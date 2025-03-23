Босния и Герцеговина - Кипр. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 на 24.03.2025

Чемпионат Мира. Квалификация 2-й тур

24.03.2025. "Билино Поле" (Зеница)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

Босния и Герцеговина 21:45 Кипр

Трансляция: Megogo Футбол 3

Обе команды уверенно начали эту квалификацию к чемпионату мира. Сборная Кипра одержала уверенную победу над Сан-Марино (2:0) и даже смогла возглавить турнирную таблицу. Ну а Босния и Герцеговина прервала свою годичную без выигрышную серию и тоже набрала заветные три очка. Чем закончится противостояние коллективов, и кто останется лидером группы после этого тура?

Новости Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина всегда считалась крепкой сборной, которая может приятно удивить в отдельно взятом матче или игровом цикле, однако последний год стал для балканцев настоящим кошмаром. В 12 матчах 2024-го они потерпели 10 поражений и лишь дважды сыграли вничью. Первый матч отборочного цикла против сборной Румынии (1:0) также не предвещал подопечным Сергея Барбареза ничего хорошего - букмекеры вели их откровенными аутсайдерами, но феноменальная игра Николы Василя в воротах и плотная игра в защите позволили боснийцам выстрадать такую долгожданную победу. Теперь остается только закрепить успех в поединке с менее грозным оппонентом.

Новости Кипра

Национальная команда Кипра никогда особо не хватала звезд с неба. В последнее время эта команда обыгрывает только те коллективы, которые уступают ей в классе. Например, в прошлогодней Лиге Наций они смогли дважды одолеть сборную Литвы, но не взяли ни одного очка против румын и косоваров.

Что касается первого матча на отборе к ЧМ-2026, то подопечные Апостолоса Манциоса без проблем разобрались с Сан-Марино (2:0), хотя упустили кучу моментов и должны были забивать как минимум вдвое больше.

Последние матчи команд

Последние матчи Боснии и Герцеговины:

Румыния 0:1 Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина 1:1 Нидерланды

Германия 7:0 Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Последние матчи Кипра:

Кипр 2:0 Сан-Марино

Румыния 4:1 Кипр

Кипр 2:1 Литва

Косово 3:0 Кипр

Кипр 0:3 Румыния

Личные встречи

Эти две сборные уже аж четыре раза играли между собой. Перед пятым поединком в активе каждой из команд по две победы. Интересно, что крайний раз коллективы встречались также во время квалификации к Чемпионату Мира (в 2017), тогда киприоты оказались сильнее (3:2). Именно этих потерянных очков боснийцам в итоге и не хватило, чтобы потеснить Грецию со второго места в группе.

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч

Давайте будем откровенны, хоть хозяева и не переживают лучший период, но, если сборные Румынии и Косова так легко громили киприотов в рамках Лиги Наций (как дома, так и на выезде), то и у боснийцев вряд ли возникнут большие трудности перед родными трибунами.

Да и не стоит забывать, что главная интрига в этой группе - кто займет второе место после мощной Австрии, поэтому разница мячей тоже является важным аспектом. Если есть возможность побеждать уверенно или даже разгромно, то стоит это делать. Ну и как не напомнить об эмоциональном подъеме, на котором находится балканский коллектив после победы над румынами. Этот моральный импульс может помочь хозяевам поля снова набрать три очка, но уже более уверенно. Наш прогноз: победа Боснии в два или более голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.