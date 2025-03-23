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Сан-Марино – Румыния. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира на 24.03.2025
Сан-Марино – Румыния: Прогноз и анонс матча - 24.03.2025 - квалификация чемпионата мира 2026 на UA-Футбол
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Отборочный турнир чемпионата мира. Группа Н. Тур 2 из 10
Серравалле (Сан-Марино). Стадион "Олимпико ди Серравалле "
Арбитр в поле: Дамиан Сильвестшак ( Польша)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Сан-Марино и Румыния проиграли первые матчи квалификации. Но еще далеко не все потеряно, особенно для подопечных Мирчи Луческу, которого румынские болельщики после поражения от Боснии и Герцеговины требуют отправить на пенсию. Смогут ли разозленные "трехцветные" пробить дисциплинированную оборону Сан-Марино, реабилитироваться перед болельщиками и порадовать главного тренера?
Новости Сан-Марино
Первый матч квалификации ЧМ-2026 сборная Сан-Марино проиграла Кипру (2:0). Впрочем, никто и не ожидал победы. Однако, команда Роберто Чеволи (главный тренер Сан-Марино) по-хорошему удивила. В первом тайме команда практически удержала свои ворота на замке (забитый гол не засчитали). Во втором тайме киприоты все-таки смогли отметиться двумя точными ударами. Но с большим трудом. Оборона Сан-Марино продолжает показывать стойкость, дисциплину и уверенность. Нельзя не отметить и голкипера команды Эдоардо Коломбо, который совершил девять сейвов за 90 минут. А вот атака Сан-Марино не впечатляет. Всего пять ударов по воротам и только два в створ. Учитывая, что Сан-Марино – аутсайдер турнира, проигрыш в два гола можно отнести к достижениям.
Сборная Сан-Марино в очередной раз доказала, что атакует она очень слабо, но защищается вполне успешно.
Ориентировочный состав
Команда Роберто Чеволи не имеет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Скорее всего, главный тренер Сан-Марино не будет экспериментировать и выпустит тот же состав, что и в матче с Кипром.
Коломбо – Фаббри, Чеволи, Бенвенути, Този – Голинуччи, Капикьони, Дзаннони – Контадини, Нанни, Берарди
Новости Румынии
Первый матч квалификации румынская сборная проиграла Боснии и Герцеговине (0:1). Поражение очень болезненное. Во-первых, "трехцветные" проиграли на домашнем поле. Во-вторых – это был первый проигранный матч Мирчи Луческу во главе сборной. Луческу возглавил "трехцветных" летом 2024 года. Осенние матчи Лиги наций румыны выиграли все и заняли первое место в Дивизионе С. Ну и в третьих, Босния и Герцоговина – это не Англия или Испания. Пропустив гол на 14-й минуте, "трехцветные" так и не сумели ответить. Хотя моментов создали много.
Нет сомнений, румыны выйдут на матч с Сан-Марино более чем мотивированными, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за предыдущее недоразумение. Их атакующая сила способна прокатиться катком не только по такому легкому сопернику, как Сан-Марино. Подопечные Луческу умеют прессинговать, давить, атаковать через фланги.
Ориентировочный состав
В сборной Румынии все футболисты, которые заявлены на мартовские матчи здоровы и готовы выйти на поле.
Ницэ – Рациу, Попеску, Буркэ, Банку – Р. Марин, М. Марин, Станчу – Ман, Дрэгуш, Тэнасе
Сан-Марино – Румыния. Статистика личных встреч
Сборные провели между собой три матча. В 1990 году румыны разгромили Сан-Марино со счетом 6:0, в 1991 году румыны выиграли со счетом 0:3, в 2011 году – победу праздновали тоже румыны – 0:1.
Сан-Марино – Румыния. Последние матчи команд
Последние пять матчей Сан-Марино
10.10.2024. Лига наций УЕФА. Тур 3 из 6
Гибралтар – Сан-Марино 1:0
13.10.2024. Товарищеский матч
Андорра – Сан-Марино 1:0
15.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 5 из 6
Сан-Марино – Гибралтар 1:1
18.11.2024. Лига наций УЕФА. Тур 6 из 6
Лихтенштейн – Сан-Марино 1:3
21.03.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. Тур 1 из 10
Кипр - Сан-Марино 2:0
Последние пять матчей Румынии
09.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6
Румыния – Литва 3:1
12.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6
Кипр – Румыния 0:3
15.10.2024. Лига наций. Тур 4 из 6
Литва – Румыния 1:2
18.11.2024. Лига наций. Тур 6 из 6
Румыния – Кипр 4:1
21.03.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. Тур 1 из 10
Румыния – Босния и Герцеговина 0:1
Сан-Марино – Румыния. Турнирное положение команд
Сан-Марино после первого матча турнира имеет в своей копилке два пропущенных мяча, ноль забитых и занимает пятое место в группе Н с ноль очков.
Румыния, проиграла первый матч, не забила, но пропустила только один гол. Соответственно, сборная идет на четвертом месте. Очков – ноль.
Ставки и коэффициенты
Сан-Марино – Румыния. Прогноз матча от UA-Футбол
Несмотря на то, что обе сборные проиграли предыдущие матчи, румыны выглядят сильнее. Класс футболистов Мирчи Луческу и их мотивация должны принести плоды – забитые голы.
Сан-Марино умеет защищаться, но не умеет забивать. Однако, противостоять атакующему потенциалу соперника сборной Сан-Марино будет очень сложно. Скорее всего, подопечные Роберто Чеволи пропустят ни один мяч в свои ворота.
В последних пяти матчах Румыния забила 12 голов (осечка состоялась только в пятом матча с Боснией и Герцеговиной). Два матча румыны завершили, забив три безответных гола. Несмотря на дисциплинированную оборону соперника, есть вероятность, что и матч с Сан-Марино может завершиться с тремя забитыми голами от подопечных Мирчи Луческу. Скорее всего, ставка "тотал голов больше 2,5" может иметь успех. Фаворит матча – Румыния.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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