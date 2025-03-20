Андорра - Латвия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира Чемпионата мира на 21.03.2025

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Андоррой и Латвией в рамках квалификации Чемпионата мира.

Чемпионат мира. Квалификация.

21 марта. 21:45. Андорра-ла-Велья. "Национальный"

Андорра - Латвия

Трансляция: Megogo Футбол 8

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Долгожданный Чемпионат мира 2026 и матчи квалификации. В этот раз у нас группа К и матч между сборной Андорры и Латвии. Не самая громкая вывеска, но даже здесь можно найти что-то интересное. Стоит учесть, что в данной группе находится сборная Англии во главе с новым тренером Томасом Тухелем остальным участникам нужно стараться набрать наибольшее количество очков между собой. Вот и первая пара постарается удивить фанатов по всему миру, но все ли здесь так однозначно?

Новости Андорры

Когда речь заходит о сборной Андорры, то у рядового болельщика футбола сразу возникают мысли о поражении данной команды. Это происходит не просто так, ввиду того, что исторически победы можно посчитать на пальцах одной руки. Вот совсем недавно была товарищеская встреча (13.10.2024), где соперником выступила сборная Сан-Марино (2:0). Матч выдался удачным, так как Андорра прервала серию без забитых голов, которая длилась шесть матчей.

Всецело Андорра не является футбольной страной, потому и радует своих болельщиков победами и даже забитыми голами крайне редко. А если такие события и случаются, то как правило со сборными стран, о которых мало кто слышал. Но это не отменяет того факта, что Андорра приложит максимальное количество усилий, для того, чтобы не упасть в грязь лицом на стадии квалификации Чемпионата мира 2026.

Новости Латвии

Сборная Латвии выглядит серьезнее своего оппонента в предстоящем матче, но также имеет околонулевые шансы на выход из группы. После Андорры будут албанцы, сербы и конечно же англичане. И здесь шансов нет от слова совсем, так как по классу Латвия уступает каждому из них. Что касается формы команды, то здесь также ситуация куда лучше. Время от времени Латвия радует своих болельщиков победами, но еще чаще забитыми голами.

Несмотря на статус гостей сборная Латвии фаворит и имеет все шансы забрать три очка уже в первом противостоянии. Тренерский штаб сделает все, чтобы в этой игре сделать разницу забитых и пропущенных и с уверенностью забрать победу. К слову очные встречи всегда проходили под диктовку сборной Латвии и они ни разу не проиграли за всю историю противостояний.

Цифры и факты

• Андорра забила лишь 3 гола в 16 последних играх.

• Латвия выиграла только 3 игры из 20 последних.

• Андорра ни разу не обыграла Латвия в очных встречах.

• Латвия пропустила 1 гол от Андорры за 9 игр.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Особых проблем с основными составами у команд не прослеживается. Сборные подходят в полных основных составах, что является преимуществом для обоих, так как букмекеры выделяют небольшим фаворитом гостей и в этом случае важно иметь ключевых игроков здоровыми. Сборные Андорры и Латвии играют в противоположных схемах по стилю. Хозяева предпочитают 5-4-1 и ставят приоритет на обороне, а вот гости задействуют 3-5-2 с акцентом на насыщение центра поля.

Ориентировочные составы:

Андорра: 5-4-1: Альварес – Гарсия, Оливейра, Гарсия, Николас, Фонт – Сервос, Тейшейра, Эрик, Изан – Росас.

Латвия: 3-5-2: Матревич – Тоберс, Антонис, Балодис – Раивис, Зеленковс, Савельевс, Варславанс, Циганикс – Икауниек, Гутковски.

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Андоррой и Латвией от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение гостям и это правильно. Так как исторически так сложилось, что не было еще матча, который бы выиграла сборная Андорры против Латвии. За все 9 противостояний было 4 ничьи и 5 победы гостей. Потому вполне логично будет обратить внимание на нулевую фору в сторону сборной Латвии, так как единственное на что могут рассчитывать хозяева – это гол.

Что касается других рынков у букмекера, на которые многие редко обращают внимание. Грубость в матчах никто не отменял, а так как это уже Чемпионат мира, а не какой-то товарищеский поединок – обязательно стоит рассмотреть желтые карты. Безусловно, если бы в матче ожидался разгром, то команды бы предпочли более аккуратный стиль. Но так как это около равные соперники с небольшим перевесом в сторону гостей, то здесь будет борьба и тотал больше желтых карт смотрится весьма уверенно.