Кипр – Сан-Марино. Анонс и прогноз матча отборочного турнира Чемпионата мира на 21.03.2025

21 марта в Ларнаке встретятся два аутсайдера отборочного турнира Чемпионата мира. Однако матч обещает быть захватывающим и с голами.

Отборочный турнир Чемпионата мира. Группа Н. Тур 1 из 10

Ларнака (Кипр). Стадион "АЕК Арена Георгиос Карапатакис"

Арбитр в поле: Андрис Трейманис (Литва)

Кипр 19:00 Сан-Марино

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Новости Кипра

Отборочные матчи к прошлому Чемпионату мира киприоты провели плохо. В десяти матчах они сумели забить всего четыре гола и опередили в своей группе только сборную Мальты.

Киприоты не впечатляют своим футболом. Тем не менее, им удалось занять третье место в Лиге наций. Две победы над Литвой (0:1 и 2:1) смягчили поражения от Косово (0:4, 3:0) и Румынии (0:3, 4:1). Что, собственно, никого не удивило. Киприоты показали осенью 2024 года свой максимум.

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Кипр попал в не самую сложную группу. Его соперниками будут Австрия, Румыния, Босния и Сан-Марино. Конечно, прорваться на Чемпионат мира вряд ли получится, но завершить отборочный турнир с высоко поднятой головой киприотам под силу. Поэтому, именно в матчах с Сан-Марино команда попробует набрать максимальное количество очков.

Последняя игра в Лиге наций с Румынией (18.11.24) показала, что киприоты не сдаются. Несмотря на слишком маленький процент владения мячом (34%), футболистам удалось совершить восемь ударов в сторону ворот соперника. И если бы Костас Лаифис не получил красную карточку, команда могла бы завершить матч с менее разгромным счетом. До удаления защитника (77-я минута) счет на табло был 2:1 (в пользу румын). После того, как киприоты остались в меньшинстве, они пропустили еще два гола (4:1).

Ориентировочный состав Кипра

Апостолос Манциос (главный тренер сборной Кипра) имеет проблемы только в линии защиты своей команды. Помочь команде не смогут два футболиста – защитники Андреас Хрисостому и Николас Иоанну. Отсутствие Иоанну особенно ощутимо, учитывая, что футболист играет за "Сампдорию" (Италия, Серия В) и имеет постоянную игровую практику.

Димитриу – Антониу, Андреу, Лаифис, Коррея – Лоизу, Шполярич, Артиматас, Какулис – Сотириу, Ционис

Новости Сан-Марино

Отборочный турнир к прошлому Чемпионату мира Сан-Марино провалила полностью, проиграв все десять матчей – забила один гол и пропустила 46.

Осенью 2024 года Сан-Марино перепрыгнула через свою голову, одержав в шести матчах две победы, одну ничью и три поражения. Возможна, сборная выходит на новый, более сильный уровень. Нет, влететь на Чемпионат мира шансов практически нет. Но дать бой соперникам и пощекотать им нервы - на это команда Роберто Чеволи (главный тренер сборной Сан-Марино) способна. В последнем матче Лиги наций с Лихтенштейном (18.11.2024) сборная Сан-Марино совершила 16 ударов в сторону ворот соперника и пять в створ. Забила три гола, пропустив только один. Почему бы не пойти вперед и в матче с Кипром? Вероятно, это единственный соперник из группы, с которым Сан-Марино может взять очки.

Ориентировочный состав Сан-Марино

Роберто Чеволи перед матем с Кипром не имеет травмированных игроков.

Коломбо – Фаббри, Валентини, Бенвенути, Този – Контадини, Дзаннони, Баттистини, Ладзари, Берарди – Нанни

Кипр – Сан-Марино. Статистика личных встреч

Команды провели между собой семь матчей с 1998 года (шесть – отборочные турниры Чемпионата Европы, один – товарищеский). Все матчи завершились победой Кипра. Всего было забито 23 гола. 22 – киприотами, и только один – Сан-Марино (11.06.2024, товарищеский матч).

Кипр – Сан-Марино. Последние матчи команд

Последние пять матчей Кипра

09.09.2024. Лига наций УЕФА. Тур 2 из 6

Кипр – Косово 0:4

12.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6

Кипр – Румыния 0:3

15.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 4 из 6

Косово – Кипр 3:0

15.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6

Кипр – Литва 2:1

18.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 6 из 6

Румыния – Кипр 4:1

Последние пять матчей Сан-Марино

10.09.2024. Товарищеский матч

Молдавия – Сан-Марино 1:0

10.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6

Гибралтар – Сан-Марино 1:0

13.10.2024. Товарищеский матч

Андорра – Сан-Марино 1:0

15.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6

Сан-Марино – Гибралтар 1:1

18.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 6 из 6

Лихтенштейн – Сан-Марино 1:3

Кипр – Сан-Марино. Турнирное положение команд

Команды сыграют первые отборочніе матчи. Соответственно, Кипр и Сан-Марино имеют ноль очков, как и все соперники группы Н.

Кипр – Сан-Марино. Ставка и коэффициенты

Кипр – Сан-Марино. Прогноз на матч от UA-Футбол

Кипр на домашнем стадионе обычно не впечатляет своих болельщиков. В последних 15-ти матчах (отборочные турниры чемпионата мира) киприоты забивали больше одного мяча только три раза – Гибралтару и Мальте (не самым сложным соперникам). Тем не менее, киприоты радуют своими оборонительными действиями. На домашнем стадионе они не пропустили от Словении и Словакии.

Сан-Марино крайне редко забивает. Но после матча с Лихтенштейном есть надежда хоть на один гол. Однако ожидать победы сборной Сан-Марино не стоит, как и большого количества голов в матче в целом. Скорее всего, можно делать ставку на "тотал голов меньше 2,5". Фаворитом матча, учитывая более высокий класс футболистов Кипра, выступают хозяева.