Сан-Марино – Румыния. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира на 24.03.2025

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа Н. Тур 2 из 10

Серравалле (Сан-Марино). Стадион "Олимпико ди Серравалле "

Арбитр в поле: Дамиан Сильвестшак ( Польша)

Трансляция: Megogo Футбол 4

Сан-Марино и Румыния проиграли первые матчи квалификации. Но еще далеко не все потеряно, особенно для подопечных Мирчи Луческу, которого румынские болельщики после поражения от Боснии и Герцеговины требуют отправить на пенсию. Смогут ли разозленные "трехцветные" пробить дисциплинированную оборону Сан-Марино, реабилитироваться перед болельщиками и порадовать главного тренера?

Новости Сан-Марино

Первый матч квалификации ЧМ-2026 сборная Сан-Марино проиграла Кипру (2:0). Впрочем, никто и не ожидал победы. Однако, команда Роберто Чеволи (главный тренер Сан-Марино) по-хорошему удивила. В первом тайме команда практически удержала свои ворота на замке (забитый гол не засчитали). Во втором тайме киприоты все-таки смогли отметиться двумя точными ударами. Но с большим трудом. Оборона Сан-Марино продолжает показывать стойкость, дисциплину и уверенность. Нельзя не отметить и голкипера команды Эдоардо Коломбо, который совершил девять сейвов за 90 минут. А вот атака Сан-Марино не впечатляет. Всего пять ударов по воротам и только два в створ. Учитывая, что Сан-Марино – аутсайдер турнира, проигрыш в два гола можно отнести к достижениям.

Сборная Сан-Марино в очередной раз доказала, что атакует она очень слабо, но защищается вполне успешно.

Ориентировочный состав

Команда Роберто Чеволи не имеет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Скорее всего, главный тренер Сан-Марино не будет экспериментировать и выпустит тот же состав, что и в матче с Кипром.

Коломбо – Фаббри, Чеволи, Бенвенути, Този – Голинуччи, Капикьони, Дзаннони – Контадини, Нанни, Берарди

Новости Румынии

Первый матч квалификации румынская сборная проиграла Боснии и Герцеговине (0:1). Поражение очень болезненное. Во-первых, "трехцветные" проиграли на домашнем поле. Во-вторых – это был первый проигранный матч Мирчи Луческу во главе сборной. Луческу возглавил "трехцветных" летом 2024 года. Осенние матчи Лиги наций румыны выиграли все и заняли первое место в Дивизионе С. Ну и в третьих, Босния и Герцоговина – это не Англия или Испания. Пропустив гол на 14-й минуте, "трехцветные" так и не сумели ответить. Хотя моментов создали много.

Нет сомнений, румыны выйдут на матч с Сан-Марино более чем мотивированными, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за предыдущее недоразумение. Их атакующая сила способна прокатиться катком не только по такому легкому сопернику, как Сан-Марино. Подопечные Луческу умеют прессинговать, давить, атаковать через фланги.

Ориентировочный состав

В сборной Румынии все футболисты, которые заявлены на мартовские матчи здоровы и готовы выйти на поле.

Ницэ – Рациу, Попеску, Буркэ, Банку – Р. Марин, М. Марин, Станчу – Ман, Дрэгуш, Тэнасе

Сан-Марино – Румыния. Статистика личных встреч

Сборные провели между собой три матча. В 1990 году румыны разгромили Сан-Марино со счетом 6:0, в 1991 году румыны выиграли со счетом 0:3, в 2011 году – победу праздновали тоже румыны – 0:1.

Сан-Марино – Румыния. Последние матчи команд

Последние пять матчей Сан-Марино

10.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6

Гибралтар – Сан-Марино 1:0

13.10.2024. Товарищеский матч

Андорра – Сан-Марино 1:0

15.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6

Сан-Марино – Гибралтар 1:1

18.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 6 из 6

Лихтенштейн – Сан-Марино 1:3

21.03.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. Тур 1 из 10

Кипр - Сан-Марино 2:0

Последние пять матчей Румынии

09.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Румыния – Литва 3:1

12.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Кипр – Румыния 0:3

15.10.2024. Лига наций. Тур 4 из 6

Литва – Румыния 1:2

18.11.2024. Лига наций. Тур 6 из 6

Румыния – Кипр 4:1

21.03.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. Тур 1 из 10

Румыния – Босния и Герцеговина 0:1

Сан-Марино – Румыния. Турнирное положение команд

Сан-Марино после первого матча турнира имеет в своей копилке два пропущенных мяча, ноль забитых и занимает пятое место в группе Н с ноль очков.

Румыния, проиграла первый матч, не забила, но пропустила только один гол. Соответственно, сборная идет на четвертом месте. Очков – ноль.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Сан-Марино — Румыния Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Сан-Марино – Румыния. Прогноз матча от UA-Футбол

Несмотря на то, что обе сборные проиграли предыдущие матчи, румыны выглядят сильнее. Класс футболистов Мирчи Луческу и их мотивация должны принести плоды – забитые голы.

Сан-Марино умеет защищаться, но не умеет забивать. Однако, противостоять атакующему потенциалу соперника сборной Сан-Марино будет очень сложно. Скорее всего, подопечные Роберто Чеволи пропустят ни один мяч в свои ворота.

В последних пяти матчах Румыния забила 12 голов (осечка состоялась только в пятом матча с Боснией и Герцеговиной). Два матча румыны завершили, забив три безответных гола. Несмотря на дисциплинированную оборону соперника, есть вероятность, что и матч с Сан-Марино может завершиться с тремя забитыми голами от подопечных Мирчи Луческу. Скорее всего, ставка "тотал голов больше 2,5" может иметь успех. Фаворит матча – Румыния.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.