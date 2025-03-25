Аргентина - Бразилия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 на 26.03.2025

Аргентина может гарантировать себе участие на Чемпионате мира-2026, если наберет даже одно очко в южноамериканском Класико сборную Бразилии. В стане Селесау такое развитие событий является крайне нежелательным. Лидер сборной Бразилии Рафинья пообещал "уничтожить" и "растоптать засранцев", а также забить гол на Монументале. Что ж, если слова вингера "Барселоны" не разминутся с действиями, в Буэнос-Айресе будет по-настоящему горячо.
Аргентина проводит мартовские матчи квалификации к ЧМ-2026 без своего лидера Лионеля Месси. Однако по словам главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, главное – это команда, и когда нет Месси, ответственность за игру и результат готовы взять на себя другие.
Например, в победном матче против Уругвая Аргентине было по-настоящему непросто, однако "альбиселесте" справлялись с давлением с соперником и враждебными трибунами. Хороший матч провел Хулиан Альварес, и после передачи нападающего "Атлетико" единственный гол в матче забил талантливый Тьяго Альмада – 1:0.
Это была девятая победа Аргентины в 13 турах, и для выхода на ЧМ-2026 будет достаточно и ничьи. Однако играть на удержание на легендарном "Монументале", перед десятками тысяч своих фанов – это точно не в стиле "альбиселесте". По словам Скалони, он не будет проводить много изменений в составе, возможно лишь появится в основе Родриго Де Пауль.
Бразилия занимает третье место в турнирной таблице отбора южноамериканской зоны, отставая от лидера Аргентины на семь очков, и это настоящий прогресс, учитывая как начинали "пентакампеоны" – еще в далеком 2023 году у Бразилии была серия из трех поражений кряду и перспективы были неутешительными.
Назначение скромного и опытного тренера Доривала Жуниора в определенном смысле позволило перезагрузиться сборной Бразилии. Команда начала давать результат, и скандалов в национальной команде стало меньше. Однако Бразилия остается проблемной сборной в плане структуры и организации игры, в частности в защите, и очень зависит от настроя своих звездных игроков атаки.
Перед игрой с Аргентиной Бразилия в тяжелой игре победила Колумбию благодаря голу с рикошетом Винисиуса на 90+5 минуте (2:1). В этой игре перебрали карточек Габриэл и Бруну Гимарайнш, а Алиссон и Жерсон получили травмы.
Прогноз на матч Аргентина – Бразилия от UA-Football
Бразилия настроена решительно на матч против Аргентины, однако команда Доривала имеет существенные кадровые проблемы. Аргентина умеет играть по счету, что делает ее фаворитом противостояния. Прогноз – победа Аргентины 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.