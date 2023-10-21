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Марокко желает провести финал ЧМ 2030
Следующие три месяца станут решающие для выбора страны где пройдет финал ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марокко настойчиво настаивает провести финал чемпионата мира 2030 у себя дома, а не на стадионе "Сантьяго Бернабеу"
Как сообщает источник, первый замысел заключался в том, что финал Чемпионата мира состоится в Мадриде, а в Южной Америке состоятся три матча группового этапа, но Марокко подало заявление на рассмотрение, что бы провести финал ЧМ именно в них. Следующие три месяца станут решающими в выборе, страны, где состоится финал.
Напомним, Африка принимала чемпионат мира по футболу, только один раз в 2010 году.
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