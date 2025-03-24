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Первая официальная встреча. Молдова – Эстония. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 25.03.2025
Ранее эти команды играли только контрольные матчи
Фото: Молдова
Отбор на ЧМ-2026. Второй тур
25 марта, 19:00. "Зимбру" (Кишинёв)
Главный арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Сборные Молдовы и Эстонии проиграли свои первые матчи. И если сегодняшние хозяева разгромно уступили, то гостевая команда была близка к ничьей.
25 марта они сразятся друг с другом.
Новости Молдовы
Свой первый матч отбора на ЧМ-2026 сборная разгромно проиграла Норвегии со счётом 0:5. Учитывая, что матч проходил на домашнем поле – Молдове обидно вдвойне.
При этом, в Лиге Наций Молдова поднялась в Дивизион С, выиграв группу с Мальтой и Андоррой. Прогресс небольшой есть.
Насколько – проверят в матче с Эстонией.
Кадры хозяев
Дисквалифицированных и травмированных футболистов нет.
Новости Эстонии
Эстония также проиграла свой первый матч отбора на ЧМ-2026, уступив Израилю (1:2). При этом, футболисты открыли счёт, не удержали преимущество и ещё остались в меньшинстве в конце матча.
В Лиге Наций Эстония сохранилась в Дивизионе С, играв со Швецией, Словакией и Азербайджаном.
Кадры гостей
Из-за полученной второй жёлтой карточки, сборной не поможет защитник Маркус Соометс.
Последние пять матчей Молдовы и Эстонии
Последние пять встреч хозяев
- 22.03.2025 Молдова – Норвегия 0:5 (отбор на ЧМ-2026)
- 19.11.2024 Гибралтар – Молдова 1:1 (Контрольный матч)
- 16.11.2024 Андорра – Молдова 0:1 (Лига Наций)
- 13.10.2024 Мальта – Молдова 1:0 (Лига Наций)
- 10.10.2024 Молдова – Андорра 2:0 (Лига Наций)
Последние пять встреч гостей
- 22.03.2025 Израиль – Эстония 2:1 (отбор на ЧМ-2026)
- 19.11.2024 Словакия – Эстония 1:0 (Лига Наций)
- 16.11.2024 Азербайджан – Эстония 0:0 (Лига Наций)
- 14.10.2024 Эстония – Швеция 0:3 (Лига Наций)
- 11.10.2024 Эстония – Азербайджан 3:1 (Лига Наций)
Очные встречи между соперниками
Команды последний раз встречались друг с другом 16 лет назад. Но ни разу не играли в официальных турнирах.
- 18.11.2008 Эстония – Молдова 1:0 (Контрольный матч)
- 21.08.2002 Эстония – Молдова 1:0 (Контрольный матч)
- 25.04.2001 Молдова – Эстония 0:0 (Контрольный матч)
Ориентировочные составы на матч
Молдова: Челядник - Рябчук, Мудрак, Бабогло, Крэчун, Ревенко - Постолаки, Рацэ, Моцпан, Каймаков - Николэеску
Эстония: Игонен - Шеннинг-Ларсен, Кууск, Паскочий, Пеэтсон - Поом, Саарма, Синявский, Кяйт, Яковлев - Тамм
Цифры и факты
- В среднем Молдова забивает 1,4 гола и пропускает 1,3 гола за матч;
- Эстония проиграла три поединка из пяти последних:
- В среднем Эстония забивает 0.6 гола и пропускает 2.2 гола за матч.
Ставки и коэффициенты на матч Молдова – Эстония
Прогноз на матч Молдова – Эстония от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитом сборную Молдовы. Игра на домашнем поле и хочется взять реванш за поражение Норвегии.
Но и Эстонии также хочется показать себя после обидного поражения Израилю.
Несмотря на мотивацию обеих команд, выбор – победа сборной Молдовы
Прогноз: Победа Молдовы (кф 2,14)
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