Румыния - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 21.03.2025

Хорошо знакомый для украинских фанатов Мирча Луческу, к удивлению для некоторых болельщиков, до сих пор не закончил и не собирается заканчивать свою тренерскую карьеру. После успеха в Лиге наций самый титулованный румынский специалист теперь попытается вывести свою страну на предстоящий мундиаль. В первом туре сборная Румынии на своем поле примет Боснию и Герцеговину, которая находится в далеко не лучшей форме.

Чемпионат Мира. Квалификация 1-й тур

21.03.2025. "Национальная Арена" (Бухарест)

Главный судья: Данни Маккели (Шотландия)

Румыния 21:45 Босния и Герцеговина

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Новости Румынии

Предыдущий розыгрыш Лиги наций для сборной Румынии прошел очень успешно. Конечно, можно заметить, что играли хозяева поля в дивизионе C, где в соперниках были Литва, Кипр и Косово, которые откровенно уступают в классе румынам. Однако отдадим должное подопечным Луческу, ведь они подошли к делу без недооценки и одержали шесть побед в шести матчах. Теперь румынам важно перенести такой победный темп и на квалификацию к чемпионату мира. Чтобы побороться за выход на ЧМ-2026 хозяевам важно занять как минимум второе место в группе.

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Но, несмотря на прекрасную игровую форму, Румыния перед этим матчем имеет серьезные кадровые проблемы. На предстоящий сбор не были вызваны сразу несколько футболистов из-за травм, но по-настоящему важными потерями могут стать: Флоринель Коман ("Кальяри"), Дариус Олару ("ФКСБ") и Раду Дрегушин ("Тоттенхэм").

Новости Боснии и Герцеговины

Прошлый год для сборной Боснии и Герцеговины получился одним из самых неудачных за последние годы. Сперва подопечные Сергея Барбареза остались без путевки на Евро, а затем случилось провальное выступление в Лиге наций. За шесть матчей в дивизионе A "желто-синие" сумели набрать лишь два очка, заняв последнее место в своей группе. Важно подчеркнуть, что сейчас у боснийцев серия из 12 матчей без побед. Если же брать выездные встречи, то в шести последних поединках у гостей лишь одна ничья и пять поражений.

Тем не менее ситуация с составом, в отличие от румын, у боснийцев достаточно неплохая. На предстоящий сбор не был вызван лишь Юсуф Газибегович, у которого травма голеностопа, но правый защитник "Кельна" не является железным игроком стартового состава, поэтому эта потеря не столь значима для главного тренера.

Последние матчи команд

Последние матчи Румынии:

Румыния 4:1 Кипр

Румыния 3:0 (присуждена победа) Косово

Литва 1:2 Румыния 1:2 Румыния

Кипр 0:3 Румыния

Румыния 3:1 Литва

Последние матчи Боснии и Герцеговины:

Босния и Герцеговина 1:1 Нидерланды

Германия 7:0 Босния и Герцеговина 7:0

Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Личные встречи

Эти две сборные играли между собой шесть раз. Румыния четыре раза была сильнее, а боснийцы смогли победить лишь дважды. Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Лиги Наций в 2022 году, когда обменялись домашними победами.

Румыния - Босния и Герцеговина. Ставка и коэффициенты

Румыния - Босния и Герцеговина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Безоговорочным фаворитом группы H является сборная Австрии, а румыны с боснийцами, вероятно, выяснят, кто займет второе место и сохранит шансы попасть на мундиаль. Поэтому не трудно догадаться, что, при таком раскладе, именно матч в Бухаресте будет иметь ключевое значение.

Лично мы отдаем предпочтение хозяевам поля. Во-первых, все-таки подопечные Луческу сыграют хоть и на пустом (наказание за действия фанатов), но на домашнем стадионе. А во-вторых, у хозяев поля сейчас серия из шести побед, тогда как гости последний раз побеждали еще в 2023-м. Наш прогноз: победа сборной Румынии.