Польша - Мальта. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 на 24.03.2025

Варшава будет принимать второй матч отбора на Чемпионат Мира 2026 в группе G за последние несколько дней. В этот раз сборная Польши будет играть против сборной Мальты. После победы над литовцами полякам следует повторить результат и закрепиться в лидерах.

Квалификация ЧМ-2026. 2 тур.

24 марта. 21:45. Варшава. Стадион: Национальный (Narodowy)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Польша - Мальта

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости Сборной Польши

Поляки за последние 6 матчей одержали всего одну победу – в первом туре отбора на ЧМ. В Лиге Наций сборной не удалось показать себя подобающим образом. Заняли последнее место и вылетели в Лигу В. Правда, группа досталась не из легких, в которой конкурировать получалось разве что со сборной Шотландии. Однако и им третье место уступили. Но сейчас уже игрокам следует сосредоточиться на матчах отбора и уделить достаточно сил для выхода на Чемпионат Мира.

В прошлом туре поляки принимали сборную Литвы. И, несмотря на их статус очевидного фаворита матча, обошлось не без проблем. Литовцы до финального отрезка матча не давали сопернику забить гол. Хоть и хозяева наносили много ударов, но это не влияло на счет. Помог Роберт Левандовски: нападающий оказался на превосходной позиции и очередным ударом для своей сборной не без помощи рикошета все же забил гол. Измученная победа поляков.

Новости сборной Мальты

Сборная Мальты в Лиге Наций играла в Лиге D. Занять удалось второе место. В матчах против сборной Молдовы выиграли 1:0 и проиграли 0:2. С Андоррой 1:0 победили и поделили очки нулевой ничьей. В общей сложности набрали 7 баллов и произвели довольно неплохое впечатление своими выступлениями. Однако для более статусных команд сборная Мальты является достаточно проходной командой. Как показали последние результаты, конкурировать на достойном уровне не получается. Матч с поляками – это отличная возможность доказать обратное.

В прошлом туре проиграли минимально финнам. Пропустили в конце первого тайма – и отыграться уже не получилось. Хотя старания коллектива можно отметить: статистически сборной Финляндии почти не уступили. Пока делят последнее место с литовцами. Важно сейчас зацепиться за баллы. Прошлый матч поляков показал, что бороться с ними можно, тем более, что сейчас есть шанс воспользоваться отсутствием некоторых ключевых игроков сборной Польши.

Очные встречи

11.12.2003. Мальта – Польша 0:4

03.02.1999. Мальта – Польша 0:1

15.11.1981. Польша – Мальта 6:0

07.12.1980. Мальта – Польша 0:2

Цифры и факты

Сборная Мальты ни разу не забивала сборной Польши

Сборная Польши в прошлом туре одержала первую победу за последние 6 матчей

Сборная Мальты за последние 5 поединков пропустила всего один раз

Кадровая ситуация

За сборную Польши не смогут из-за травм сыграть Зелинский и Милик. Беднарек восстановился и даже принял участие в игре против Литвы. Вопрос его готовности к матчу с Мальтой отсутствует. У сборной Мальты значительных кадровых потерь по сравнению с поляками нет, однако из-за красной карты, полученной в прошлом туре с финнами, не сыграет защитник Шоу.

Ориентировочные составы команд:

Сборная Польши, 3-4-3 , Скорупский – Пионтковский, Беднарек, Кивёр – Кэш, Пьетровский, Модер, Франковский – Шиманский, Левандовский, Свидерский

Сборная Мальты, 4-4-2 , Бонелло – Мускат, Долг, Каррагер, Камензули – Гийомье, Сатариано, Дж. Мбонг, Шуареф – Пол Мбонг, Теума

Ставка и коэффициенты

Польша - Мальта. Прогноз на матч от UA-Футбол

Поляки не без проблем обыграли литовцев: вырвали победу в концовке матча, несмотря на их преимущество в игре. Сборная Мальты досадно проиграла первый поединок сборной Финляндии. Гости могут воспользоваться кадровой ситуацией хозяев и попытаться зацепиться за первые баллы в группе. Команда Пробежа должна учесть свои ошибки и с помощью этого матча закрепиться в группе. Прогнозируемый результат – победа сборной Польши.