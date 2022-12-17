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Хорватия - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
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(1 голосов)

Хорватия - Марокко: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Хорватия - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

О первой африканской сборной, которая добралась до финала полуфиналу чемпионата мира, вспомнили все. Однако у такого явления есть несколько объяснений и одно из них, по-моему, это "не африканская суть" "Львов Атласа". Большая часть этих футболистов родилась в Европе, и прошла футбольное воспитание в крутых школах этой игры. Они выступают в крутых чемпионатах и, соответственно, каждую неделю действуют против звезд большого масштаба.

Хорватия - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

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3.50
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У балканцев хватило сил на новый прорыв. Их финал стал большим откровением 2018-го, еще большим – нынешний полуфинал без Ракитича и Манджукича. Но ведь сказка не могла продолжаться вечно. Два чемпионата мира перед этим команда в плей-офф никогда не играла просто два тайма, а заходила либо в дополнительное время, либо даже в серию пенальти.

Решающим фактором в таком матче будет не мастерство отдельных игроков или опыт команды. Считаю, слишком весомую роль будет играть фактор усталости, в том числе и психологической. Африканцы будут играть через два дня на третий, а хорваты через три на четвертый. Любой тренер вам скажет, насколько это серьезная разница, тем более на финише изнурительного турнира. Вот через три на четвертый и через четыре на пятый день уже нет такой существенной разницы и именно такой будет ситуация в финале. Также вспомним, что хорваты смирились с проигрышем задолго до финального свистка, так что не только физически, но и морально не были напряженными до конца. Марокканцы сражались даже после второго пропущенного гола и имели идеальный шанс, по меньшей мере, один раз забить под занавес игры. А такие моменты отнимают слишком много эмоций.

Здесь преимущество у Хорватии. Но если рассматривать фактор мотивации, будет ли она у европейцев? Согласитесь, для сборной Марокко финал был бы эпохальным событием, но и матч за третье место – не рядовой. А вот у хорватов могло (сознательно или несознательно) притупиться чувство важности такой игры. Ведь психологически "клетчатые" были готовы и настраивались на финал. Однако здесь должен сыграть свою роль опыт и умение сконцентрироваться даже там, где это сделать достаточно непросто.

Ставка и прогноз

Хорватия завоюет третье место.

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В статье: Хорватия Марокко Прогнозы
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
17.12.2022 в 09:31
… норм! Вообще финалисты в этот раз весьма достойные … Раз уж всякие там Германии и Бразилии не хотят … кому то ж надо достойно завершить Праздник футбола… ИМХО, оба финала, на перспективу, весьма не плохи … Сам ожидаю успехов от "старой гвардии" … Месси там всякие, Модричи …)))
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