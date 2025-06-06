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Северная Македония – Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ на 06.06.2025
Первый поединок "красных дьяволов" после противостояний с Украиной
Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2026
Группа J, третий тур
6 июня, 21:45. "Стадион Тоше Проэски" (Скопье)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Бельгия врывается в матчи отбора на Мундиаль в Северной Америке. Сегодня "красные дьяволы" встретятся с текущим лидером группы – Северной Македонией. Первые два матча подопечные Гарсии пропустили из-за матчей плей-офф Лиги наций с Украиной. Однако параллельно ни один из соперников в группе не набрал шесть очков.
Новости Северной Македонии
"Красные львы" играли в марте сначала против Лихтенштейна, а затем – с Уэльсом. "Карликовую" страну македонцы без проблем победили. Два гола в первом тайме, один – после перерыва и три очка в кармане. А вот с валлийцами вышло не так просто. Всё решалось на последних минутах.
В напряженном матче Миовски открыл счет на 90+1 минуте. Это был второй гол в двух матчах для одноклубника Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова. Однако победу сохранить не удалось. Хотя и тогда ко второму тайма было добавлено четыре минуты, но из-за затяжного празднования забитого гола и замены македонцев отыграли семь. На 90+6 и отличился Дэвид Брукс. У обеих команд по четыре очка, но "красные львы" благодаря голам в ворота Лихтенштейна сейчас лидируют в группе.
Кадры хозяев
В общем, практически все ключевые футболисты в составе. Лишь центрбек Серафимов перебрал желтых карточек и не сыграет сегодня. А голкипер Дмитриевски и другие звезды команды Алиоски, Эльмас, Барди готовы к игре. Под вопросом Миовски – он пропустил последний матч "Жироны" из-за травмы.
Новости Бельгии
У "красных дьяволов" март был куда более интересным. Это были дебютные матчи нового тренера команды Руди Гарсии. Соперниками выступала сборная Украины. И именно первый матч из двух бельгийцев проиграли. Первый тайм в Мурсии они выиграли благодаря голу Де Брюйне-Лукаку со старта, хотя игра была далеко не выдающейся. А после перерыва бельгийцы еще больше подсели и заслуженно пропустили три гола в периоде 66-78 минут.
Со старта ответного матча в Генке было понятно, что хотя бы два гола Бельгии – это вопрос времени. Автобусная тактика Сергея Реброва себя не оправдала и “красные дьяволы” со временем эту стену пробили. Да, через 70 минут от начала поединка, но в промежутке до 86 минуты было забито три гола в ворота Андрея Лунина. Индивидуальное мастерство отдельных футболистов взяло верх, благодаря чему подопечные Руди Гарсии остались в дивизионе А Лиги наций.
Кадры гостей
О звездах бельгийцев и говорить нечего. Де Брюйне, Лукаку, Доку, Троссар, Тилеманс присутствуют на этом сборе. Нет только Тибо Куртуа – он травмирован.
Последние пять матчей Северной Македонии и Бельгии
Последние пять встреч хозяев
- 25.03.25. Северная Македония – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)
- 22.03.25. Лихтенштейн – Северная Македония 0:3 (Отбор на ЧМ-2026)
- 17.11.24. Северная Македония – Фарерские острова 1:0
- 14.11.24. Северная Македония – Латвия 1:0 (ЛН)
- 13.10.24. Армения – Северная Македония 0:2 (ЛН)
Последние пять встреч гостей
- 23.03.25. Бельгия – Украина 3:0 (ЛН)
- 20.03.25. Украина – Бельгия 3:1 (ЛН)
- 17.11.24. Израиль – Бельгия 1:0 (ЛН)
- 14.11.24. Бельгия – Италия 0:1 (ЛН)
- 14.10.24. Бельгия – Франция 1:2 (ЛН)
Личные встречи между командами
26.03.2013. Бельгия – Северная Македония 1:0 (Отбор на ЧМ-2014)
22.03.2013. Северная Македония – Бельгия 0:2 (Отбор на ЧМ-2014)
07.06.1995. Северная Македония – Бельгия 0:5 (Отбор на ЧЕ-1996)
16.11.1994. Бельгия – Северная Македония 1:1 (Отбор на ЧЕ-1996)
Ставки и коэффициенты на матч Северная Македония – Бельгия
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Прогноз матча Северная Македония – Бельгия от UA-Football
Очевидными фаворитами являются красные "дьяволы". Однако на "Тодор Проэски" играть очень тяжело. Это, в том числе, узнала и Украина два года назад, которая в отборе на ЧЕ-2024 только во втором тайме перевернула игру и победила 3:2. Одна из основных причин неготовности гостей – это климат. Сегодня в Скопье температура будет выше 30 градусов тепла и влажность около 80%.
Последний раз македонцы проигрывали дома именно Украине, хотя играли и против Италии, и против Англии (в обоих случаях – 1:1). Поэтому бельгийцам будет тоже не сладко. Прогноз: Северная Македония не проиграет в первом тайме (Кф 1,87).
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