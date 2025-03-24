Европейский отбор к ЧМ, группа J. 2-й тур

Вадуц, Райнпарк

Лихтенштейн – Казахстан 21:45

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліхтенштейн - Казахстан Смотреть трансляцию

Лихтенштейн

Лихтенштейн начал отбор с разгромного домашнего поражения. Даже команды уровня Северной Македонии спокойно доминируют над скромной командой Конрада Фюнфштюка, общая стоимость которой оценивается Transfermarkt в менее чем миллион евро. Игра была сделана уже на 7-й минуте, когда Александар Трайковски открыл счет. А хозяева с 26% владения за всю игру удосужились лишь раз пробить в створ ворот соперника.

Ожидания от Лихтенштейна как всегда низкие. Даже ниже обычного, ведь в последней Лиге наций в самом слабом дивизионе они умудрились проиграть другим карликам из Сан-Марино. И сделали это дважды, заняв последнее место в группе из трех коллективов. Взяли очки только с Гибралтаром, дважды сыграв вничью при численном большинстве.

Тренер Лихтенштейна Конрад Фюнфштюк решил добавить немного свежей крови, впервые вызвав пятерых игроков в состав сборной. Один из новичков Вилли Пицци дебютировал в выходные и неплохо проявил себя на острие атаки. Одна из причин такого обновления – травмы. Недоступен вратарь "ФК Франкфурта" Юстин Оспельт. Его на воротах заменит опытный Беньямин Бюхель, а вот его младший брат полузащитник Марсель Бюхель в лазарете. Также травмированы хавбеки Майер и Кранц.

Казахстан

Для Казахстана отбор к ЧМ тоже начался с поражения. Правда, и соперник у них был гораздо более серьезный. Второй фаворит группы J Уэльс дома быстро открыл счет усилиями Дэниэла Джеймса. "Ястребам" удалось отыграться благодаря пенальти, но после перерыва валлийцы переиграли их по всем статьям, еще дважды пробив их автобус.

Казахи надеются перечеркнуть кошмарный 2024-й год, один из худших в истории сборной. "Творец" провала Станислав Черчесов довел команду до 8 поражений в 9 матчах, а его подопечные не смогли даже один раз забить в Лиге наций В, набрав лишь пункт в играх с Норвегией, Австрией и Словенией. Московита прогнали, и теперь надеются на лучшее с Али Алиевым у руля.

Против Уэльса в атаке играл Айбар Жаксылыков, а Абат Айбетов из "Адана Демирспор" остался в запасе. На этот раз ожидается, что они поменяются местами. Опытный форвард Бахтияр Зайнутдинов вызван не был, так как оказался совсем без игровой практики в "Бешикташе".

Ориентировочные составы

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель – Вольфингер, Трабер, Вайзер, Гоппель, Хофер – Зеле, Хаслер, Люхингер, Саланович – Пицци

Казахстан: Заруцки – Алип, Марочкин, Быстров – Чесноков, Тагыберген, Мужиков, Жуков, Вороговский – Самородов, Аймбетов

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лихтенштейн – Казахстан от UA-Футбол

Казахстан ужасающе выступал последний год, но даже с такой серией и посредственным кадровым потенциалом они остаются очевидным фаворитом матча. Атака у "ястребов" не впечатляет, без Зайнутдинова не хватает креатива, но с карликами справиться должны. Ставка: победа Казахстана + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.95.