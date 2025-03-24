Англия - Латвия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 24.03.2025

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур

24 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

После победы в первом матче квалификационной группы отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Англии проведет еще один поединок на "Уэмбли". В этот понедельник они впервые будут принимать на своем поле национальную команду Латвии.

Новости Англии

Томас Тухель очень удачно начал работу на посту главного тренера "Трех львов", одержав уверенную домашнюю победу над сборной Албании (2:0). В прошлом матче 51-летний немецкий специалист предоставил возможность дебютировать сразу двум новым игрокам, а также он вернул в национальную команду Англии несколько старых знакомых лиц.

Напомним, что англичане заняли первое место в группе "B2" в Лиге наций, набрав 15 очков в шести матчах. Они одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение от Греции (1:2) за этот период. Квалификация на чемпионат мира 2026 года для них началась раньше, чем для других сборных, которые во время этой международной паузы играли в плей-офф Лиги наций.

Скорее всего, в следующем матче Тухель даст возможность выйти на поле тем футболистам, которых он не выпускал на поле в своем первом матче во главе сборной Англии, поскольку латыши не считаются для них серьезным соперником.

Новости Латвии

Сборная Латвии в первом матче квалификации на чемпионат мира 2026 года одержала минимальную победу над скромной Андоррой (0:1). Таким образом латвийцы набрали свои первые очки в отборе на мундиаль, но впереди их ждет 7 матчей в группе с Англией, Сербией, Албанией и вышеупомянутой Андоррой. Вряд ли им удастся побороться за выход на турнир мирового первенства среди национальных команд, однако попробовать стоит, каким бы трудным этот путь ни был.

В последних десяти официальных матчах Латвия одержала лишь три победы. За этот промежуток времени они проиграли в шести поединках. Во время квалификации на Евро-2024 они заняли последнее место в своей группе, набрав лишь три очка. В Лиге наций в группе "C4" они также закончили сезон на последней строчке с 4 зачетными баллами после шести сыгранных туров.

Цифры и факты

Англичане впервые в своей истории сыграют против сборной Латвии;

Последний раз латыши побеждали на выезде в июне 2022 года;

Сборная Англии забивает в 9 матчах подряд на "Уэмбли".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Вероятно, что Майлз Льюис-Скелли будет продолжать играть на позиции левого защитника, а Дэн Берн станет основным центрбеком команды и в следующем матче. Из-за травмы расположение "Трех львов" покинул Энтони Гордон. Известно, что Леви Колвилл, Марк Гехи, Морган Роджерс и Доминик Соланке могут получить свой шанс в следующей игре.

Сборной Латвии в матче против Англии не поможет Робертс Савалниекс и Ренарс Варславанс.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Льюис-Скелли, Берн, Колвилл, Джеймс — Райс, Беллингем — Рашфорд, Роджерс, Фоден — Кейн

Латвия, 3-4-2-1: Звиедрис — Юрковскис, Черномордий, Балодис — Цыганикс, Мельникс, Савельевс, Савалниекс — Икауньекс, Зеленковс — Гутковскис

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Латвией от UA-Футбол

Ф1 (-3.5) — 1,99. Шансов у латвийцев на хотя бы одно очко в этом матче практически нет. Мы ожидаем, что англичанам, которые сейчас находятся в прекрасной форме, удастся одержать очень легкую победу с преимуществом в четыре гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.