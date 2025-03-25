Северная Македония - Уэльс. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 25.03.2025

Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур

25 марта. 21:45. Скопье. "Тоше Проески"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Сборные Северной Македонии и Уэльса в первом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года выиграли свои стартовые матчи, а теперь сыграют между собой, чтоб определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе.

Новости Северной Македонии

Подопечные Благоя Милевского выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах и не проиграли ни одного из последних восьми поединков в официальных турнирах. На данный момент "красные львы" находятся в отличной форме. Они имеют отличные шансы на выход из группы отбора на ЧМ-2026, где кроме Уэльса также находится Бельгия, Казахстан и Лихтенштейн.

Национальная команда Северной Македонии заняла первое место в группе "C4" в Лиге наций и вышла в Дивизион "B", где им придется играть против более сильных соперников, но они это заслужили своей игрой. В шести играх группового этапа им удалось набрать 16 зачетных баллов, потеряв очки только в матче против сборной Фарерских островов (1:1).

Очень уверенная победа на выезде в последнем матче с Лихтенштейном (0:3), скорее всего, добавила македонцам еще больше уверенности перед важной игрой с прямым конкурентом в группе. Имея укомплектованный состав, им теперь надо приложить максимум усилий и продемонстрировать конкурентоспособный уровень игры в отборе на мундиаль.

Новости Уэльса

Команда Крейга Беллами также находится в неплохой форме. Под его руководством сборная Уэльса тоже прошла Лигу наций, не потерпев ни одного поражения в шести матчах группового этапа. Однако "драконы" набрали 12 очков, впрочем это вообще не помешало им занять первое место в квартете с Турцией, Исландией и Черногорией. В следующем сезоне одна из старейших футбольных сборных мира будет играть в Дивизионе "А".

Свой последний матч валлийцы провели дома против сборной Казахстана, обыграв их со счетом 3:1. Таким образом они начали путь в квалификации к чемпионату мира 2026 года, имея возможность впервые в своей истории попасть на мундиаль во второй раз подряд.

Цифры и факты

В каждом из последних пяти домашних матчей Северной Македонии было забито не более двух голов;

Сборная Уэльса не потерпела поражения в основное время ни в одном из последних 13 официальных матчей (7 побед и 6 ничьих);

В очных встречах между Северной Македонией и Уэльсом паритет — обе команды имеют по одной победе.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У сборных Северной Македонии и Уэльса накануне очной встречи нет серьезных потерь. Также ожидается, что в стартовых составах обеих команд не будет ни одного изменения, по сравнению с их прошлыми матчами.

Северная Македония, 4-4-2: Димитриевски — Алиоски, Муслиу, Серафимов, Зайков — Эльмас, Алими, Барди, Чурлинов — Трайковски, Миовски

Уэльс, 4-2-3-1: Дарлоу — Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс — Сорба, Шиен — Джонсон, Брукс, Джеймс — Каллен

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Северной Македонией и Уэльсом от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1,64. Перед этим матчем очевидного фаворита, по мнению букмекеров, нет. Небольшое преимущество на стороне гостей. Сборная Уэльса, вероятно, будет играть осторожно на выезде, а македонцы не будут рисковать, ведь эта игра для них также является очень важной с точки зрения результата. Мы ожидаем, что в этом матче не будет больше двух голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.