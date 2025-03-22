Уэльс – Казахстан. Анонс и прогноз матча квалификации к Чемпионату Мира на 22.03.2025

Чемпионат Мира. Квалификация 1-й тур

22.03.2025. "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)

Главный судья: Донатас Румсас (Литва)

Трансляція: Megogo Футбол 1

Сборная Уэльса отлично провела групповой этап Лиги наций, где выиграла свою группу и заработала повышение в элитный дивизион. Теперь британцы, вероятно, ставят перед собой следующую цель - занять первую строчку в отборе на мундиаль. Справиться с такой амбициозной задачей "драконам" могут помешать только бельгийцы.

У сборной Казахстана сейчас совсем другая ситуация. Команда после череды поражений в прошлогодней ЛН только начинает свою перестройку при новом тренере. Ждать ли сегодня разгрома в исполнении хозяев поля?

Новости Уэльса

Сборная Уэльса продолжает прогрессировать и укреплять свои позиции в мировом рейтинге. Не так давно британский коллектив дошел до финала отборочного турнира на Евро-2024, в котором обидно уступил полякам по пенальти, а затем "драконы" отлично выступили в Лиге наций. Не потерпев ни одного поражения, Уэльс уверенно выиграл группу. Хотя в том квартете подопечные Крейга Беллами имели серьезного конкурента в лице Турции.

Перемены к лучшему начались еще до назначения Беллами на должность главного тренера. Однако это никак не умаляет заслуги бывшего футболиста "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", который, после такого старта тренерской карьеры, скоро может получить интересное предложение о работе в клубном футболе.

Новости Казахстана

Сборная Казахстана сейчас, наоборот, находится в поиске нужного специалиста. Не так давно команду покинул российский тренер Станислав Черчесов, который успел запомниться лишь двумя вещами. Первое - пренебрежительными высказываниями о казахском языке и показательным нежеланием слушать вопросы журналистов на нем, а второе - абсолютным антирекордом в Лиге Наций.

Под руководством этого "ватного" специалиста Казахстан не смог ни разу выиграть в своей группе Лиги наций, не забил ни одного гола и проиграл пять встреч с общим счетом 0:15. Смешно, что Черчесов так и не согласился с закономерностью собственной отставки. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Али Алиев. Под его руководством казахи провели две товарищеские игры: одолели сборную Кюрасао (2:0) и уступили Северной Корее (0:2).

Последние матчи команд

Последние матчи Уэльса:

Уэльс 4:1 Исландия

Турция 0:0 Уэльс

Уэльс 1:0 Черногория

Исландия 2:2 Уэльс

Черногория 1:2 Уэльс

Последние матчи Казахстана:

Казахстан 2:0 Кюрасао

Казахстан 0:2 Северная Корея

Норвегия 5:0 Казахстан

Казахстан 0:2 Австрия

Казахстан 0:1 Словения

Личные встречи

Эти две сборные никогда не играли между собой. Эта встреча станет их первым очным противостоянием.

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Ставки и коэффициенты

Прогноз

Сборная Уэльса серьезно настроена завоевать первую строчку в группе, а для этого важно начинать отбор с уверенной победы. Соперник у "драконов" для этой цели достаточно удобный, ведь сборная Казахстана сейчас находится на несколько уровней ниже, чем ее сегодняшний оппонент.

Кроме этого, гости еще и имеют кадровые проблемы - встречу пропустит один из лидеров команды Бахтияр Зайнутдинов. Отсутствие ключевого атакующего полузащитника, само собой, скажется на игре гостей. Но главный аргумент, конечно, кроется в том, что у валлийцев почти на каждой позиции собраны футболисты из ведущих лиг Европы, которые по уровню мастерства значительно превосходят соперника. Наш прогноз - победа хозяев с разницей в два мяча или больше.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.