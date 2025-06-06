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Уэльс - Лихтенштейн. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Чемпионат мира
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Уэльсом и Лихтенштейном в рамках квалификации на ЧМ-2026

Уэльс - Лихтенштейн. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Фото - Wales national football team on X

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 3-й тур

6 июня. 21:45. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 11

Сборная Уэльса в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года в качестве фаворита матча будет принимать дома Лихтенштейн, проигравший два стартовых матча в группе. Валлийцы могут выйти на первую строчку в группе.

Содержание

Новости Уэльса

Команда под руководством Крейга Беллами находится в неплохой форме, не проиграв ни одного из последних 8 матчей во всех турнирах. После уверенной победы над сборной Казахстана (3:1) валлийцы сумели сыграть вничью в драматическом выездном поединке против Северной Македонии (1:1), где все решилось в компенсированное время второго тайма.

В Лиге наций Уэльс не потерпел ни одного поражения в шести матчах группового этапа и, набрав 12 очков, вышел с первого места в группе, в которой была Турция, Исландия и Черногория, в дивизион "А", где "драконы" сыграют в следующем сезоне.

Отметим, что сборная Уэльса выиграла все три последних домашних матча, а в следующей игре с Лихтенштейном они, на правах хозяев, могут улучшить свое турнирное положение, поднявшись на первую строчку в Группе J.

Новости Лихтенштейна

О сборной Лихтенштейна, которая является одной из самых слабых европейских команд, много говорить не придется. Они не выигрывают в официальных матчах с сентября 2020 года, а именно тогда им удалось обыграть сборную Сан-Марино (0:2).

Лихтенштейн стартовал в цикле отбора на чемпионат мира 2026 года с двух домашних поражений подряд, уступив сборным Северной Македонии (0:3) и Казахстана (0:2)

Кстати, в Лиге наций Лихенштейн занял последнее место в группе с Гибралтаром и Сан-Марино, набрав всего два очка.

Турнирная таблица

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Цифры и факты

  • Уэльс выиграл три последних домашних матча;
  • Оба матча между Уэльсом и Лихтенштейном завершились победой "драконов" со счетом 2:0;
  • Уэльс не проигрывает на протяжении 14 официальных матчей в основное время (7 побед и 7 ничьих).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У сборных Уэльса и Лихтенштейна накануне этого матча нет серьезных потерь. Также ожидается, что в стартовых составах обеих команд не будет большого количества изменений, по сравнению с их прошлыми матчами.

Уэльс, 4-2-3-1: Дарлоу — Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс — Шиен, Ампаду — Томас, Уилсон, Джеймс — Джонсон

Лихтенштейн, 3-5-2: Бюхель — Обервадицер, Визер, Трабер — Гофер, Зеле, Гаслер, Люхингер, Киндле - Саланович, Пицци

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Ставки и коэффициенты на матч

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1.04
16.00
61.00
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Прогноз на матч между Уэльсом и Лихтенштейном от UA-Футбол

Ф1 (-3) — 1,64. Мы ожидаем, что в этом поединке сборная Уэльса одержит очень уверенную победу в родных стенах, поэтому считаем, что "драконы" обыграют Лихтенштейн с разницей в три гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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