Аргентина - Бразилия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 на 26.03.2025

Отбор к ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, 14-й тур

26 марта 2025 года. Буэнос-Айрес, "Эстадио Монументаль"

Аргентина 02:00 Бразилия

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Аргентина может гарантировать себе участие на Чемпионате мира-2026, если наберет даже одно очко в южноамериканском Класико сборную Бразилии. В стане Селесау такое развитие событий является крайне нежелательным. Лидер сборной Бразилии Рафинья пообещал "уничтожить" и "растоптать засранцев", а также забить гол на Монументале. Что ж, если слова вингера "Барселоны" не разминутся с действиями, в Буэнос-Айресе будет по-настоящему горячо.

Новости Аргентины

Аргентина проводит мартовские матчи квалификации к ЧМ-2026 без своего лидера Лионеля Месси. Однако по словам главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, главное – это команда, и когда нет Месси, ответственность за игру и результат готовы взять на себя другие.

Например, в победном матче против Уругвая Аргентине было по-настоящему непросто, однако "альбиселесте" справлялись с давлением с соперником и враждебными трибунами. Хороший матч провел Хулиан Альварес, и после передачи нападающего "Атлетико" единственный гол в матче забил талантливый Тьяго Альмада – 1:0.

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Это была девятая победа Аргентины в 13 турах, и для выхода на ЧМ-2026 будет достаточно и ничьи. Однако играть на удержание на легендарном "Монументале", перед десятками тысяч своих фанов – это точно не в стиле "альбиселесте". По словам Скалони, он не будет проводить много изменений в составе, возможно лишь появится в основе Родриго Де Пауль.

Ориентировочный состав: Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Мак Аллистер, Энцо Ферандес – Альмада, Альварес

Новости Бразилии

Бразилия занимает третье место в турнирной таблице отбора южноамериканской зоны, отставая от лидера Аргентины на семь очков, и это настоящий прогресс, учитывая как начинали "пентакампеоны" – еще в далеком 2023 году у Бразилии была серия из трех поражений кряду и перспективы были неутешительными.

Назначение скромного и опытного тренера Доривала Жуниора в определенном смысле позволило перезагрузиться сборной Бразилии. Команда начала давать результат, и скандалов в национальной команде стало меньше. Однако Бразилия остается проблемной сборной в плане структуры и организации игры, в частности в защите, и очень зависит от настроя своих звездных игроков атаки.

Перед игрой с Аргентиной Бразилия в тяжелой игре победила Колумбию благодаря голу с рикошетом Винисиуса на 90+5 минуте (2:1). В этой игре перебрали карточек Габриэл и Бруну Гимарайнш, а Алиссон и Жерсон получили травмы.

Ориентировочный состав: Бенту – Уэсли, Маркиньос, Мурильо, Арана – Андре, Жоэлинтон, Рафинья – Винисиус, Родриго, Кунья

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз Бразилия побеждала Аргентину в 2019 году.

Аргентина потеряла очки лишь в одном из шести домашних матчей отбора, уступив на своем поле Уругваю (0:2).

Бразилия выиграла два из шести выездных матчей отбора, проиграла трижды и один раз сыграла вничью.

Аргентина забила больше всего голов в отборе к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ (22) и пропустила меньше всего (семь – вместе с Парагваем).

Для Доривала Жуниора это будет первый матч в качестве тренера Бразилии Аргентины.

Последние матчи Аргентины и Бразилии

Аргентина

22.03 Уругвай - Аргентина 0:1

20.11 Аргентина - Перу 1:0

15.11 Парагвай - Аргентина 2:1

16.10 Аргентина - Боливия 6:0

11.10 Венесуэла - Аргентина 1:1

Бразилия

21.03 Бразилия - Колумбия 2:1

20.11 Бразилия - Уругвай 1:1

14.11 Венесуэла - Бразилия 1:1

16.10 Бразилия - Перу 4:0

11.10 Чили - Бразилия 1:2

Личные встречи

Команды провели между собой 105 матчей. Аргентина выиграла 40, Бразилия 39, еще 26 раз команды сыграли вничью.

Ставки и Коэффициенты на матч Аргентина – Бразилия

Прогноз на матч Аргентина – Бразилия от UA-Football

Бразилия настроена решительно на матч против Аргентины, однако команда Доривала имеет существенные кадровые проблемы. Аргентина умеет играть по счету, что делает ее фаворитом противостояния. Прогноз – победа Аргентины 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.