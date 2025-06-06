Австрия – Румыния. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 07.06.2025

Квалификация ЧМ-2026. 3 тур. 7 июня. 21:45.

Стадион: Эрнст Гаппель Штадион (Вена)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Австрия — Румыния

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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7 июня в Вене состоится матч третьего тура отбора на Чемпионат мира 2026 в группе H между Австрией и Румынией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Румыны уже сыграли два матча, тогда как австрийцы проведут только первый поединок.

Новости Австрии

Сборная Австрии в последних матчах играла довольно неоднозначно. Команда одержала две победы, две ничьи и потерпела одно поражение, что свидетельствует о конкурентоспособности австрийцев. В октябре 2024 года Австрия одержала яркую победу над Норвегией со счетом 5:1 на своем поле, что стало одним из лучших результатов в текущем сезоне, также австрийцы одолели на выезде Казахстан со счетом 2:0. Однако уже в ноябре команда неожиданно сыграла вничью 1:1 со Словенией.

Последние два матча против Сербии оказались более сложными. В выездной игре 20 марта 2025 года Австрия добилась ничьей 1:1, показав характер в противостоянии с сильным соперником. Однако уже 23 марта сербы взяли реванш, победив австрийцев со счетом 2:0 на своем поле. Это поражение стало единственным для Австрии в последних пяти матчах, но оно подчеркнуло необходимость улучшения игры на выезде.

Матч против Румынии может стать еще одним вызовом, с которым команде необходимо столкнуться.

Новости сборной Румынии

Сборная Румынии по футболу демонстрирует сильную форму в последних матчах, одержав четыре победы в пяти поединках. Команда одержала три подряд победы в Лиге наций, но потерпела неудачу в домашнем матче отбора к ЧМ.

В Лиге наций Румыния играла очень убедительно: 2:1 на выезде против Литвы 15 октября 2024 года, а уже в ноябре разгромила Косово 3:0 и Кипр — 4:1. Отбор на чемпионат мира Румыния начала с поражения 0:1 от Боснии и Герцеговины, однако уже 24 марта разгромила Сан-Марино со счетом 5:1.

К предстоящему матчу команда подходит в отличной форме и может попытаться взять 3 очка.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.10.2020, Румыния - Австрия, 0:1 ЛНУ

07.09.2020, Австрия - Румыния, 2:3 ЛНУ

05.06.2012, Австрия - Румыния, 0:0 МТМ

09.09.2009, Румыния - Австрия, 1:1 ЧМ

01.04.2009, Австрия - Румыния, 2:1 ЧМ

Цифры и факты

Обе команды имеют одинаковое количество побед в очных встречах

Сборная Румынии выиграла 7 из последних 8 матчей.

Австрия одержала победу в 4 из последних 10 матчей.

Кадровая ситуация

У хозяев не сможет принять участие в матче ключевой игрок Давид Алаба, а также Гернот Траурнет и Александер Шлагер.

У гостей нет травмированных и удаленных игроков.

Сборная Австрии, 4-2-3-1: Пенц – Мвене, Лингарт, Дансо, Пош – Гриллич, Зайвальд– Забитцер, Шмид, Баумгартнер – Арнаутович

Сборная Румынии, 4-3-3: Раду – Рациу, Бурча, Дрегушин, Банку – Марин, Станчиу, Чикалдау – Ман, Коман, Пушкаш

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между Австрией и Румынией от UA-Футбол

П1. Австрийцы безусловно являются фаворитами, однако и Румыния может преподнести сюрпризы. Однако не стоит ожидать большого количества голов, ведь команды забивали не слишком много в своих очных встречах.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.