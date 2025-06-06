Северная Македония – Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ на 06.06.2025

Отбор на Чемпионат мира-2026

Группа J, третий тур

6 июня, 21:45. "Стадион Тоше Проэски" (Скопье)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Північна Македонія - Бельгія Смотреть трансляцию

Бельгия врывается в матчи отбора на Мундиаль в Северной Америке. Сегодня "красные дьяволы" встретятся с текущим лидером группы – Северной Македонией. Первые два матча подопечные Гарсии пропустили из-за матчей плей-офф Лиги наций с Украиной. Однако параллельно ни один из соперников в группе не набрал шесть очков.

Новости Северной Македонии

"Красные львы" играли в марте сначала против Лихтенштейна, а затем – с Уэльсом. "Карликовую" страну македонцы без проблем победили. Два гола в первом тайме, один – после перерыва и три очка в кармане. А вот с валлийцами вышло не так просто. Всё решалось на последних минутах.

В напряженном матче Миовски открыл счет на 90+1 минуте. Это был второй гол в двух матчах для одноклубника Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова. Однако победу сохранить не удалось. Хотя и тогда ко второму тайма было добавлено четыре минуты, но из-за затяжного празднования забитого гола и замены македонцев отыграли семь. На 90+6 и отличился Дэвид Брукс. У обеих команд по четыре очка, но "красные львы" благодаря голам в ворота Лихтенштейна сейчас лидируют в группе.

Кадры хозяев

В общем, практически все ключевые футболисты в составе. Лишь центрбек Серафимов перебрал желтых карточек и не сыграет сегодня. А голкипер Дмитриевски и другие звезды команды Алиоски, Эльмас, Барди готовы к игре. Под вопросом Миовски – он пропустил последний матч "Жироны" из-за травмы.

Новости Бельгии

У "красных дьяволов" март был куда более интересным. Это были дебютные матчи нового тренера команды Руди Гарсии. Соперниками выступала сборная Украины. И именно первый матч из двух бельгийцев проиграли. Первый тайм в Мурсии они выиграли благодаря голу Де Брюйне-Лукаку со старта, хотя игра была далеко не выдающейся. А после перерыва бельгийцы еще больше подсели и заслуженно пропустили три гола в периоде 66-78 минут.

Со старта ответного матча в Генке было понятно, что хотя бы два гола Бельгии – это вопрос времени. Автобусная тактика Сергея Реброва себя не оправдала и “красные дьяволы” со временем эту стену пробили. Да, через 70 минут от начала поединка, но в промежутке до 86 минуты было забито три гола в ворота Андрея Лунина. Индивидуальное мастерство отдельных футболистов взяло верх, благодаря чему подопечные Руди Гарсии остались в дивизионе А Лиги наций.

Кадры гостей

О звездах бельгийцев и говорить нечего. Де Брюйне, Лукаку, Доку, Троссар, Тилеманс присутствуют на этом сборе. Нет только Тибо Куртуа – он травмирован.

Последние пять матчей Северной Македонии и Бельгии

Последние пять встреч хозяев

25.03.25. Северная Македония – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

22.03.25. Лихтенштейн – Северная Македония 0:3 (Отбор на ЧМ-2026)

17.11.24. Северная Македония – Фарерские острова 1:0

14.11.24. Северная Македония – Латвия 1:0 (ЛН)

13.10.24. Армения – Северная Македония 0:2 (ЛН)

Последние пять встреч гостей

23.03.25. Бельгия – Украина 3:0 (ЛН)

20.03.25. Украина – Бельгия 3:1 (ЛН)

17.11.24. Израиль – Бельгия 1:0 (ЛН)

14.11.24. Бельгия – Италия 0:1 (ЛН)

14.10.24. Бельгия – Франция 1:2 (ЛН)

Личные встречи между командами

26.03.2013. Бельгия – Северная Македония 1:0 (Отбор на ЧМ-2014)

22.03.2013. Северная Македония – Бельгия 0:2 (Отбор на ЧМ-2014)

07.06.1995. Северная Македония – Бельгия 0:5 (Отбор на ЧЕ-1996)

16.11.1994. Бельгия – Северная Македония 1:1 (Отбор на ЧЕ-1996)

Ставки и коэффициенты на матч Северная Македония – Бельгия

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Прогноз матча Северная Македония – Бельгия от UA-Football

Очевидными фаворитами являются красные "дьяволы". Однако на "Тодор Проэски" играть очень тяжело. Это, в том числе, узнала и Украина два года назад, которая в отборе на ЧЕ-2024 только во втором тайме перевернула игру и победила 3:2. Одна из основных причин неготовности гостей – это климат. Сегодня в Скопье температура будет выше 30 градусов тепла и влажность около 80%.

Последний раз македонцы проигрывали дома именно Украине, хотя играли и против Италии, и против Англии (в обоих случаях – 1:1). Поэтому бельгийцам будет тоже не сладко. Прогноз: Северная Македония не проиграет в первом тайме (Кф 1,87).