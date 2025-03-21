Молдова - Норвегия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира на 22.03.2025

Европейский отбор на ЧМ 2026. Группа I. 1-й тур.

22 марта. 19:00. Кишинёв. “Стадион Зимбру”

Молдова – Норвегия

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Молдова - Норвегия Смотреть трансляцию

Год и три месяца остаётся до Чемпионата Мира 2026. На этой неделе стартует европейский отбор. Вашему вниманию пара: Молдова – Норвегия. Эти команды играют в группе I. Кроме них в этой группе играют: Эстония, Израиль и кто-то из пары Германия – Италия (тот, кто проиграет это противоборство). Молдове, конечно, будет за счастье любая победа или просто набранные очки. А вот Норвегия явный фаворит в борьбе за второе место и команда, способная потрепать нервы кому-то из пары Германия – Италия.

Молдова: последние новости

Молдова у многих украинцев вызывает интерес, особенно у тех, кто живёт в Одессе. Соседи всё-таки! От Одессы до Кишинёва всего лишь 200км.

С декабря 2021 года команду возглавляет Сергей Клещенко. Примечателен факт в его тренерской карьере. Несколько лет работал спортивным директором в португальской “Лейрии”. Где-то полсезона исполнял обязанности главного тренера, а после прихода Аморима был у того ассистентом.

На мартовские игры в команду вызваны двое представителей УПЛ. Это вратарь Андрей Кожухарь из ровенского “Вереса” и защитник львовских “Карпат” Владислав Бабогло. Кожухарь сыграл в этом сезоне 18 игр в УПЛ, а вот в сборной осенью просидел в запасе все игры группового этапа Лиги Наций. Бабогло отыграл уже 20 игр этого сезона в УПЛ. За сборную сыграл в трёх из четырёх матчах Лиги Нации прошлой осенью.

Молдова в хорошем настроении походит к старту отборочного турнира на ЧМ. Прошлой осенью команда уверенно выиграла свою группу в Лиге Наций, оставив позади Мальту и Андорру. Три победы при одном поражении и поднятие в классе в рамках Лиги Наций.

Норвегия: последние новости

Сборная Норвегии – ныне очень крепкий орешек в европейском футболе. Давайте познакомимся с командой. Тренирует их, уже почти пять лет Столе Сольбаккен. При нём команда не смогла попасть ни на ЧМ в 2022, ни на ЕВРО в 2024. Зато в Лиге Наций пробилась в когорту сильнейших. Если говорить по игрокам, то большинство играет в Англии. Но есть и другие страны, где норвежцы тоже не теряются и котируются на высоком уровне. Есть представители и родного чемпионата. Можно выделить Патрика Берга и Петтера Хауге, которые представляют лидера норвежского футбола “Будё- Глимт”. Из тех, кто представляет страны большой пятёрки можно выделить четверых. Защитника “Боруссии Дортмунд” Юлиана Рюэрсона. В полузащите лидера и капитана “Арсенала Лондон” Мартина Эдигора. Ну и конечно пару нападения Эрлинг Холлан и Александер Сёрлот из “Манчестер Сити” и “Атлетико Мадрид” соответственно. Команда готова бороться за попадание на ЧМ в 2026 году.

Прошлой осенью норвежцы хорошо сыграли в Лиге Наций. В своей группе, где их соперниками были: Австрия, Словения, Казахстан, они заняли первое место. При одном провальном поражении от Австрии (1:5) в гостях и ничьей на чужом поле с искусственным покрытием в Казахстане (0:0). Остальные были победы: Австрия (2:1), Казахстан (5:0), две победы над Словенией (3:0 и 4:1). Теперь в следующем розыгрыше Лиги Наций Норвегия будет играть с сильнейшими командами в Лиге А.

Личные встречи

Соперники четырежды играли официальные встречи. Это было в отборах к Чемпионату мира 2006 года и Чемпионату Европы 2008 года. Ещё однажды встретились в товарищеской игре.

• 30.03.2005 Молдова – Норвегия 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2006

• 08.10.2005 Норвегия – Молдова 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2006

• 06.09.2006 Норвегия – Молдова 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Европы 2008

• 08.09.2007 Молдова – Норвегия 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Европы 2008

• 15.01.2014 Молдова – Норвегия 1:2 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Молдовы

• 10.09.2014 Молдова – Сан-Марино 1:0 Международный товарищеский матч

• 10.10.2014 Молдова – Андорра 2:0 Лига Наций

• 13.10.2014 Мальта – Молдова 1:0 Лига Наций

• 16.11.2014 Андорра – Молдова 0:1 Лига Наций

• 19.11.2014 Гибралтар – Молдова 1:1 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Норвегии

• 09.09.2024 Норвегия – Австрия 2:1 Лига Наций

• 10.10.2024 Норвегия – Словения 3:0 Лига Наций

• 13.10.2024 Австрия – Норвегия 5:1 Лига Наций

• 14.11.2024 Словения – Норвегия 1:4 Лига Наций

• 17.11.2024 Норвегия – Казахстан 5:0 Лига Наций

Цифры и факты

• В шести последних матчах Молдовы сыграла ставка ТМ 2.5.

• В пяти из шести последних матчах Молдова забивала.

• В четырёх официальных матчах Молдова так и не забила в ворота Норвегии.

• В пяти последних матчах Норвегии сыграла ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

На пресс-конференции тренер Норвегии Столе Сольбаккен жаловался, что мартовские игры против Молдовы и Израиля из-за травм пропустят Оскар Бобб и Кристиан Торстведт (перенёс операцию на обоих ахилловых сухожилиях). Участие Мортена Торсби и Тело Асгарда остаёться под вопросом под вопросом. Выше означенные, игроки могли бы помочь в ротации на ближайшие две игры.

Молдова 3-4-3: Челядник – Крэчун, Бабогло , Мудрак, - Платика, Моцпан, Рацэ, Рябчук – Каймаков, Постолаки, Николаеску

Норвегия 4-2-3-1: Селвик – Педерсен, Грегерсен, Хеггем, Рюэрсон – Берг, Берге – Сёрлот, Мюре, Ларсен – Холлан

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Молдовой и Норвегией от UA-Футбол

Норвегия явный фаворит матча и весь вопрос в итоговом количестве голов. А голов ждём много в этой игре. Поэтому предлагаем ставку: Победа Норвегии и тотал больше 3.5