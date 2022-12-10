Марокко - Португалия. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 10.12.2022

Первые два матча четвертьфинала Чемпионата Мира доказали одну вообще-то очевидную вещь. Всегда нужно играть до конца, даже когда ты аутсайдер, даже когда проигрываешь со счетом 0:2 вроде бы без вариантов. Сборная Марокко должна отлично осознавать это, ведь в умении бороться с позиции аутсайдера ей на этом турнире почти нет равных. Она остаётся лучшей обороной турнира, ещё не пропускала ни от кого чужого. Ей есть что противопоставить лучшей атаке турнира.

10 декабря. 17:00. Чемпионат Мира. Четвертьфинал

Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"

Марокко - Португалия

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Состояние команд

"Львы Атласа" уже останавливали команду, которая на тот момент была лучшей атакой турнира. Испанию в 1/8 даже остановили на одном ударе в створ ворот. Владели мячом всего 23 процента времени, позволили сопернику отдать сумасшедшее количество передач, но держали оборону чётко, спокойно, без паники и без особых шансов для "Фурии Рохи". А в серии пенальти блеснул вратарь Буну, не пропустивший и там и повторивший тем самым рекорд Александра Шовковского.

Правда, марокканцы услыхали немного критики за свой адрес за оборонительную игру, недостаток атак в матче и на турнире в целом. Их средний процент владения мячом всего 33 (из всех 32-ух команд на турнире лишь у Коста-Рики меньше), опасных атак очень мало, по ударам по воротам они 29-ые. Впрочем, главный тренер Валид Реграги резонно заявил, что его сборная - не гранд и не способна играть на атаку против Хорватии, Бельгии и Испании. Извиняться он не собирается.

Португалия по итогам группового турнира также вызывала некие вопросы. В первых двух турах она просыпалась лишь после часа игры, в третьем заснула в концовке и вообще проиграла. Пропустила в трех турах четыре мяча - многовато. 1/8 финала против Швейцарии также начала серовато. Но на 17-ой минуте забила и поймала кураж. Впервые в своей истории на Мундиалях выйдя на четыре гола к 55-ой минуте, выдав один из своих лучших матчей в истории на турнире.

Впрочем, об игре за эти дни говорили не так много, как о Криштиану Роналду. Он остался в запасе впервые после 31-го "старта" подряд на крупных турнирах и был взбешен. Говорили, что даже заявил главному тренеру Фернанду Сантушу, что хочет уехать домой. Его родственники точно призывали к этому. Сам Сантуш отрицал такое. А страшное недовольство КриРо признал, но заявил: "Я отправлю домой любого игрока, который скажет, что доволен непопаданием в стартовый состав".

Сумеют ли португальцы забыть о цунами по имени "Роналду", настроиться как следует? Они уверяют, что да и в прошлом не раз доказывали это, но чаша может же когда-нибудь переполниться? Сумеют ли понять, что делать с таким владением мячом, ведь они также не фанаты (седьмые на турнире по владению, Швейцарии его проиграли)? Настроятся ли как следует на скромного следующего соперника после такого разгрома? Бразильцы не смогли после 4:1 над Южной Кореей.

В свою очередь, хватит ли марокканцам сил на ещё одну яростную битву? Не считают ли они уже свою миссию выполненной, став четвёртой африканской и первой арабской страной в четвертьфинале ЧМ?

Результаты команд на Чемпионате Мира

Португалия - Гана 3:2

Португалия - Уругвай 2:0

Южная Корея - Португалия 2:1

Португалия - Швейцария 6:1

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Марокко - Хорватия 0:0

Марокко - Бельгия 2:0

Марокко - Канада 2:1

Марокко - Испания 0:0 (3:0 пен.)

Кадры

Проблемы "Селесао" в обороне продолжаются. Данилу и Мендеш уже не сыграют на турнире. Диаш пропустил тренировки. Он уже вернулся к ним, но, возможно, придётся составить тандем из 39-летнего Пепе и 18-летнего Антонио Силвы. Хотя бы Пепе уж точно в блестящей форме. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф Чемпионатов Мира. В блестящей и дублер Мендеша Геррейру, сделавший гол и ассист в 1/8. Справа Далот (ассист в 1/8) вновь может вытеснить Канселу.

Главный вопрос - останется ли Роналду в запасе во втором матче подряд? Сантуш отказался отвечать на него и даже сказал, что выражение "победивший состав не меняют" не имеет смысла. Но вряд ли для КР7 сейчас есть место, ведь Гонсалу Рамуш сделал хет-трик в первом "старте" за сборную. То есть уже забил на три мяча в плей-офф Мундиалей больше, чем Роналду - за всю карьеру. Место левого вингера также занято - Феликс отыграл против Швейцарии отлично, сделав дубль.

Также вопрос в центре поля: останется ли Карвалью единственным чистым опорнрком, или же Отавиу заменит Невеш?

У Марокко дилемм гораздо меньше, но они гораздо серьёзнее. Оба героя 1/8 финала центральные защитники Саисс и Агер травмированы. Первый вроде бы все же сыграет через боль, а вот второй - вряд ли. 30-летний Эль-Ямик из "Вальядолида" должен заменить игрока "Вест Хэма", и он достаточно опытен для этого. Но все же нарушение баланса в обороне опасно.

Может произойти изменение и на левом фланге атаки. Буфаль не впечатляет. Против Испании в середине второго тайма его заменил Эззальзули, возможен и выход Сабири, который вообще-то опорник.

Наибольшее внимание - на крайних защитников Хакими и Мазрауи. В клубах они известны гораздо больше в атаке, но на этом Чемпионате блестяще работают в обороне. Ашраф первый на всем турнире по отборам за матч. Против флангов Португалии понадобится ещё одно такое выступление. Софьян Амрабат дирижировал центром поля против испанцев и уже привлекает внимание Топ-клубов. И, разумеется, лидер атаки Хаким Зиеш. От него всегда можно ожидать чего-то особенного.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Эль-Ямик, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Португалия: Д. Кошта, Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Карвалью, Отавиу, Б. Фернандеш, Б. Силва, Рамуш, Феликс

Статистика

Марокко и Португалия встречались дважды. Оба раза - на Чемпионатах Мира. В 1986-ом африканцы победили в групповом турнире со счетом 3:1, в 2018-ом, также в групповом, европейцы взяли реванш благодаря голу Криштиану Роналду - 1:0

Португалия забила Швейцарии столько же голов, сколько в предыдущих своих восьми матчах плей-офф на Чемпионатах Мира вместе взятых - шесть. Марокко в целом отыграл в плей-офф ЧМ два матча и ни разу не забивал, если не считать серию пенальти

Марокканцы не пропустили на этом турнире ни одного гола от чужого игрока. Включая серию пенальти. Лишь автогол Агера против Канады переиграл Буну. Их оборона - лучшая на турнире. Ни одна африканская команда в истории ещё не играла три "сухих" матча на одном турнире, кроме них, а до общего рекорда Африки по "сухим" матчам не хватает лишь одного. У Нигерии семь

Португальцы забили 12 мячей в четырех матчах и вместе с Англией являются лучшей атакой турнира. Рекорд "Селесао" на одном турнире - 17 в 1966-ом году

Гонсалу Рамуш - первый игрок после Томаша Скухравы в 1990-ом году, сделавший хет-трик в плей-офф Чемпионата Мира. Также он первый игрок после Мирослава Клозе в 2002-ом, сделавший хет-трик в своем первом "старте" на ЧМ

Марокко проиграл в основное время лишь однажды в последних 44-ех матчах (еще дважды - в серии пенальти) и не пропускал от чужого игрока в последних восьми. Семь из этих восьми составляют всю каденцию Реграги в сборной. Португалия проиграла в основное время трижды в последних восьми и пропускала в пяти из них

Прогноз: Марокко - Португалия 1:2

Реграги заявляет, что после своего достижения и вылета всех других его команда играет не только за себя, но и за всю Африку и за все арабские страны. Поддержка у нее на трибунах в арабской стране будет сумасшедшей. Также он заявляет, что хочет стать первой африканской командой в полуфинале и вообще ставить самые высокие цели. Но хватит ли его на ещё одного грозного соперника? Все же опыта Хорватии у Марокко нет. Еще и Агер и Саисс травмированы.

"Львы Атласа" могут поймать не лучшую оборону "Селесао", но должны получить от ее лучшей атаки. Могут затащить в овертайм, но скорее уступят до него.