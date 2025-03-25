Израиль - Норвегия. Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Чемпионат Мира на 25.03.2025

Сборная Норвегии не выходила на крупный турнир с 2000-го года, сборная Израиля - с 1970-го. Однако сейчас, после хорошей кампании в Лиге Наций осенью 2024-го, они считают, что способны прервать неудачную серию и выйти на Чемпионат Мира-2026. Первые матчи у аутсайдеров группы - Молдовы и Эстонии - норвежцы и израильтяне уже выиграли. Теперь - черед очного матча.

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа I. Второй тур

25 марта. 21:45. Венгрия. Дебрецен. "Надьердей Стадион"

Израиль - Норвегия

Главный арбитр: Крис Каванаг (Англия)

Состояние команд

Норвежцы были близки к выходу на Евро-2020, но проиграли в плей-офф дома в овертайме Сербии. Остальные же кампании из последних явно проваливали. Даже с Эрлингом Холандом, Мартином Эдегором, Александером Серлотом. Израильтяне проиграли в плей-офф за выход на Евро-2024 Исландии (разгромно, 1:4), на Евро-2020 - Шотландии (в серии пенальти). К выходу на Мундиаль в последнее время также близки не были.

Фаворитом в группе является сборная Италии. Но это та же Италия, которая не выходила на два последних Мундиаля. Во многом из-за того, что в Отборочной группе занимала лишь второе место. Ее можно подвинуть вновь. В Норвегии уже говорят о матче дома против нее в июне как о ключевом. Правда, перед этим нужно самим сделать заявку хотя бы на это самое второе место, которое ведет в плей-офф.

Норвегия уже начала заявлять победой в Молдове в субботу со счетом 5:0. Причем справилась почти без Холанда, забившего лишь один мяч. В сборной и в стране очень довольны ярким выступлением, хотя отмечают проблемный второй тайм с несколькими сейвами своего вратаря. Хотя ведь тогда счет уже был 4:0.

Израилю пришлось гораздо тяжелее против сборной калибра Молдовы. Он пропустил от Эстонии уже в дебюте, сравнял в середине первого тайма благодаря автоголу (удар Дана Битона отскочил в стойку и в спину вратаря), а победил благодаря прорыву и голу на 75-ой минуте правого защитника капитана команды Эли Дасы.

Победа сложная, но она продлила серию матчей без поражений до трех. Первыми двумя были 0:0 в гостях с Францией и 1:0 над Бельгией в ноябре в Лиге Наций. В том турнире в шести матчах против этих двух команд и Италии подопечные Рана Бен Шимона проиграли в четырех, но забили в пяти, и он заявляет, что всегда желает играть в открытый футбол, а не закрываться в обороне. Повторил это и перед Норвегией.

Сами норвежцы осенью провели первую успешную кампанию в каком-либо турнире в "эру Холанда", выиграв группу Лиги Наций у Австрии, Словении и Казахстана (четыре победы, ничья и поражение). Потому они воодушевлены, считают, что настало время для возвращения на крупный турнир, внимание к сборной на Родине повышается до уровня ажиотажа.

Подопечные Столе Сольбаккена - небольшие любители владения мячом, но атаковать любят, любят играть быстро и вертикально. О подопечных Бен Шимона можно сказать то же. Так что ожидаем интересные быстрые атаки и большие проблемы в позиционных. Тем более, что обе сборные играют по схеме, с которой тяжело устраивать хорошие позиционные атаки - 4-4-2 и 3-4-3 соответственно.

Сольбаккен напомнил, что израильтяне в ноябре обыграли Бельгию и не проиграли Франции, и потому он даже не считает свою команду фаворитом матча. А Бен Шимон заявил, что норвежцы - фавориты на бумаге, но это ничего не означает. Также оба тренера говорили о преимуществе Норвегии в физической мощи. Бен Шимон собирается бороться с нею организованностью обороны и техникой и скоростью атаки.

Следует подчеркнуть, что слишком большое место в этом матче занимают отношения между странами. Норвегия - один из наиболее яростных критиков Израиля в Европе, и последние дни (в том числе предматчевые пресс-конференции) были наполнены обоюдными словесными атаками игроков, тренеров и даже функционеров, а пресса с радостью разжигала огонь. Такое впечатление, что никакого футбола нет.

Тренеры в итоге попытались успокоить, заявили, что думают лишь о футболе. Но игра ожидается жаркой. В израильской прессе даже сообщали, что игроки сборной не собираются просить футболки у норвежских звезд. Так что ожидаем много фолов и карточек.

Последние матчи команд

Кадры

В сущности, Израиль должен вернуться к 3-4-3 после игры против Эстонии. Защитник Гольдберг присоединится, а уйдет в запас, скорее всего, как раз Битон. Может уйти и Даса, поскольку Абада и Халайли более подходят к позиции латераля. Хотя один из последних двух может даже в итоге выйти в центре атаки. Впрочем, у настоящих форвардов Барибо, Турджемана и Давида больше шансов.

В целом Бен Шимон обещает много изменений с целью сохранить свежесть. Но Манор Соломон и Оскар Глух точно останутся. Атакеры "Лидса" и "Зальцбурга" очень быстры и техничны и могут доставить немало неприятностей обороне любого соперника.

В Норвегии много замен не ожидается. По сути, лишь одна. Центральный защитник Эстигор травмировался в Молдове и еще в первом тайме уступил место Хеггему. Доннум тогда заменил Серлота и забил, но и сам Серлот забил и должен вновь выйти в стартовом составе. Как и Холанд, на счету которого 39 голов в сорока матчах за сборную.

Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг, Халайли, Дор Перец, Джабер, Ревиво, Глух, Турджеман, Соломон

Норвегия: Ниланд, Риерсон, Хеггем, Айер, Меллер Вольфе, Берге, Эдегор, Осгор, Скьелдруп, Серлот, Холанд

Цифры и факты

Сборные Израиля и Норвегии встречались лишь дважды. Оба раза - в товарищеских матчах и оба раза - в Израиле. Результаты - победа хозяев в 1972-ом году со счетом 2:1 и победа гостей в 1999-ом со счетом 1:0

Израиль выиграл два последних матча и не проиграл в последних трех. Прямо перед этим он проиграл в четырех подряд

Норвегия выиграла три последних матча и пять из последних шести при одном поражении. В пяти ее последних матчах состоялись разгромы. 3:0, 4:1, 5:0, 5:0 в пользу норвежцев и 1:5 против них

Норвегия забивала в шести последних матчах и в 12-ти из последних 13-ти. Серия Израиля с забитыми составляет лишь два матча, но он забивал в семи из восьми последних. При этом Норвегия не пропускала в двух последних, а Израиль - в двух из трех последних

В четырех последних матчах Норвегии в Квалификации на Чемпионаты Мира забивала максимум одна команда. Дважды - она, однажды - соперник, однажды - никто. В семи из девяти последних таких забивалось не более двух мячей

В пяти последних матчах Израиля в Квалификации на Чемпионаты Мира забивали обе команды, в целом в них было забито 22 мяча. В последних девяти таких забивалось как минимум три, в семи из последних девяти - как минимум четыре

Прогноз: Израиль - Норвегия 1:2

Фолы и карточки - лучшая ставка на этот матч. Также можно ставить на голы обеих команд. Что же касается результата - на пустом стадионе домашнего преимущества нет, качество игроков у Норвегии выше, но она ведь не случайно проваливается в Отборах на крупные турниры. Хотя ведь и Израиль проваливается. Все же Холанд, Эдегор, Серлот в итоге должны сыграть решающую роль.