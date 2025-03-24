Гибралтар – Чехия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2026 на 25.03.25

Отбор к ЧМ-2026. Группа L. Второй тур

25 марта. 21:45. Фару. "Эштадиу Алгаваре"

Главный судья: Горациу Фесник (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 3

Чехия уже начала свой отбор на предстоящий Чемпионат Мира победой над Фарерскими островами несколько дней назад. Однако тот матч вызвал немало тревоги у болельщиков этой сборной, поскольку обыграть гораздо более слабого соперника удалось не без проблем.

После того матча теперь как-то трудно сказать, насколько уверенными они подойдут к игре с еще одним карликом, Гибралтаром. Неужели на этот раз все завершится без трех очков для чехов? Для них это было бы настоящей трагедией.

Новости Гибралтара

Подопечные Скотта Уайзмена играют на своем скромном уровне, однако стоит отмечать, что они достаточно неплохо себя проявили в Лиге Наций, где было несколько ничьих и победа над "Сан-Марино".

Что касается ничьих, то из последних матчей стоит отметить игру с Лихтенштейном (0:0), тем же Сан-Марино (1:1) и Молдовой (1:1). Именно игра с последними у многих вызвала восхищение, действительно классный матч в исполнении Гибралтара.

В первом матче уже в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года они на выезде противостояли Черногории, однако достичь успеха там не удалось. С другой стороны, забитый гол в ворота соперника - это уже локальный успех, они уступили там со счетом 1:3. Теперь перед ними очередной вызов, соперник даже сложнее, поэтому и ожидания не очень оптимистичны.

Новости Чехии

Команда Ивана Гашека напугала всю страну своим первым матчем в рамках этого отбора, когда противостояла Фарерским островам. Несколько дней назад они там едва не потеряли очки, причем играли у себя дома. Но все проблемы в той игре удалось решить. Однако продолжать в таком же духе точно нельзя.

Вообще Чехия не проигрывает уже в 6 матчах подряд. За это время было две ничьи против Украины (1:1) и Албании (0:0). Зато удалось обыграть этих соперников накануне. Кроме того, в последнем матче группового этапа Лиги Наций они обыграли Грузию (2:1).

Да, старт квалификации выдался не лучшим, однако три очка забрали. В игре с Гибралтаром все болельщики, прежде всего, ожидают улучшений в игре. Ну а результат здесь должен быть по умолчанию.

Цифры и факты

Это будет первая в истории официальная встреча между Чехией и Гибралтаром, ранее они не встречались даже в рамках товарищеских матчей;

В 4 из последних 5 матчей Гибралтара проходила ставка ТМ 2.5;

В последних двух матчах Чехии проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потерь у Гибралтара из-за дисквалификаций или травм нет. Что касается Чехии, то там не могут рассчитывать на Адама Гложека и Томаша Голеша, оба имеют повреждения.

Гибралтар, 4-3-3: Банда — Ронан, Эннсли, Лопеш, Бритто — Скенлон, Бент, Де Барр — Ессоп, Эль-Хмиди, Ричардс

Чехия, 4-4-2: Коварж — Цоуфал, Голеш, Крейчи, Зелени — Черны, Соучек, Черв, Шульц — Шик, Хори

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Гибралтаром и Чехией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:4. Наверное, после неудачного первого матча, хотя и победного, чехи должны выйти со спортивной злостью, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками. Поэтому у них есть дополнительная мотивация именно разгромить соперника. Конечно, они сильнее и вряд ли у кого-то есть сомнения по этому поводу. Победа гостей, которые должны забыть больше трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.