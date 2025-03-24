Первая официальная встреча. Молдова – Эстония. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 25.03.2025

Отбор на ЧМ-2026. Второй тур

25 марта, 19:00. "Зимбру" (Кишинёв)

Главный арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Молдова - Эстония Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Сборные Молдовы и Эстонии проиграли свои первые матчи. И если сегодняшние хозяева разгромно уступили, то гостевая команда была близка к ничьей.

25 марта они сразятся друг с другом.

Новости Молдовы

Свой первый матч отбора на ЧМ-2026 сборная разгромно проиграла Норвегии со счётом 0:5. Учитывая, что матч проходил на домашнем поле – Молдове обидно вдвойне.

При этом, в Лиге Наций Молдова поднялась в Дивизион С, выиграв группу с Мальтой и Андоррой. Прогресс небольшой есть.

Насколько – проверят в матче с Эстонией.

Кадры хозяев

Дисквалифицированных и травмированных футболистов нет.

Новости Эстонии

Эстония также проиграла свой первый матч отбора на ЧМ-2026, уступив Израилю (1:2). При этом, футболисты открыли счёт, не удержали преимущество и ещё остались в меньшинстве в конце матча.

В Лиге Наций Эстония сохранилась в Дивизионе С, играв со Швецией, Словакией и Азербайджаном.

Кадры гостей

Из-за полученной второй жёлтой карточки, сборной не поможет защитник Маркус Соометс.

Последние пять матчей Молдовы и Эстонии

Последние пять встреч хозяев

22.03.2025 Молдова – Норвегия 0:5 (отбор на ЧМ-2026)

– Норвегия 0:5 (отбор на ЧМ-2026) 19.11.2024 Гибралтар – Молдова 1:1 (Контрольный матч)

1:1 (Контрольный матч) 16.11.2024 Андорра – Молдова 0:1 (Лига Наций)

0:1 (Лига Наций) 13.10.2024 Мальта – Молдова 1:0 (Лига Наций)

1:0 (Лига Наций) 10.10.2024 Молдова – Андорра 2:0 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

22.03.2025 Израиль – Эстония 2:1 (отбор на ЧМ-2026)

2:1 (отбор на ЧМ-2026) 19.11.2024 Словакия – Эстония 1:0 (Лига Наций)

1:0 (Лига Наций) 16.11.2024 Азербайджан – Эстония 0:0 (Лига Наций)

0:0 (Лига Наций) 14.10.2024 Эстония – Швеция 0:3 (Лига Наций)

– Швеция 0:3 (Лига Наций) 11.10.2024 Эстония – Азербайджан 3:1 (Лига Наций)

Очные встречи между соперниками

Команды последний раз встречались друг с другом 16 лет назад. Но ни разу не играли в официальных турнирах.

18.11.2008 Эстония – Молдова 1:0 (Контрольный матч)

21.08.2002 Эстония – Молдова 1:0 (Контрольный матч)

25.04.2001 Молдова – Эстония 0:0 (Контрольный матч)

Ориентировочные составы на матч

Молдова: Челядник - Рябчук, Мудрак, Бабогло, Крэчун, Ревенко - Постолаки, Рацэ, Моцпан, Каймаков - Николэеску

Эстония: Игонен - Шеннинг-Ларсен, Кууск, Паскочий, Пеэтсон - Поом, Саарма, Синявский, Кяйт, Яковлев - Тамм

Цифры и факты

В среднем Молдова забивает 1,4 гола и пропускает 1,3 гола за матч;

Эстония проиграла три поединка из пяти последних:

В среднем Эстония забивает 0.6 гола и пропускает 2.2 гола за матч.

Ставки и коэффициенты на матч Молдова – Эстония

Прогноз на матч Молдова – Эстония от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитом сборную Молдовы. Игра на домашнем поле и хочется взять реванш за поражение Норвегии.

Но и Эстонии также хочется показать себя после обидного поражения Израилю.

Несмотря на мотивацию обеих команд, выбор – победа сборной Молдовы

Прогноз: Победа Молдовы (кф 2,14)