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Чехия – Черногория. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 06.06.2025
Борьба за лидерство в группе
Getty Images / Global Images Ukraine
Чехия – Черногория
Квалификация ЧМ-2026. 3 тур
6 июня. 21:45. Пльзень. Стадион: Дусан Арена
Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Пльзень будет принимать матч третьего тура отбора на Чемпионат Мира 2026 в группе L в пятницу 6 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Действующие лидеры группы имеют по 6 баллов и будут бороться за шанс единолично возглавить таблицу.
Новости сборной Чехии
Сборная Чехия была прошлогодним соперником сборной Украины в Лиге Наций. В двух очных поединках чехам удалось не уступить: домашняя победа 3:2 и ничья в выездном матче 1:1. В общей сложности во всей кампании одержали 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение, набрав 11 заключительных баллов и заняв первое место в группе, чем обеспечили себе дальнейший выход в дивизион А.
Стоит отметить, что сборная Чехии не проигрывает уже 7 матчей подряд - последнее поражение было от сборной Грузии 1:4 еще в первом туре Лиги Наций. Первые два тура отбора на ЧМ начали с побед: обыграли Фарерские острова 2:1 и Гибралтар 4:0. После игры со сборной Черногории чехов ожидает поединок с хорватами, которые еще не сыграли ни одного матча в текущем отборе, но потенциально должны быть одними из фаворитов на первое место в группе. Поэтому данный матч для сборной Чехии может быть важным для закрепления своих позиций.
Новости сборной Черногории
Лигу Наций сборная Черногории отыграла крайне неудачно, что и не удивительно: соперниками в группе были сборные Исландии, Уэльса и Турции. Черногорцы проиграли 5 поединков из 6-ти, пропустив 9 голов и забив 4 гола. Единственной победой оказался домашний матч с турками 3:1 в последнем туре Лиги Наций. Как результат – последнее место в группе.
Первые две игры отбора в Чемпионат Мира сборная Черногории начала довольно удачно: победили Гибралтар 3:1 и Фарерские острова 1:0. Как и для чешской сборной, матч для гостей - это замечательный шанс зацепиться за лидерство в группе сейчас и за выход на Чемпионат Мира в целом.
Турнирная таблица
Очные встречи
20.06.2023. Черногория – Чехия 1:4
10.09.2019 Черногория – Чехия 0:3
10.06.2019 Чехия – Черногория 3:0
Цифры и факты
- Сборная Чехии не проигрывает 7 матчей подряд
- Сборная Черногории в последних 8 поединках одержала 3 победы
- Сборная Черногории проиграла все очные матчи чехам с общим счетом 1:10
Кадровая ситуация
За хозяев поединка, скорее всего, не сыграет нападающий Ян Климент из-за повреждения. Черногорцы значительных кадровых потерь не имеют.
Ориентировочные составы команд:
Сборная Чехии, 4-2-3-1, Коварж – Зеленый, Крейчи, Зима, Цоуфал – Соучек, Черв – Провод, Шульц, Черны – Шик
Сборная Черногории, 4-2-3-1, Попович – Вукчевич, Шипчич, Вуячич, Вешович – Лончар, Янкович – Вукотич, Йоветич, Марушич – Крстович
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на игру от UA-Футбол
Черногорцы будут цепляться за результат, который поможет команде удержаться на верхней позиции. Сборная Чехии является явным фаворитом встречи и на домашней арене должна одерживать победу перед игрой с хорватами для хорошего гандикапа. Прогнозируемый результат – победа хозяев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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