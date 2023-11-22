  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Месси был заменен в матче с Бразилией из-за дискомфорта. У него мышечная травма
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси был заменен в матче с Бразилией из-за дискомфорта. У него мышечная травма

Чемпионат мира
Обновлено

Аргентинский футболист завершил 2023 год с травмой, однако радуется победе над Бразилией в отборочном турнире

Месси был заменен в матче с Бразилией из-за дискомфорта. У него мышечная травма

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Аргентинский футболист Лионель Месси завершил 2023 год с мышечной проблемой после квалификации к Чемпионату мира. В матче против Бразилии, который состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, игрок получил травму паха и был заменен на 78-й минуте.

"Я почувствовал дискомфорт в моей аддукторе", - сказал Месси. - "Это была моя последняя игра в этом году, поэтому у меня есть время, чтобы выздороветь".

Месси, который играет за "Интер Майами", ранее пропускал часть сезона MLS из-за травмы подколенного сухожилия. Несмотря на тяжелый сезон и некоторые травмы, футболист выразил надежду на полное восстановление и готовность к новым вызовам в 2024 году.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на травму, Месси остается оптимистом и отмечает победу Аргентины над Бразилией в отборочном турнире к ЧМ. Его команда продолжает достигать исторических успехов, одолев сильного соперника на его собственном поле.

Читайте такжеМесси: эта сборная Аргентины очень близка к уровню Барселоны времен Гвардиолы, лучшей команды в истории
По теме
yellow-arrow
Бразилия – Аргентина. Анонс и прогноз матча квалификации на Чемпионат мира на 22.11.2023
yellow-arrow
Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023
yellow-arrow
Аргентина - Франция. Анонс и прогноз на финальный матч чемпионата мира на 18.12.2022
Лионель Месси Бразилия Аргентина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости