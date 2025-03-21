Черногория – Гибралтар. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира на 22.03.2025

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа L. Тур 1 из 10

Никшич (Черногория). Стадион "Край Бистрице"

Арбитр в поле: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Сборная Черногории проводит первый матч квалификации ЧМ-2026 на домашнем стадионе. Осенние матчи Лиги наций показали, что команда Роберта Просинечки имеет множество проблем. Сможет ли Черногория одолеть Гибралтар?

Новости Черногории

Сборная Черногории очень непредсказуемая команда – она может постоянно атаковать, создавать массу моментов и в итоге проиграть. А может выступать аутсайдером матча и внезапно разгромить соперника.

"Храбрые соколы" осенью 2024 года из шести матчей Лиги наций проиграли пять: Исландии (2:0; 0:2), Уэльсу (1:2; 1:0), Турции (1:0). И только в ноябре команде удалось провести победный матч с Турцией. На домашнем стадионе "соколы" выиграли со счетом 3:1.

Но даже при таком количестве поражений, нельзя было сказать, что Черногория выглядела очень плохо. "Соколы" старались идти вперед и боролись до последнего. В команде много техничных скоростных футболистов, которые с легкостью могут обыграть соперника, протянуть самостоятельно мяч в штрафную и нанести удар по воротам. Но камень преткновения подопечных Просинечки – реализация моментов. В первых пяти матчах "соколы" забили всего один гол, а пропустили – восемь. И только во втором матче с Турцией (19.11.2024) сборная показала, что все-таки умеет забивать, отправив в ворота соперника три мяча.

Черногория, несмотря на провальные матчи Лиги наций, показала достаточно сильную оборону, главными героями которой выступает тройка футболистов – Тучи, Вуячич, Шипчич. Гибралтару будет очень сложно сломать такие редуты. Ну а главная атакующая сила сборной Черногории – Йоветович и Крстович сделают все возможное, чтобы команда взяла очки в поединке с аутсайдером.

Ориентировочный состав

Сборная Черногории перед матчем с Гибралтаром не имеет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Никич – Шипчич, Вуячич, Тучи – Гашевич, Лончар, Янкович, Вукотич, Вукчевич – Йоветич, Крстович

Новости Гибралтара

Сборная Гибралтара осенью 2024 года показала, что умеет побеждать. Команда обыграла Андорру (1:0) и Сан-Марино (1:0). Четыре матча завершила вничью - с Лихтенштейном (2:2; 0:0), Сан-Марино (1:1), Молдавией (1:1).

Хулио Сесар Рибас (главный тренер сборной Гибралтара) отдает предпочтение оборонительному футболу. А его подопечные очень дисциплинированы, что сводит к минимуму количество допущенных ошибок. Ответственность игроков в своей штрафной перекрывает недостатки футболистов атаки и полузащиты, которые очень уступают в классе своим более сильным соперникам. Еще один плюс сборной Гибралтара – умение создавать моменты со стандартов. Если к мячу подходит лидер сборной 36-летний Лиам Уокер – можно ожидать обострения в штрафной соперника.

Сборная Гибралтара не паникует и не теряется на поле. Психологически достаточно сильная команда. Все потому, что на команду нет давления. Ведь если она проигрывает – никто не удивляется. А если ничья или вдруг победа – молодцы. Спокойствие – еще один козырь в ногах гибралтарцев.

Ориентировочный состав

В составе сборной Гибралтара нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Банда – Джолли, Лопеш, Эннесли, Оливеро – Сканлон, Торилья, Посо, Бритто – Уокер, Барр

Черногория – Гибралтар. Статистика личных встреч

Команды встречались два раза в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Победителем обеих встреч стала Черногория (4:1; 0:3).

Черногория – Гибралтар. Последние матчи команд

Последние пять матчей Черногории

09.09.2024. Лига наций УЕФА. Тур 2 из 6

Черногория – Уэльс 1:2

11.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6

Турция – Черногория 1:0

14.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 4 из 6

Уэльс – Черногория 1:0

16.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6

Черногория – Исландия 0:2

19.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 6 из 6

Черногория – Турция 3:1

Последние пять матчей Гибралтара

08.09.2024. Лига наций УЕФА. Тур 2 из 6

Гибралтар – Лихтенштейн 2:2

10.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6

Гибралтар – Сан-Марино 1:0

13.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 4 из 6

Лихтенштейн – Гибралтар 0:0

15.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6

Сан-Марино – Гибралтар 1:1

19.11.2024. Товарищеский матч

Гибралтар – Молдавия 1:1

Черногория – Гибралтар. Турнирное положение команд

Команды сыграют первые отборочные матчи. Соответственно, Черногория и Гибралтар имеют ноль очков, как и все соперники группы L.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Черногория — Гибралтар Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Черногория – Гибралтар. Прогноз на матч от UA-Футбол

Черногория сегодня не выглядит сильной европейской командой. Но эта сборная может удивить. Тем более в матче с командой, которая гораздо ниже классом. Да и домашние трибуны будут большой помощью "храбрым соколам" в противостоянии с Гибралтаром. Черногория просто обязана забивать в этом матче много и, конечно, выигрывать.

Хоть Гибралтар и провел осенние матчи вполне успешно, следует учесть – соперники у сборной были самые слабые. Скорее всего подопечным Хулио Рибаса не покорится сборная Черногории и они ни один раз будут вынимать мяч из сетки своих ворот. А ответить черногорцам вряд ли смогут. Ставки "обе забьют – нет" и "тотал голов больше 2,5" могут быть успешными.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.