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Черногория – Фарерские острова. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2026 на 25.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча между Черногорией и Фарерами в рамках отбора на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Мира Квалификация
Вторник, 25 марта
Черногория, Никшич, "Стадион Градски"
Арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Черногория 21:45 Фарерские острова
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5
Черногория: последние новости
В первом матче отбора Черногория в волевом стиле обыграла Гибралтар. Подопечные Просенечки первыми пропустили, но доминировали в течение всего поединка. Как итог закономерная победа со счетом 3:1.
Черногорцы вряд ли будут претендовать на выход из группы, ведь их соперниками Хорватия и Чехия. Но, по крайней мере, за второе место балканцы попытаются побороться. Матч против Фарерских островов – шанс хоть и временно, но возглавить турнирную таблицу, пока конкуренты свои матчи не сыграли.
В общем, сборная Черногории непредсказуема. В прошлом розыгрыше Лиги Наций соперниками подопечных Просинечки были Исландия, Уэльс и Турция. Именно над турками черногорцы одержали свою единственную победу в группе, а остальные 5 матчей проиграли.
Травмированных и дисквалифицированных в составе нет, поэтому все сильнейшие черногорцы готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав Черногории: Никич – Шипчич, Вуячич, Тучи – Гашевич, Лончар, Янкович, Вукотич, Вукчевич – Йоветич, Крестович.
Фарерские острова: последние новости
Фарерские острова очень прогрессировали в последние годы. И хотя до сих пор значительную часть команды составляют игроки, для которых футбол - не основное занятие в жизни, команада выглядит гораздо сильнее.
Если лет 10-15 назад Фарерские острова были "мальчиками для избиения" и проигрывали практически всем, то сейчас ситуация изменилась. Команда прогрессирует и дает бой гораздо более сильным соперникам. Подтверждение этому – матч первого тура отбора против Чехии, где островане чуть не совершили сенсацию, пропустив лишь в конце. .
Травму против Чехии получил Бенджаминсен, и он не сыграет против Черногории.
Ориентировочный состав Фарерских островов: Рейнатред – Ферре, Ватнгамар, Эдмундсон – Давидсен, Хенрикссон, Ханссон, Даниэльсен – Серенсен, Кнудсен, Фредериксен.
Черногория – Фарерские острова: статистика личных встреч
Это будет первая встреча команд в истории.
Последние матчи Черногории
- 22.03. Черногория – Гибралтар 3:1 (отбор к ЧМ-2026)
- 19.11. Черногория – Турция 3:1 (Лига Наций)
- 16.11. Черногория – Исландия 0:2 (Лига Наций)
- 14.10. Уэльс – Черногория 1:0 (Лига Наций)
- 11.10. Турция – Черногория 1:0 (Лига Наций)
Последние матчи Фарерских островов
- 22.03. Чехия - Фарерские острова 2:1 (отбор к ЧМ-2026)
- 17.11. Северная Македония – Фарерские острова 1:0 (Лига Наций)
- 14.11. Армения - Фарерские острова 0:1 (Лига Наций)
- 13.10. Фарерские острова – Латвия 1:1 (Лига Наций)
- 10.10. Фарерские острова - Армения 2:2 (Лига Наций)
Черногория – Фарерские острова: ставки и коэффициенты
Черногория – Фарерские острова. Прогноз на матч от UA-Футбол
Черногория в последних домашних матчах результативна и забила по 3 гола в ворота Турции и Гибралтара. Защита команды тоже не безгрешна, поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 2 гола (ТБ 2) и предлагаем это поставить за коэффициент 1,59.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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