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Польша - Мальта. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 на 24.03.2025
Польша - Мальта: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.03.2025 ⋊ Чемпионат мира онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Варшава будет принимать второй матч отбора на Чемпионат Мира 2026 в группе G за последние несколько дней. В этот раз сборная Польши будет играть против сборной Мальты. После победы над литовцами полякам следует повторить результат и закрепиться в лидерах.
Квалификация ЧМ-2026. 2 тур.
24 марта. 21:45. Варшава. Стадион: Национальный (Narodowy)
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
Польша - Мальта
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Сборной Польши
Поляки за последние 6 матчей одержали всего одну победу – в первом туре отбора на ЧМ. В Лиге Наций сборной не удалось показать себя подобающим образом. Заняли последнее место и вылетели в Лигу В. Правда, группа досталась не из легких, в которой конкурировать получалось разве что со сборной Шотландии. Однако и им третье место уступили. Но сейчас уже игрокам следует сосредоточиться на матчах отбора и уделить достаточно сил для выхода на Чемпионат Мира.
В прошлом туре поляки принимали сборную Литвы. И, несмотря на их статус очевидного фаворита матча, обошлось не без проблем. Литовцы до финального отрезка матча не давали сопернику забить гол. Хоть и хозяева наносили много ударов, но это не влияло на счет. Помог Роберт Левандовски: нападающий оказался на превосходной позиции и очередным ударом для своей сборной не без помощи рикошета все же забил гол. Измученная победа поляков.
Новости сборной Мальты
Сборная Мальты в Лиге Наций играла в Лиге D. Занять удалось второе место. В матчах против сборной Молдовы выиграли 1:0 и проиграли 0:2. С Андоррой 1:0 победили и поделили очки нулевой ничьей. В общей сложности набрали 7 баллов и произвели довольно неплохое впечатление своими выступлениями. Однако для более статусных команд сборная Мальты является достаточно проходной командой. Как показали последние результаты, конкурировать на достойном уровне не получается. Матч с поляками – это отличная возможность доказать обратное.
В прошлом туре проиграли минимально финнам. Пропустили в конце первого тайма – и отыграться уже не получилось. Хотя старания коллектива можно отметить: статистически сборной Финляндии почти не уступили. Пока делят последнее место с литовцами. Важно сейчас зацепиться за баллы. Прошлый матч поляков показал, что бороться с ними можно, тем более, что сейчас есть шанс воспользоваться отсутствием некоторых ключевых игроков сборной Польши.
Очные встречи
- 11.12.2003. Мальта – Польша 0:4
- 03.02.1999. Мальта – Польша 0:1
- 15.11.1981. Польша – Мальта 6:0
- 07.12.1980. Мальта – Польша 0:2
Цифры и факты
- Сборная Мальты ни разу не забивала сборной Польши
- Сборная Польши в прошлом туре одержала первую победу за последние 6 матчей
- Сборная Мальты за последние 5 поединков пропустила всего один раз
Кадровая ситуация
За сборную Польши не смогут из-за травм сыграть Зелинский и Милик. Беднарек восстановился и даже принял участие в игре против Литвы. Вопрос его готовности к матчу с Мальтой отсутствует. У сборной Мальты значительных кадровых потерь по сравнению с поляками нет, однако из-за красной карты, полученной в прошлом туре с финнами, не сыграет защитник Шоу.
Ориентировочные составы команд:
Сборная Польши, 3-4-3, Скорупский – Пионтковский, Беднарек, Кивёр – Кэш, Пьетровский, Модер, Франковский – Шиманский, Левандовский, Свидерский
Сборная Мальты, 4-4-2, Бонелло – Мускат, Долг, Каррагер, Камензули – Гийомье, Сатариано, Дж. Мбонг, Шуареф – Пол Мбонг, Теума
Ставка и коэффициенты
Польша - Мальта. Прогноз на матч от UA-Футбол
Поляки не без проблем обыграли литовцев: вырвали победу в концовке матча, несмотря на их преимущество в игре. Сборная Мальты досадно проиграла первый поединок сборной Финляндии. Гости могут воспользоваться кадровой ситуацией хозяев и попытаться зацепиться за первые баллы в группе. Команда Пробежа должна учесть свои ошибки и с помощью этого матча закрепиться в группе. Прогнозируемый результат – победа сборной Польши.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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