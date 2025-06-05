Колумбия – Перу. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 06.06.2025

Отборочный турнир на ЧМ 2026. Южная Америка. Тур 15-й из 18-и.

06 июня. 23:30. Барранкилья. "Метрополитано Роберто Мелендес"

Колумбия – Перу

Главный судья: Вилтон Перрейра Сампайо (Бразилия)

В Южной Америке отбор на ЧМ 2026 входит в решающую стадию. Только Аргентина квалифицировалась в финальную стадию. Осталось четыре тура и очки нельзя терять никому. Колумбия в ранге фаворита играет дома против одного из аутсайдеров Перу. Помогут ли родные стены колумбийцам или "Инки" дадут отпор?

Колумбия: последние новости

Колумбия крайне нестабильная команда в текущем отборе. У неё есть победы над Аргентиной и Бразилией. Обе домашние и обе со счётом 2:1. В то же время есть две гостевые ничьи с явными аутсайдерами Перу (1:1) и Чили (0:0). У Колумбии одна из лучших атак – 18 мячей. Лучше только у Бразилии (20) и Аргентины (26). В то же время пропущено 14 мячей.

Последний раз колумбийцы играли в марте в спаренном туре. В первой игре в гостях уступили Бразилии (1:2). И немного не додержали ничейный счёт. Решающий мяч Винисиус Жуниор забил в ворота "трёхцветных" на 90+9 минуте. В следующей игре Колумбия дома принимала Парагвай и завершила игру результативной ничьей (2:2). Хотя уже к 13-й минуте хозяева вели 2:0. Но удержать победу им не удалось.

Тренирует Колумбию аргентинский наставник Нестор Лоренсо. Именно с ним Колумбия дошла до финала на Копа Америка в прошлом году. Если пройтись по игрокам, которых Нестор вызвал в сборную, то обращают на себя внимание представители АПЛ. Чемпион в составе "Ливерпуля" Луис Диас. Обладатели кубка Англии в составе "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма. Также можно отметить чемпиона и обладателя кубка Турции в составе "Галатасарая" Давинсона Санчеса.

Перу: последние новости

Если мы посмотрим на состав команды Перу, то увидим в нём девять игроков, которые ещё выходили на поле в финале Копа Америки 2019 года против Бразилии (1:3). Поколение, сыгравшее на ЧМ 2018 (С 1982 года Перу не играло на чемпионатах мира) и завоевавшее серебро Копа Америка 2019. Во главе со своим капитаном Паоло Герреро чемпионом Германии 2005 и 2006 годов в составе "Баварии". Все они до сих пор вызываются в сборную, но им уже кому под 30, а кому и за 30 лет. А смены поколения у перуанцев нет.

В марте Перу играла спаренный тур против своих основных конкурентов Боливии и Венесуэлы за седьмое место, которое даёт право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации. В первой домашней игре была обыграна Боливия (3:1). Игра была равная, перуанцы лучше реализовали свои моменты. Это только вторая победа за весь отборочный турнир. Первой была победа дома над Уругваем (1:0). А вот вторую игру в гостях уступили Венесуэле (1:0). Соперник хорошо сыграл в обороне, позволив гостям нанести лишь один удар в створ ворот.

Эти две игры команду в качестве тренера выводил исполняющий обязанности Оскар Ибаньес. Предыдущего тренера Хорхе Фоссати уволили осенью после поражения от Аргентины (0:1).

Личные встречи

Соперники встречались между собой 61 раз. 23 игры – это отборы на ЧМ. 18 – Копа Америка, 19 – товарищеские и был один матч Золотого кубка КОНКАКАФ. 21 раз выигрывала Колумбия, 17 раз победу праздновала Перу, 23 раза была ничья.

Последние пять личных встреч

04.06.2021 Перу – Колумбия 0:3 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

21.06.2021 Колумбия – Перу 1:2 Копа Америка 2021

10.07.2021 Колумбия – Перу 3:2 Копа Америка 2021

28.01.2022 Колумбия – Перу 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

07.09.2024 Перу – Колумбия 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Колумбии

15.10.2024 Колумбия – Чили 4:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

16.11.2024 Уругвай – Колумбия 3:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

20.11.2024 Колумбия – Эквадор 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

21.03.2025 Бразилия – Колумбия 2:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

26.03.2025 Колумбия – Парагвай 2:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Перу

16.10.2024 Бразилия – Перу 4:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

16.11.2024 Перу – Чили 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

20.11.2024 Аргентина – Перу 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

21.03.2025 Перу – Боливия 3:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

26.03.2025 Венесуэла – Перу 5:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Цифры и факты

В четырёх из пяти последних матчах Колумбии сыграла ставка ТМ 2.5.

В двенадцати из четырнадцати матчей отбора на ЧМ у Перу сыграла ставка ТМ 2.5

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

Все вызванные игроки у обеих команд здоровы и готовы играть.

Колумбия 4-2-3-1: Варгас – Борха, Лерма, Санчес, Муньос – Ариас, Лукуми – Родригес, Дуран, Риос – Диас

Перу 4-3-3: Гальесе – Самбрано, Тапия, Лопес, Адвинкула – Акино, Карильо, Гарсес – Рейна, Герреро, Поло

Турнирное положение команд

Колумбия занимает последнее шестое место, позволяющее попасть на ЧМ напрямую. У неё в наличии двадцать очков. Восемнадцать мячей забито, пропущено четырнадцать. Перу идёт на предпоследнем девятом месте, имея вместе с Чили по десять очков. Забито шесть голов, пропущено семнадцать.

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между Колумбией и Перу от UA-Футбол

Колумбия выглядит явным фаворитом этого матча. У команды бывают проблемы с аутсайдерами в гостевых матчах, но дома колумбийцев не остановить. Предлагаем ставку: Победа Колумбии с форой -2.5.