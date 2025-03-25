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Черногория – Фарерские острова. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2026 на 25.03.2025

Чемпионат мира
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча между Черногорией и Фарерами в рамках отбора на ЧМ-2026

Черногория – Фарерские острова. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2026 на 25.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Мира Квалификация
Вторник, 25 марта
Черногория, Никшич, "Стадион Градски"
Арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Черногория 21:45 Фарерские острова
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Трансляция матча Черногория - Фарерские острова
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Черногория: последние новости

В первом матче отбора Черногория в волевом стиле обыграла Гибралтар. Подопечные Просенечки первыми пропустили, но доминировали в течение всего поединка. Как итог закономерная победа со счетом 3:1.

Черногорцы вряд ли будут претендовать на выход из группы, ведь их соперниками Хорватия и Чехия. Но, по крайней мере, за второе место балканцы попытаются побороться. Матч против Фарерских островов – шанс хоть и временно, но возглавить турнирную таблицу, пока конкуренты свои матчи не сыграли.

В общем, сборная Черногории непредсказуема. В прошлом розыгрыше Лиги Наций соперниками подопечных Просинечки были Исландия, Уэльс и Турция. Именно над турками черногорцы одержали свою единственную победу в группе, а остальные 5 матчей проиграли.

Травмированных и дисквалифицированных в составе нет, поэтому все сильнейшие черногорцы готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав Черногории: Никич – Шипчич, Вуячич, Тучи – Гашевич, Лончар, Янкович, Вукотич, Вукчевич – Йоветич, Крестович.

Фарерские острова: последние новости

Фарерские острова очень прогрессировали в последние годы. И хотя до сих пор значительную часть команды составляют игроки, для которых футбол - не основное занятие в жизни, команада выглядит гораздо сильнее.

Если лет 10-15 назад Фарерские острова были "мальчиками для избиения" и проигрывали практически всем, то сейчас ситуация изменилась. Команда прогрессирует и дает бой гораздо более сильным соперникам. Подтверждение этому – матч первого тура отбора против Чехии, где островане чуть не совершили сенсацию, пропустив лишь в конце. .

Травму против Чехии получил Бенджаминсен, и он не сыграет против Черногории.

Ориентировочный состав Фарерских островов: Рейнатред – Ферре, Ватнгамар, Эдмундсон – Давидсен, Хенрикссон, Ханссон, Даниэльсен – Серенсен, Кнудсен, Фредериксен.

Черногория – Фарерские острова: статистика личных встреч

Это будет первая встреча команд в истории.

Последние матчи Черногории

  • 22.03. Черногория – Гибралтар 3:1 (отбор к ЧМ-2026)
  • 19.11. Черногория – Турция 3:1 (Лига Наций)
  • 16.11. Черногория – Исландия 0:2 (Лига Наций)
  • 14.10. Уэльс – Черногория 1:0 (Лига Наций)
  • 11.10. Турция – Черногория 1:0 (Лига Наций)


Последние матчи Фарерских островов

  • 22.03. Чехия - Фарерские острова 2:1 (отбор к ЧМ-2026)
  • 17.11. Северная Македония – Фарерские острова 1:0 (Лига Наций)
  • 14.11. Армения - Фарерские острова 0:1 (Лига Наций)
  • 13.10. Фарерские острова – Латвия 1:1 (Лига Наций)
  • 10.10. Фарерские острова - Армения 2:2 (Лига Наций)

Черногория – Фарерские острова: ставки и коэффициенты

Favbet
1.52
3.95
7.10
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Черногория – Фарерские острова. Прогноз на матч от UA-Футбол


Черногория в последних домашних матчах результативна и забила по 3 гола в ворота Турции и Гибралтара. Защита команды тоже не безгрешна, поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 2 гола (ТБ 2) и предлагаем это поставить за коэффициент 1,59.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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