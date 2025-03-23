Албания - Андорра. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2026 на 24.03.2025

Чемпионат мира. Квалификация.

24 марта. 21:45. Тирана. "Арена Кометаре"

Трансляция: Megogo Футбол 4

Уже состоялись первые матчи квалификации Чемпионата мира 2026. Албания и Андорра проиграли в своих противостояниях, правда соперники у них были разные по классу. Хозяева предстоящей игры встречались с одними из фаворитов турнира и это была сборная Англии. Команда под руководством Томаса Тухеля не оставила ни малейшего шанса албанцам и выиграла со счетом 2:0. А вот Андорра пыталась удержаться хотя бы за ничью со сборной Латвии, но уступила минимально 0:1.

Новости Албании

Сборная Албании неплохо смотрелась на ЕВРО несмотря на то, что они заняли последнее место в группе. В соперниках были серьезные команды, такие как Хорватия, Италия и конечно же Испания. Но при этом албанцы поставили рекорд турнира, когда забили самый быстрый гол в истории турнира. Это случилось в игре против итальянцев, когда после ошибки защитника команда воспользовалась моментом и открыла счет. Следующим турниром была Лига наций и там снова последнее место в группе, где были соперники ближе по классу.

В этот раз албанцы попробуют пройти квалификацию к Чемпионату мира 2026, но прогнозы не утешительные. Помимо сборной Англии в группе присутствуют Сербия, Латвия и, собственно говоря, Андорра. Учитывая, что первое место определено, то за второе предстоит серьезная битва, ведь соперники непростые и также жаждут заполучить возможность выхода из группы. Сборная Англии уже продемонстрировала свою мощь и разобрала Латвию без малейших проблем. Статистические показатели той игры полностью отображают ту доминацию, которую увидели болельщики на футбольном поле.

Новости Андорры

Сборная Андорры в Лиге наций ничего не может поделать с соперниками, которые полностью их переигрывают и даже не дают шансов забить гол. Так и прошли все четыре игры, в которых гости предстоящей встречи уступили. Итоговые показатели группы таковы, что у команды 0 забитых и 4 пропущенных. Но стоит отдать должное одному матчу, который завершился вничью. И вот после всех неудач команда попробует зацепиться на квалификации Чемпионата мира 2026.



Первый матч вселял надежду в мысли болельщиков, так как соперник был подходящий. Сборная Латвии хоть и была в статусе гостей, но тем не менее имела больше шансов на успех. Что касается Андорры, то команда весьма неплохо смотрелась. Создавала моменты и даже имела несколько шансов забить свой первый гол на ЧМ-2026. Но несмотря на это минимально проиграла у себя дома со счетом 0:1.

Цифры и факты

Албания выиграла только 1 матч из последних 6.

Андорра выиграла только 1 матч из последних 24.

В очных встречах Албания проиграла лишь однажды в 2002 году.

Личные игры закончились с общим счетом 8:4 в пользу сборной Албании.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сборная Албании предпочитает классическую схему для атакующего футбола. Главный тренер делает ставку на 4-3-3 и это работает. Но есть проблема и это сборная Андорры, которая играет в первую очередь от обороны и именно здесь концентрируется максимальное количество игроков. 5-4-1 именно в такой расстановке играют гости и это может вызвать трудности, потому как могут возникнуть вопросы с разрывом линий обороны и полузащиты у соперника.

Ориентировочные составы:

Албания: 4-3-3: Стракоша — Алии, Аети, Исмаили, Балью — Лачи, Рамадани, Асллани — Мучи, Манай, Байрамі.

Андорра: 5-4-1: Альварес – Гарсия, Оливейра, Гарсия, Николас, Фонт – Сервос, Тейшейра, Эрик, Изан – Росас.

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Прогноз на матч между Албанией и Андоррой от UA-Футбол

Сборная Албании бесспорно выступает фаворитом пары. Тем более команда играет дома и после неудачного первого матча приложит все силы для того, чтобы забрать победу и сделать разницу голов. Сборная Андорры не смогла одолеть более простого оппонента, такого как Латвия. За счет чего у них должно получиться здесь? Игра на выезде, более серьезный соперник, психологическое состояние на нуле после первого матча и это только верхушка айсберга проблем. Так что здесь однозначно стоит смотреть на победу с разницей в несколько голов от хозяев поля.

Но для любителей статистических показателей есть хорошие новости. Учитывая последние игры сборной Албании стоит обратить внимание на угловые в этом матче. Андорра не так много подает в своих матчах, так как в большинстве случаев находится у своих ворот и обороняется. Но даже если и побеждает по угловым, то их количество как правило на уровне ниже среднего. А вот сборная Албании даже англичанам не позволила много подавать, а с соперниками своего уровня вовсе переигрывала. Так что вторым вариантом может выступить победа с разницей по угловым от хозяев стадиона.