолжает проповедовать осторожный футбол со ставкой на создание максимально комфортных условий для своих главных звёзд. Именно поэтому автор 3 голов на ЧМ Жиру приносит куда больше пользы, чем мог бы принести травмированный Бензема.

Смущает только количество пропущенных. "Ле Бле" забивали и Австралия (4:1), и Дания (2:1), и Тунис (0:1), и даже автобусная Польша (3:1) в первом раунде плей-офф. Тут сказывается и отсутствие всемогущего разрушителя Нголо Канте, и системные сбои в защите. Как и их будущий соперник, Франция делает ставку на быстрые выпады.

В них ключевая роль лежит на Мбаппе и его быстрых ногах. До вторника Килиан занимался в зале, не участвуя в общих тренировках из-за проблем с лодыжкой. Их противостояние с Уокером будет ключевым, а потому от кондиций Мбаппе возможно будет зависеть итог противостояния. В остальном у французов всё в порядке.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 31 раз. Пока перевес за англичанами: 17 побед против 9 у французов. Ещё 5 поединков завершились вничью. На ЧМ их пути пересеклись лишь дважды: в 1966-м родоначальники игры выиграли 2:0 на пути к своему единственному титулу, а через 16 лет история повторилась в Бильбао (3:1). В наше время "ле бле" выступают уже лучше: 4 из 6 последних личных встреч остались за Францией.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллингем – Фоден, Кейн, Сака

Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Чуамени – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

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Статистика и факты

Мбаппе забил 16 голов в 14 последних матчах за сборную

Франция может стать первой командой за 60 лет, которой удалось защитить чемпионский титул

Франция может выйти в свой 7-й полуфинал в истории, англичане мечтают о 4-м выходе

Англия может впервые в истории достичь двух полуфиналов ЧМ подряд

Англия не пропускала после матча первого тура против Ирана (6:2)

Пикфорд имеет 3 сухих матча на турнире. Ещё одна игра без пропущенных позволит киперу "Эвертона" повторить рекорд Гордона Бэнкса (1966) и Питера Шилтона (1982)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Англия – Франция от UA-Футбол

Нас ждёт уникальное противостояние – две мощнейшие команды по своему ресурсу, играющие в крайне закрытом стиле. Эту игру может спасти ранний забитый гол, но он может возникнуть лишь вопреки тренерским установкам. И благодаря индивидуальному гению Мбаппе или Кейна. Потому первая половина скорее всего будет лишь разведкой. Ставка: гол в первом тайме (нет) с коэффициентом в районе 2.50.