Польша – Литва. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 21.03.2025

В Варшаве состоится 1-й матч отбора к Чемпионату Мира 2026 года в группе G между сборными Польши и Литвы. В последний раз коллективы собирались осенью прошлого года во время международной паузы в связи с матчами Лиги Наций.

Квалификация к ЧМ-2026. 1 тур.

21 марта. 21:45. Варшава. Стадион: Национальный (Narodowy)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Польша - Литва

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости Сборной Польши

В Лиге Наций сборная играла в Лиге А, разделяя позиции с сильнейшими коллективами Европы. Польша имела в соперниках Португалию, Хорватию и Шотландию. К сожалению, подопечные Михаила Пробежа заняли последнее место в собственной группе, набрав всего 4 балла. Единственная победа была еще в первом туре против сборной Шотландии. Удалось получить и ничью с хорватами. Другие поединки сборная Польши проиграла, пропустив 16 голов за 6 матчей всего.

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Летом поляки сыграли на Чемпионате Европы 2024, где сборную постигла такая же судьба – последняя позиция в группе. Один набранный балл в последнем матче против французов и два поражения. За последние 9 официальных поединков сборная Польши одержала лишь одну победу и две ничьи, что, конечно, не является хорошим показателем для команды, которая собирается бороться за победу в крупнейших национальных турнирах. Болельщики будут искренне надеяться на яркий старт команды как в матче, так и отборе в целом.

Новости сборной Литвы

Сборная Литвы в Лиге Наций играла свои матчи в Лиге С – третьей по рангу турнира. Уровень команд существенно отличается от команд первенства. Соперниками Литвы были Румыния, Косово и Кипр. Судьба коллектива носит довольно похожий характер с судьбой текущего соперника. Литвины заняли последнюю строчку, однако, в отличие от сборной Польши, не набрали ни одного балла в группе. Забили 4 мяча и 11 пропустили. За всю кампанию текущего последнего розыгрыша Лиги Наций не забивали больше одного гола в одной игре.

До Лиги Наций сборная Литвы успела сыграть в Балтийском кубке, который каждые два года разыгрывается между командами Литвы, Латвии и Эстонии. И если в полуфинале латвийцев обыграть удалось, то в финальном поединке коллектив Урбонаса не смог определить победителя в основное время матча – в серии пенальти 3:4 уступили эстонцам.

Очные встречи

12.06.2018. Польша – Литва 4:0

06.06.2016. Польша – Литва 0:0

06.06.2014. Польша – Литва 2:1

25.03.2011. Литва – Польша 2:0

Цифры и факты

Сборная Литвы в последних 8-ми официальных матчах одержала 1 победу

Сборная Польши за последние 9 матчей одержала одну победу

Сборная Литвы в последних 7-ми матчах не забивала больше одного мяча

Кадровая ситуация

За сборную Польши не смогут сыграть защитник Беднарек, полузащитник Зелинский и нападающий Милик из-за травм. Других значительных кадровых потерь у поляков нет. Важно, что лидер польской команды Роберт Левандовски подходит ко встрече в хороших физических кондициях. Несмотря на неудачный отрезок без голов, Роберт отметился в последнем матче каталонцев против "Атлетико" (4:2), чем мог вернуть свою уверенность перед матчами сборной.

Сборная Литвы подходит к поединку без значительных кадровых потерь. Урбонас попытается использовать лучшие кадровые ресурсы в сборной, чтобы зацепиться за заключительные баллы в группе еще в первом туре.

Ориентировочные составы команд:

Сборная Польши, 3-5-2 , Скорупский – Пионтковский, Скшипчак, Кивер – Шиманский, Урбанский, Каминский, Модер, Залевский – Левандовский, Свидерский

Сборная Литвы, 5-3-2 , Гертмонас – Ласицкас, Гирдвайнис, Бараускас, Уткус, Ширвис – Гинейтис, Голубицкас, Черных – Паулаускас, Должников

Польша - Литва. Ставка и коэффициенты

Польша - Литва. Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды в последних матчах сборных как в разных турнирах, так и одинаковых показали довольно плохие результаты. Однако следует учитывать, что сборная Польши играла против более статусных коллективов Европы в сильнейшей по рангу Лиге А в рамках Лиги Наций. У поляков в своей основе есть сильные игроки, которые играют даже и в европейских грандах, например, звездный нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский. И, несмотря на отсутствие других ключевых лидеров, сборная Польши должна на собственном поле обыгрывать литвинов. Прогнозируемый результат – победа хозяев.