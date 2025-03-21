Англия - Албания. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 21.03.2025

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 1-й тур

21 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Долгожданный дебют Томаса Тухеля у руля сборной Англии состоится на заполненном "Уэмбли" в матче против Албании в первом туре группы "K" в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. В эту пятницу мы узнаем, удастся ли 51-летнему немецкому специалисту удачно начать свою карьеру на уровне национальных команд.

Новости Англии

После того, как Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной "Трех львов", было очень много дискуссий о том, кто же должен возглавить национальную команду Англии. Однако, в ФА не быстро нашли ответ на этот вопрос, потому в Лиге наций обязанности менеджера, и стоит сразу же сказать, что вполне удачно, временно выполнял Ли Карсли.

Англичане заняли первое место в группе "B2" в Лиге наций, набрав 15 очков в шести матчах. Они одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение, которое, кстати, произошло на "Уэмбли" в матче против Греции (1:2). После этого они очень легко и непринужденно справились с греками на их поле, обыграв подопечных Ивана Йовановича со счетом 3:0.

Также сборная Англии одержала две "сухие" победы в матчах против Ирландии, разгромив своих соседей со счетом 5:0 на своем поле и одолев их на выезде — 0:2. К этому добавим две победы над Финляндией: дома (2:0) и на выезде (1:3).

Новости Албании

Украинским болельщикам известно, в какой ситуации оказалась команда под руководством Силвиньо по итогам этого сезона в Лиге наций. Албанцы вылетели в Дивизион "C", заняв последнее место в квартете со сборными Чехии, Грузии и Украины. "Орлы" набрали семь очков, одержав две победы, в том числе над нашей сборной в первом туре. Но в выездном матче "сине-желтые" одержали победу над Албанией (1:2) и отправили их в низшую лигу.

Также напомним, что в матчах против Грузии "красно-черные" одержали минимальную победу на выезде со счетом (0:1), а в домашнем поединке они проиграли с идентичным счетом. С чехами им удалось набрать только одно очко, сыграв в нулевую ничью с ними на своем поле, а на выезде албанцы потерпели поражение от них со счетом 2:0.

Личные встречи

12.11.21 ЧМ Англия — Албания 5:0

28.03.21 ЧМ Албания— Англия 0:2

05.09.01 ЧМ Англия — Албания 2:0

28.03.01 ЧМ Албания — Англия 1:3

26.04.89 ЧМ Англия — Албания 5:0

Цифры и факты

Англичане одержали три победы подряд над сборной Албании с общим счетом 9:0;

Албания в своей истории никогда не побеждала сборную Англии (6 поражений в 6 матчах);

Сборная Англии забивает в восьми матчах подряд на "Уэмбли".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" и Коул Палмер из "Челси" не попали в заявку сборной Англии из-за того, что они травмированы. Томас Тухель вызвал в национальную команду Майлза Льюиса-Скелли и Дэна Берна, которые могут дебютировать в составе "Трех львов". Также в сборную впервые за очень долгое время вернулся Джордан Хендерсон, Рис Джеймс и Маркус Рашфорд. Букайо Сака все еще продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия.

У сборной Албании нет серьезных потерь. Армандо Броя в этом сезоне имел проблемы со здоровьем и игровым временем в "Эвертоне". Однако он, вероятно, примет участие в следующем матче, ведь он является ключевым игроком команды Силвиньо.

Англия, 3-4-2-1: Пикфорд — Колвилл, Гехи, Уокер — Льюис-Скелли, Хендерсон, Райс, Джеймс — Рашфорд, Беллингем — Кейн

Албания, 4-3-3: Стракоша — Алийи, Айети, Исмайли, Балью — Лачи, Рамадани, Асллани — Мучи, Манай, Байрами

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Албанией от UA-Футбол

Ф1 (-2.5) — 2,33. По мнению букмекеров, хозяева считаются очевидными фаворитами в этом матче. Мы ожидаем, что старт карьеры Томаса Тухеля в сборной Англии будет довольно ярким, поэтому мы считаем, что его подопечные смогут одержать победу с преимуществом в три гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.