Чехия - Фаррерские острова. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 22.03.2025

Квалификация Чемпионата мира 2026 только набирает обороты и на очереди матч из группы L. Чехия дома будет принимать Фарерские острова. Вот хозяев повезло с противниками, так как пока еще не определился пятый участник – чехи выглядят очень достойно и обязаны выходить из группы. Из известных соперников уже есть Черногория и Гибралтар, что очень сильно подходит Чехии, которая еще и первый матч играет с Фарерскими островами.

Чемпионат мира. Квалификация.

22 марта. 21:45.Градец Карлове. "Malsovicka arena"

Чехия - Фаррерские острова

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чехія - Фарерські острови Смотреть трансляцию

Новости Чехии

Сборная Чехии здесь и сейчас находится в одной из лучших своих форм и заряжена на уверенный выход из своей группы. Чего стоят только их последние игры, где они безупречно провели групповой этап Лиги наций. Чехи были в первой группе вместе со сборной Украины и заняли 1-е место с 11-ю очками в активе. Если не брать в учет первые туры Лиги наций, то хозяева предстоящей встречи имеют серию без поражений уже 5 игр к ряду.

Правда стоит отметить и прошедший ЕВРО, на котором сборная Чехии провалилась. Но здесь же нужно учитывать и оппонентов, которые были либо равными по классу, либо превосходили. Та же сборная Португалии без проблем вышла с 1-го места из группы. Учитывая как тренерский штаб отнесся к провалу и сделал работу над ошибками, то стоит ожидать чехов, которые были в Лиге наций. Также уровень соперников говорит нам о том, что квалификацию сборная Чехии должна уверенно проходить.

Новости Фарерских островов

Фарерские острова выиграли только 2 матча из 22 последних. Один из них был против Армении, а вот второй против Лихтенштейна. Как только гости предстоящей встречи получают соперника чуть выше себя по классу, так сразу игра рассыпается и у тренерского штаба нет идей как ее собрать. Подбор футболистов слабый и это обусловлено тем, что страна не является футбольной и безусловно сложно выбрать хотя бы средних футболистов на фоне соперников.

Фарерские острова провели посредственную Лигу наций, несмотря на оппонентов в своем квартете. Армения, Латвия и Северная Македония были в группе и даже на данный уровень сборных у команды не было аргументов на футбольном поле. Чтобы понять как может быть представлена встреча стоит обратить внимание на квалификацию к ЕВРО, где в очередной раз Фарерские острова оказались на последнем месте в группе.

Цифры и факты

Чехия не проигрывает 5 матчей к ряду.

Фарерские острова выиграли только 2 матча из 22.

Чехия выиграла все очные встречи с Фарерскими островами (7).

Фарерские острова ни разу не забили сборной Чехии.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сразу же стоит отметить идентичность схем, в которых предпочитают выступать сборные. Тренера отдают предпочтение игры в 3 защитника, что способствует открытому и результативному футболу. Схема 3-4-3 хороша тем, что ей можно варьировать на протяжении всего матча. Если правильно подобрать основной состав и скамейку запасных, тогда есть возможность изменений в сторону 3-5-2 или при обороне опускаться в 5 защитников.

Ориентировочные составы:

Чехия : 3-4-3: Ковар – Холеш, Емелка, Борил – Цоуфал, Черв, Крал, Черный – Шульц, Климент, Гложек.

Фарерские острова : 3-4-3: Рейнатрод – Эдмундсон, Гуннар, Фэре – Давидсен, Хендриксон, Ханссон, Бенджаминсен – Олсен, Кнудсен, Серенсен.

Чехия - Фаррерские острова: Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между Чехией и Фарерскими островами от UA-Футбол

Если открыть котировки букмекеров, то там можно увидеть прямо таки явного фаворита данной пары. Учитывая всю историю личных встреч, когда Фарерские острова ни разу не смогли даже поразить ворота Чехии становится очевидным тотальная доминация на футбольном поле. Идентичные схемы хоть и используют две сборные, но на поле это выглядит совершенно по разному. У чехов это более открытый футбол с акцентом на атаку, а вот Фарерские острова не могут придерживаться такому стилю и пропускают голы на регулярной основе.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Правильным выбором будет все, что связано с победой и результативностью сборной Чехии. Хозяева будут играть первым номером с тотальным контролем мяча, потому владение выходит на первый план. Также стоит обратить внимание на тотал общий и ударов в створ, так как у Фарерских остров данный статистический показатель уступает практически каждой сборной. А вот что касается основных исходов, то здесь следует сделать акцент на первую половину матча. Чехам нет смысла растягивать решение исхода на всю игру, потому они пойдут вперед уже в первом тайме. А во втором выполнят грамотные и тактические замены, тем самым дадут отдохнуть лидерам команды. Победа сборной Чехии в первом тайме смотрится весьма уверенно.