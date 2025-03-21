Израиль – Эстония. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 22.03.2025

Квалификация к ЧМ-2026. 1-й тур.

22 марта. 21:45. Дебрецен.

Стадион: Надьердеи

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года в Дебрецене состоится матч между сборными Израиля и Эстонии. Команды сыграют первый тур в группе I, чем начнут свой старт в пути на Мундиаль.

Новости сборной Израиля

Сборная Израиля в последнем розыгрыше Лиги Наций играла в престижной Лиге А. Соответственно соперниками сборной были достаточно статусные команды, даже одни из лучших: Франция, Италия и Бельгия. Естественно, самым ожидаемым результатом мог быть вылет коллектива в Лигу В с последнего места. Именно так и случилось, однако сборная Израиля, несмотря на прямой вылет, показала неплохую игру, боровшись до последнего.

Удалось даже завоевать ничью с французами и в последнем туре минимально победить Бельгию, выровнявшись с ними по баллам в группе. Однако разница мячей подвела – в стыки попали бельгийцы. Интересно, что сборная Израиля забивала почти в каждом туре: единственный раз не забили Франции. Ну и следует отметить, что больше одного гола за матч не забивали. До Лиги Наций израильтяне сыграли два товарищеских матча. На Чемпионат Европы сборной квалифицироваться не удалось.

Новости сборной Эстонии

Сборная Эстонии играла в Лиге С, по результатам игры которой пройти в Лигу В не удалось. Эстонцы заняли третье место, соревнуясь со сборными Швеции, Словакии и Азербайджана. Набрали 4 балла в играх против азербайджанцев, одержав победу 3:1 и нулевую ничью во втором матче. Победный матч был единственным результативным у эстонцев – в других забить не смогли: дважды минимально уступили словакам (0:1) и дважды уступили шведам (0:3).

Летом сборная Эстонии сыграла в Балтийском кубке, где в финальном поединке против литвинов выиграли серию пенальти. На Чемпионат Европы не вышли. Перед Кубком Балтии провели несколько контрольных матчей, где победами отличиться не смогли. Сейчас сборная Эстонии должна добыть важный результат в матче со сборной Израиля, которая довольно неплохо себя показала в Лиге А в рамках Лиги Наций.

Очные встречи

28.03.2007. Израиль – Эстония 4:0

02.09.2006. Эстония – Израиль 0:1

18.01.1999. Израиль – Эстония 7:0

Цифры и факты

Сборная Израиля забивала в 5-ти матчах из 6-ти последних.

Сборная Израиля не забивала больше одного гола в последних 6-ти матчах

Сборная Эстонии забила лишь в одном матче из последних 6-ти сыгранных

Кадровая ситуация

Значительными кадровыми потерями оба коллектива, к счастью, похвастаться не могут. За сборную Израиля не сможет сыграть полузащитник Омри. За эстонцев не сыграют защитник Карон и полузащитник Рокко Роберт. Причина для всех одна – травма.

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Что сборная Израиля, что сборная Эстонии подходят к матчу с хорошими потенциальными кадровыми ресурсами.

Ориентировочные составы команд:

Сборная Израиля, 4-5-1, Перец – Даса, Нахмиас, Шломо, Голдберг – Дор, Джабер, Абу-Фани, Глух, Соломон – Давид

Сборная Эстонии, 4-2-3-1, Гейн – Салисте, Паскочий, Лиландер, Мартен – Маттиас, Палуметс – Синявский, Патрик, Яковлев – Тамм

Прогноз на игру

Опираясь на игру команд и их последние результаты, можно видеть, что сборная Эстонии не выглядит так уверенно, чем их текущий соперник. Эстонцы, скорее всего, сыграют вторым номером – Израиль инициативу сможет забрать. Прогнозируемый результат – победа сборной Израиля.