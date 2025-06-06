Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвегия - Италия. Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Чемпионат Мира на 06.06.2025
Давление на обеих велико
Getty Images/Global Images Ukraine
"Давление извне не помогает нам сейчас. Мы должны увидеть, способны ли играть без нервозности. Мы понимаем, что невыход на два Чемпионата Мира подряд висит тяжелым грузом на всех итальянцах и мы должны сбросить с себя этот груз и играть свободно". Слова одного из лидеров сборной Италии Сандро Тонали ясно отражают напряжение, давление на нее. Впрочем, и давление на Норвегию велико.
Отборочный турнир на Чемпионат Мира. Группа I
6 июня. 21:45. Осло. "Уллевол"
Норвегия - Италия
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Состояние команд
Давление на норвежцев велико, поскольку нынешнее поколение многие считают золотым, лучшим в истории. Согласны с этим не все, но оно уж точно лучшее со времен поколения 90-ых. Тогда норвежцы играли на двух Чемпионатах Мира подряд, вышли на Евро-2000. И с тех пор все - ни одного выхода на крупные турниры. От поколения Холанда, Эдегора, Серлота, Нусы требуют вернуть сборную на них.
Начало нынешнюю кампанию оно очень хорошо. Выиграло свою группу Лиги Наций, обеспечив место в плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2026. Уже в самой Квалификации на выезде разнесло Молдову (5:0) и победило потенциально неудобный Израиль (4:2). Но в сборной хотят большего. Хотят побороться за первое место в группе. А для этого домашняя победа над Италией обязательна.
Итальянцы из-за своей занятости в плей-офф Лиги Наций в марте начинают главную Квалификацию на Мундиаль лишь сейчас. И сразу же - таким сложным выездом. После травм, пролетов мимо двух Мундиалей подряд. В стране очень боятся третьего провала подряд, не уверены в своей сборной, в ее главном тренере Лучано Спаллетти. В сущности, они даже не удивятся провалу.
Хорошее выступление в Лиге Наций с победами над Францией, Бельгией, 3:3 в гостях с Германией несколько улучшило настроение, принесло некий оптимизм. Но он довольно быстро улетучился из-за эпидемии травм, выступления представителя Италии в финале Лиги Чемпионов. И из-за ссоры Спаллетти с Франческо Ачерби, отказавшимся приезжать в сборную и говорившим о неуважении к нему.
Тема Ачерби - главная в эти дни в Италии, ее обсуждают все и постоянно. Обсуждают и травмы и невыходы на Чемпионат Мира. Удастся ли игрокам оставить этот шум в стороне? Удастся ли игрокам сборной Норвегии оставить в стороне давление на "золотое поколение"?
Оба тренера - Спаллетти и Столе Сольбаккен - ожидают равную игру. Первый заявляет, что будут отрезки и высокого прессинга его команды, и сидения глубоко в обороне, признает, что соперник будет давить и иногда его команде придется играть длинными мячами. Второй хочет давить и сообщает, что будет разочарован, если соперник будет доминировать на поле.
Следует отметить, что в последней кампании в Лиге Наций итальянцы играли в гостях лучше, чем дома. На выезде на их счету в четырех матчах три победы и ничья, а дома - два поражения, победа и ничья. Норвежцы же играют лучше дома, где выиграли все три матча последней кампании Лиги Наций.
Интересная тема для разговора - пропущенные со стандартных положений. С таких Италия пропустила десять из 13-ти своих последних мячей. А норвежцы очень сильны "на втором этаже".
Последние матчи команд
Норвегия
Австрия - Норвегия 5:1 (Лига Наций)
Словения - Норвегия 1:4 (Лига Наций)
Норвегия - Казахстан 5:0 (Лига Наций)
Молдова - Норвегия 0:5 (Отбор на Чемпионат Мира-2026)
Израиль - Норвегия 2:4 (Отбор на Чемпионат Мира-2026)
Италия
Италия - Израиль 4:1 (Лига Наций)
Бельгия - Италия 1:2 (Лига Наций)
Италия - Франция 1:3 (Лига Наций)
Италия - Германия 1:2 (Лига Наций)
Германия - Италия 3:3 (Лига Наций)
Кадры
Главная кадровая проблема в Италии - в центре обороны. Ачерби отказался, Манчини и Романьоли не вызваны, Буонджорно, Габбия и способный сыграть на этой позиции Локателли травмировались уже в сборной и были отпущены, Гатти в плохой физической форме после травм. 30-летний Ругани вернулся в сборную после почти семилетнего перерыва.
Ожидается переход Ди Лоренцо с позиции правого латераля в схеме 3-5-2 или 3-4-2-1 на позицию правого центрального защитника. Что он уже много раз делал. Его место займет Камбиазо либо Дзаппакоста. А левее от него и правее от Бастони сыграет либо Ругани, либо дебютант, 21-летний игрок "Вероны", Диего Коппола. Надеются на его физическую мощь в противостоянии с Холандом.
Также травмирован запасной форвард Кен, автор дубля против Германии в гостях в марте. Потому выйдет либо Распадори, либо дополнительный полузащитник. Скорее всего - Фраттези. Позади Ретеги, лучшего бомбардира Серии А в сезоне 2024/25 с 25-ю голами.
В Норвегии серьезных потерь нет. Хотя и там в центре обороны игроки не в форме. Айер, Хеггем и Эстигор борются за два места. Также дилемма в центре поля между Бергом и игроком "Дженоа" Торсбю. Нуса также не в лучшей форме после травм, но должен опередить Скьелдерупа. Не в лучшей форме и Холанд с травмой в апреле и начале мая и лишь одним голом за клуб за последние два месяца.
В форме как раз Эдегор и Серлот. И в клубах, где провели сильную концовку сезона, и в сборной, где отличались против Молдовы и Израиля. Холанд также забивал в тех матчах. На счету Эрлинга в карьере сорок голов в 41-ом матче за сборную. Правда, против Топ-сборных он играл лишь дважды - против Нидерландов и Испании. И забил первой.
Норвегия: Нюланд, Риерсон, Хеггем, Айер, Меллер Вольфе, Берге, Торсбю, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Коппола, А. Бастони, Камбиазо, Ровелла, Барелла, Димарко, Тонали, Фраттези, Ретеги
Цифры и факты
- Норвегия и Италия встречались 16 раз. В основное время Италия впереди по победам - 7:3, при шести ничьих. Норвегия не побеждала в последних четырех очных матчах - три поражения и ничья. В том числе 1:2 в гостях в последнем в Отборе на Евро-2016
- В Норвегии сборные встречались шесть раз. Результаты в основное время - по две победы каждой из команд и две ничьи. Последний состоялся в Отборе на Евро-2016 и завершился победой Италии со счетом 2:0
- Норвегия выиграла четыре последних матча против всех на всех полях во всех турнирах и четыре последних против всех во всех турнирах дома. На всех полях она не проигрывала в последних четырех, дома - в последних пяти
- Италия не побеждала в последних трех матчах против всех на всех полях во всех турнирах - ничья и два поражения. В гостях она не побеждала в последнем, но перед этим выиграла три таких подряд. Она не проиграла в пяти последних гостевых - три победы и две ничьи
- Норвегия забивала в семи своих последних матчах против всех на всех полях во всех турнирах, Италия - в восьми. При этом Италия пропускала в 11-ти из последних 12-ти таких
- В каждом из своих последних четырех матчей против всех на всех полях во всех турнирах Норвегия забивала как минимум четыре мяча. Италия пропускала в каждом из трех своих последних таких как минимум два
- В последний раз Норвегия побеждала сборную из Топ-10 нынешнего рейтинга ФИФА (а ее составляют Аргентина, Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Италия и Бельгия) в 2010-ом году - 1:0 дома над Португалией в Отборе на Евро-2012
Прогноз: Норвегия - Италия 2:1
В последние годы даже золотое поколение Норвегии постоянно проваливалось в решающие моменты. Впрочем, и итальянское часто проваливалось, да и еще и оно отнюдь не золотое. Давление на обе сборные, но на "Скуадру Адзурру" - больше. Там сейчас неспокойно. И там Коппола будет противостоять Холанду, пусть и Эрлинг не в форме. Победа хозяев более чем реальна. А забить должны обе команды.
Популярное сейчас
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
- Фрик-матч с русским судьей. Беларусь на огороде обыграла Казахстан
- Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре