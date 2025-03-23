Литва - Финляндия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 на 24.03.2025

Европейский отбор раскручивается. И вот уже второй матч в турнире для обеих команд. Команд достаточно равных по силе, где победу может одержать любая из них. Поэтому ждём интересного и равного поединка.

Европейский отбор на ЧМ-2026. Группа G. 2-й тур.

24 марта. 19:00. Каунас. “Стадион имени Дарюса и Гиренеса”

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Литва – Финляндия

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Литва: последние новости

Лига Наций прошлой осени уже в прошлом. Литовцы проиграли тогда все шесть матчей и вылетели в самый низший из возможных дивизионов Лигу D. Но теперь новый турнир, новый отбор на ЧМ-2026.

В минувшую пятницу Литва сыграла первую игру на турнире, в гостях с Польшей (0:1). Отбиваясь всю игру, они очень рассчитывали увезти из Варшавы хотя бы одно очко. Но проиграли. Всё решил точный удар Левандовского. Если послушать интервью после матча, то все игроки и тренер Литвы явно разочарованы результатом. Но если посмотреть, как развивалась игра, то всё закономерно. Польша в два раза больше владела мячом и нанесла в три раза больше ударов по воротам. Это должно было дать результат.

По итогам игры у Литвы все игроки целы и здоровы. Любой из вызванных в сборную готов выйти на поле в родном Каунасе и проявить себя в балтийском дерби.

Финляндия: последние новости

Финны, как и литовцы тоже провалили выступление в Лиге Наций прошлой осенью. Шесть поражений в шести матчах и вылет в дивизион Лига C, который хоть и не самый низший, но понижаться в классе на любых уровнях – это неприятно.

В отличии от Литвы, где главный тренер Эдгарас Янкаускас остался у руля своей сборной, в Финляндии тренера сменили. В отборе на ЧМ 2026 “Суоми” уже руководит Якоб Фриис – датчанин, имеющий очень мало опыта в качестве главного тренера. Последним местом его работы был немецкий “Аусбург”, где он был ассистентом главного тренера.

Под руководством нового главного тренера, в прошлую пятницу, финны одержали свою первую победу в турнире. На выезде они обыграли Мальту (1:0). Обыграли довольно спокойно, где-то экономя силы и позволяя сопернику создавать подходы к своим воротам, но при этом чётко контролируя ход поединка.

У Финляндии нет травмированных и дисквалифицированных. Все игроки, вызванные на сбор готовы к поединку в понедельник, в Каунасе.

Личные встречи

Соперники встречались между собой пять раз. Четырежды это были товарищеские встречи и один раз в рамках товарищеского турнира "Кубок Балтии", куда Финнов пригласили, дабы участников было четверо.

09.08.1933 Финляндия – Литва 9:2 Международный товарищеский матч

16.08.1934 Литва – Финляндия 1:0 Международный товарищеский матч

18.09.1938 Финляндия – Литва 3:1 Международный товарищеский матч

21.02.1993 Финляндия – Литва 3:0 Международный товарищеский матч

29.05.2014 Финляндия – Литва 0:1 Кубок Балтии

Последние пять матчей Литвы

12.10.2024 Литва – Косово 1:2 Лига Наций

15.10.2024 Литва – Румыния 1:2 Лига Наций

15.11.2024 Кипр – Литва 2:1 Лига Наций

18.11.2024 Косово – Литва 1:0 Лига Наций

21.03.2025 Польша – Литва 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира-2026

Последние пять матчей Финляндии

10.10.2024 Финляндия – Ирландия 1:2 Лига Наций

13.10.2024 Финляндия – Англия 1:3 Лига Наций

14.11.2024 Ирландия – Финляндия 1:0 Лига Наций

17.11.2024 Финляндия –Греция 0:2 Лига Наций

21.03.2024 Мальта – Финляндия 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира-2026

Цифры и факты

Литва и Финляндия никогда ещё не встречались в официальных матчах.

Литва проиграла прошлой осенью все шесть матчей Лиги Наций.

Финляндия также проиграла прошлой осенью все шесть матчей Лиги Наций.

Литва терпит поражения в последних семи матчах.

Ориентировочные составы

Литва, 3-4-3 : Гертмонас – Кажуколовас, Уткус, Тутишкинас – Ширвис, Антанавичюс, Гинейтис, Ласицкас – Голубицкас, Должников, Кучис

Финляндия, 4-3-3 : Градецкий – Алхо, Тенхо, Иванов, Уронен – Кайринен, Йенсен, Пелтола – Антман, Кельман, Похьянпало

Турнирное положение команд

Это вторые матчи для этих сборных, поэтому места в таблице пока условны. У Литвы было поражение от Польши (0:1), соответственно у неё набранных очков пока нет. А вот Финляндия за счёт своей победы над Мальтой (1:0) уже имеет в активе три набранных очка в турнире.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между Литвой и Финляндией от UA-Футбол

Матч ожидается равных команд. Может он будет осторожным, а может обе команды захотят выиграть и пойдут в открытый футбол. Скорее ожидается второе, поэтому голы будут, и вполне реально ставить: обе команды забьют.