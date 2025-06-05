Эстония - Израиль. Анонс и прогноз матча Квалификации Чемпионата мира на 06.06.2025

Эстония и Израиль провели между собой 3 поединка. Все они завершались победой израильтян. И вот беда для эстонцев - их соперник снова считается безусловным фаворитом? Действительно ли все так однозначно в очередном матче квалификации к Чемпионату мира?

Квалификация Чемпионата мира. 3-й тур. Группа І

06.06.2025. А. Ле Кок Арена (Таллин)

Главный арбитр: Вилли Делажо (Франция)

Эстония - Израиль. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 12

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Эстония

За первые два тура квалификации эстонцы набрали 3 очка. Уже достаточно неплохо, как для этой сборной. В первой игре команда проиграла тому же Израилю. Эстония забила первой, но дальше соперник сделал все, чтобы победить. 29 ударов против 7 и итоговый счет 2:1 говорят о том, что эстонцам даже повезло не проиграть с большей разницей. Если, конечно, можно так сказать.

Во втором туре раннее удаление игрока Молдовы помогло заработать 3 очка. В целом равная игра завершилась с результатом 3:2. Таким образом, Эстония сейчас на втором месте в группе. Хотя, свои матчи еще не проводила фаворитка пятерки Италия.

Не очень хочется вспоминать эстонцам свое последнее участие в Лиге наций. Они заняли третье место в группе со Швецией, Словакией и Азербайджаном. 4 очка за 6 игр, да и то все они были заработаны с аутсайдерами азербайджанцами. А что же будет, когда придет время играть с Норвегией и Италией? Если даже Швеция и Словакия не по силам...

В последних восьми официальных матчах Эстония одержала 2 победы, ничью и потерпела 5 поражений. В четырех из шести предыдущих поединков команда не забивала.

Израиль

Израиль также набрал 3 очка в первых двух турах. Как мы уже поняли, благодаря победе над Эстонией. А проиграла команда довольно сильной Норвегии, которая расположилась на первом месте группы. Именно норвежцы и итальянцы считаются фаворитами на первые две строчки.

В групповом этапе Лиги наций, который завершился в конце прошлого года, Израиль испытал разные эмоции. Стоит сразу сказать, что страна выступала в сильнейшем дивизионе А. Их соперники вообще вызывают ужас: Франция, Италия, Бельгия. О такой ситуации говорят: "группа смерти". Первые 4 матча израильтяне проиграли. Далее удалось скатать нули с Францией, и в последнем туре победить Бельгию! Однако даже такие сверхдостижения не позволили завоевать третью позицию.

В последних восьми официальных матчах Израиль имел 2 победы, ничью и 5 поражений. Идентичные показатели с Эстонией. Однако, есть одно но... (имена оппонентов)

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Эстонии:

25.03. Молдова - Эстония 2:3 (Квалификация ЧМ)

22.03. Израиль - Эстония 2:1 (Квалификация ЧМ)

2024. Словакия - Эстония 1:0 (Лига наций)

Последние 3 встречи Израиля:

25.03. Израиль - Норвегия 2:4 (Квалификация ЧМ)

22.03. Израиль - Эстония 2:1 (Квалификация ЧМ)

2024. Израиль - Бельгия 1:0 (Лига наций)

Последние 3 очные встречи:

22.03. Израиль - Эстония 2:1 (Квалификация ЧМ)

2007. Израиль - Эстония 4:0 (Квалификация Евро)

2006. Эстония - Израиль 0:1 (Квалификация Евро)

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Прогноз на матч Эстония - Израиль от UA-Футбол

Первый матч между этими коллективами, несмотря на скромный счет 2:1, показал их реальные силы. Думаем, эстонцев не спасет даже фактор родного поля. Наш прогноз - победа израильтян.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.