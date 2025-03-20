Мальта - Финляндия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира Чемпионата мира на 21.03.2025

До ЧМ-2026 осталось 15 месяцев! И у нас на повестке недели старт европейского отбора. Мальта и Финляндия играют в группе G. Кроме них в этой группе будут играть: Литва, Польша и, проигравший в паре Испания – Нидерланды. Шансов на поездку в США летом 2026 практически нет ни у Мальты, ни у Финляндии. Но в начале отбора таким командам всегда хочется верить в мечту. Понаблюдаем, как у них получится с воплощением.

Европейский отбор на ЧМ 2026. Группа G. 1-й тур.

21 марта. 21:45. Та-Кали. “Национальный Стадион”

Главный судья: Симоне Соцца (Италия)

Мальта – Финляндия

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Мальта: последние новости

Эмилио Де Лео – итальянец и с января новый главный тренер сборной Мальты. Какого-то опыта в качестве главного он не имеет. Последние три года вообще был без работы. Ранее в течение 10 лет был ассистентом в сборной Сербии и в таких клубах, как: Сампдория, Милан, Торино, Спортинг, Болонья. Сменил на посту главного другого итальянца Давида Маццоту, который теперь руководит сборной Мальты U21.

Если говорить за игроков, то их имена среднестатистическому болельщику ничего не скажут. Подавляющее большинство играет за местные клубы в чемпионате Мальты. Из тех, кто смог переехать в сильные чемпионаты можно отметить Тедди Теума и Ильяса Шуарефа, которые стабильно играют в своих клубах: Ренн из Франции и Сьон из Швейцарии соответственно.

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Внимание к Мальте привлёк тот факт, что за неё будет выступать сын великого Джейми Караггера Джеймс, который месяц назад получил мальтийское гражданство. После переговоров с федерацией футбола Мальты тренер Де Лео включил Джеймса в расширенный список на ближайшие матчи против Финляндии и Польши. 22-летний Джеймс сыграл уже 29 игр в своём клубе Уиган в этом сезоне и готов дебютировать за сборную Мальты на позиции защитника.

Финляндия: последние новости

У Финляндии тоже новый главный тренер. Предыдущего Маркку Канерва сняли за плохие результаты. “Суоми” проиграли все шесть матчей в своей группе Лиги Наций. В соперниках были: Англия, Ирландия и Греция. И, несмотря на восемь лет работы со сборной главному тренеру пришлось уйти. Новый главный Якоб Фриис – датчанин, имеющий очень мало опыта в качестве главного тренера. Начинал он в родном клубе, “Ольборге”, был также главным у женской сборной Дании U19. Последним местом работы был немецкий “Аугсбург”, где Якоб был ассистентом главного тренера.

Если говорить по игрокам, то в команде много легионеров. Много кто играет в США, в скандинавских странах, в Германии и много где ещё. Но в большинстве они не знакомы широкому кругу болельщиков. На фоне остальных выделяется лишь глыба – основной вратарь ливеркузенского “Байера” Лукаш Градецкий.

Предстоящие две игры отбора на ЧМ пропустят двое центральных защитников из-за травмы. Артту Хосконен из польской “Краковии”, и Габриэл Ментс из мальтийского клуба “Гзира Юнайтед”. Это большая потеря для “Иоанитов”.

Личные встречи

Соперники дважды играли официальные встречи. Это было в отборе на Чемпионат Европы 1992 года. Ещё четырежды игрались товарищеские игры.

07.02.1988 Мальта – Финляндия 2:0 Международный товарищеский матч

12.02.1989 Мальта – Финляндия 2:0 Международный товарищеский матч

25.11.1990 Мальта – Финляндия 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Европы 1992

16.05.1991 Финляндия – Мальта 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Европы 1992

25.03.1998 Мальта – Финляндия 0:2 Международный товарищеский матч

31.03.2004 Мальта – Финляндия 1:2 Международный товарищеский матч

03.03.2010 Мальта – Финляндия 1:2 Международный товарищеский матч

26.03.2018 Финляндия – Мальта 5:0 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Мальты

07.09.2024 Молдова – Мальта 2:0 Лига Наций

10.09.2024 Андорра – Мальта 0:1 Лига Наций

13.10.2024 Мальта – Молдова 1:0 Лига Наций

14.11.2024 Мальта - Лихтенштейн 2:0 Международный товарищеский матч

19.11.2024 Мальта – Андорра 0:0 Лига Наций

Последние пять матчей Финляндии

10.09.2024 Англия – Финляндия 2:0 Лига Наций

10.10.2024 Финляндия – Ирландия 1:2 Лига Наций

13.10.2024 Финляндия – Англия 1:3 Лига Наций

14.11.2024 Ирландия – Финляндия 1:0 Лига Наций

17.11.2024 Финляндия – Греция 0:2 Лига Наций

Цифры и факты

В пяти последних матчах Мальты сыграла ставка ТМ 2.5.

В этих же матчах если кто-то забивал, то только одна из команд.

Сборная Финляндии проиграла все свои шесть матчей на групповой стадии Лиги Наций прошлой осенью.

В четырёх из шести последних игр Финляндия не смогла забить.

Ориентировочные составы

Мальта 3-4-3 : Бонелло – Шоу, Каррагер, Жан Борг - Джозеф Мбонг , Гийомье, Теума, Камензули – Бухагьяр, Пол Мбонг, Тума

Финляндия 4-4-2 : Градецкий – Алхо, Иванов, Пелтола, Уронен – Камара, Кайринен, Лод, Кельман – Сухонен, Похьянпало

Турнирное положение команд

Так как будут сыгранны первые матчи в группе G, то у всех команд по ноль очков.

Мальта - Финляндия. Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между Мальтой и Финляндией от UA-Футбол

Финляндия, конечно фаворит. Но это первая игра и гостевой матч. Будет осторожная игра, но и ошибки будут. Голы могут быть в каждом из таймов. Предлагаем следующую ставку: Финляндия забьёт в каждом из таймов.