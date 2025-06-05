Чили - Аргентина. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Квалификация. Чемпионат мира, зона КОНМЕБОЛ, 15-й тур

Чили 04:00 Аргентина

06 июня. Сантьяго "Жулио Мартинес Праданос"

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Чилі - Аргентина Смотреть трансляцию

Клубный футбол ушел на летнюю паузу, финалы крупных турнирова уже сыграны – это означает, что пришло время сборных. На очереди у нас квалификация к Чемпионату мира. После 14-и сыгранных матчей турнирную таблицу в Южной Америке возглавляет Аргентина, а последнее место (10) за сборной Чили. Вот о них и стоит поговорить. Команды уже встречались между собой и тогда встреча завершилась с разгромным счетом 3:0. Подопечные Скалони не оставили ни малейшего шансы и по всем показателям разобрали оппонента. Сейчас для сборной Чили неплохой шанс реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но соперник за это время стал лишь только сильнее. А получится ли у них справиться с такой Аргентиной?

Новости Чили

Сборная Чили когда-то могла навязать борьбу абсолютно любому сопернику. Им было неважно какой турнир и кто против них выходит. Футболисты выезжали за счет своего характера и индивидуального мастерства своих лидеров. Сейчас ситуация изменилась и мы видим чилийцев на последнем месте в турнирной таблице. Квалификация к Чемпионату мира непростая стадия и здесь нужно прилагать максимум усилий, так как пробиться в следующий этап желающих немало. Но открыв статистику становится ясно, что хозяева встречи уже не могут поддерживать былой уровень. Больше сборной Чили пропустила только Боливия (21 и 30). Помимо обороны проблемы возникают и в атаке, так как забили всего навсего девять голов.

Последние встречи вызывают непонимание и страх у болельщиков. За 12 игр команда выиграла только 2. Панама и Венесуэла не смогли составить оппозицию чилийцам и пропустили на двоих аж 10 голов. А вот все остальные безжалостно обыгрывали хозяев предстоящей встречи. И сейчас у тренерского штаба стоит непростая задача, так как в соперниках у них сборная Аргентины. Единственное, что может помочь чилийцам – это поддержка фанатов на местном стадионе. Потому что разница в классе на лицо, да и к тому же на оппонента нет никакого давления в контексте турнирной таблицы.

Новости Аргентины

А вот и лидеры квалификации Чемпионата мира в Южной Америке – сборная Аргентины. Команда на одном дыхании проходит данную стадию. У экспертов и болельщиков нет сомнений на счет законности их расположения в турнирной таблице. Аргентинцы лучшие в атаке на стадии квалификации, а вот по обороне на втором месте. Так как Эквадор пропустил на два гола меньше. Но это не отменяет того, что подопечные Скалони играют с легкостью и азартом, так как чувствую уверенность в своих силах. Зачастую ловят и в этот момент их невозможно остановить. Та же сборная Бразилии была разгромлена в последнем матче со счетом 4:1.



После неудачного гостевого противостояние с Парагваем, где аргентинцы уступили со счетом 2:1 – они выдали серию из четырех побед. Сперва они минимально обыграли Перу (1:0), а следом и сборную Уругвая (0:1). После чего был товарищеский поединок с молодежкой, где тренерский штаб проверил резервных игроков, которые дали положительный результат (2:0). И конечно же тот самый матч с бразильцами, где мир болельщиков футбола разделился на две части. Одни кричали и возрождении подопечных Доривала Жуниора, а остальные о могуществе сборной Аргентины. Но разгромный счет 4:1 показал всему миру, кто действительно является топ сборной в Южной Америке на данный момент.

Цифры и факты

• Аргентина забила 9 голов в 5 последних матчах.

• Чили выиграла только 2 матчах из 5 последних.

• В гостях Аргентина победила только 2 соперников в 5 последних играх.

• Последний раз Чили победила Аргентину в 2008 году.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Команды подходят в хорошем расположении духа, а главное практически пустом лазарете. Сборная Аргентины находится в лучшем положении, так как у тренерского штаба все в строю и готовы в очередной раз обыграть удобного соперника. Чилийцы недосчитаются нескольких игроков, но это не так критично, как может показаться на первый взгляд. Учитывая предположительные расстановки команд, то может показаться, что хозяева постараются сыграть в атакующий футбол. Но с расчетом аргентинцев на доминацию в центре поля и быстрые фланги у хозяев это вряд ли получится.

Ориентировочные составы:

Чили: 4-3-3: Кортес – Лойола, Марипан, Кушчевич, Суасо – Видаль, Эчеверрия, Писсаро – Осорио, Варгас, Вальдес.

Аргентина: 4-1-4-1: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Паредес – Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Альмада – Альварес.

Чили – Аргентина. Ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Прогноз на матч между Чили и Аргентиной от UA-Футбол

Букмекерские компании очевидно выставляют Аргентину фаворитом пары. Так уже исторически сложилось, что в основное время последняя победа у чилийцев была в далеком 2008 году. Команды между собой встречались немало, но гости предстоящей встречи всегда были на шаг впереди и не давали возможности себя обыграть. Также есть высокая вероятности по мнению букмекеров, что матч будет низовой и много голов болельщики здесь не увидят. Основным тоталом в котировках они выставляют 2.



Безусловно сборной Аргентины нет особого смысла напрягаться. Как минимум – это удобный соперник и можно дать шанс скамейке запасных. Также положение в турнирной таблице позволяет гостям расслабиться и сыграть в свое удовольствие. И еще один из факторов, который может повлиять на исход встречи – домашняя игра для Чили. Фанаты будут гнать команду вперед, но если разница в классе присутствует, то здесь никакая поддержка не поможет. Вполне можно допустить, что сборная Аргентины в очередной раз выиграет Чили. Тем более пока коэффициенты не прогрузили – можно зацепиться за весьма играбельные котировки.