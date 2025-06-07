Андорра – Англия. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 07.06.25

Квалификация к ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур

7 июня. 19:00. Барселона. "RCDE Стедиум"

Главный судья: Игорь Паяч (Хорватия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Сборные Андорры и Англии сыграют между собой в рамках 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 в группе K. Матч между очевидным фаворитом и очевидным аутсайдером. Англичане стремятся заработать очередные три очка, тогда как Андорра будет надеяться на чудо.

Новости Андорры

Постоянные аутсайдеры отборов снова замыкают турнирную таблицу своей группы. Вряд ли кто-то из болельщиков всерьез надеется на первый выход на крупный турнирах в истории этой страны.

Андорра выиграла лишь один из последних 25 официальных матчей, и тот против печально известного Сан-Марино (2:0) в товарищеской игре в октябре. После этого они провели два поединка в рамках Лиги Наций, проиграв Молдове (0:1) и сыграв вничью с Мальтой (0:0). А в рамках квалификации к ЧМ-2026 Андорра стартовала с двух поражений. В первом туре она минимально уступила сборной Латвии (0:1), а во втором уже разгромно проиграла Албании (0:3). Теперь же ее ждет грозная Англии, матч против которой не сулит какого-то оптимизма.

Новости Англии

Две победы, пять забитых мячей и ни одного пропущенного. Первая международная пауза для Томаса Тухеля во главе сборной Англии прошла более чем замечательно. Хотя вряд ли кто-то ожидал другого результата против Албании (2:0) и Латвии (3:0). При всем уважении к соперникам, конечно.

В целом англичане победили в последних своих пяти матчах. Еще под руководством Ли Карсли они одолели Финляндию (3:1), Грецию (3:0) и Ирландию (5:0) – все матчи в рамках Лиги Наций. Теперь же подопечным Тухеля предстоит игра против аутсайдера группы, поэтому у немца есть прекрасная возможность продолжить свою положительную серию на посту главного тренера "Трех львов".

Личные встречи

09.10.21 КЧМ Андорра – Англия 0:5

05.09.21 КЧМ Англия – Андорра 4:0

10.06.09 КЧМ Англия – Андорра 6:0

06.09.08 КЧМ Андорра – Англия 0:2

28.03.07 КЕ Андорра – Англия 0:3

Цифры и факты

Англия выиграла семь из последних восьми матчей, в шести из них сохранив ворота "сухими";

Англия ни разу не пропускала от Андорры в шести очных встречах;

В четырех из пяти последних матчей Англия забивала как минимум три мяча;

В пяти из шести матчей против Андорры англичане забивали три и более гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У обеих сборных накануне матча нет серьезных потерь из-за травм.

Андорра, 5-4-1: Альварес — Борра, Николас, Льовера, Оливера, Гарсия — Родриго, Валес, Бабо, Сервос — Куку

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Александер-Арнольд, Конса, Колвилл, Льюис-Скелли — Райс, Беллингем — Сака, Палмер, Гордон — Кейн

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Андорра — Англия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между Андоррой и Англией от UA-Футбол

Победа Англии с форой (-3). Вроде бы все максимально очевидно, разве нет? Встречаются команды из совершенно разных измерений. Даже если Томас Тухель решит выпустить на этот матч второй состав, то шансы Андорры на положительный результат максимально малы, иначе немец будет рисковать как не своей должностью, то по крайней мере честью. Поэтому интрига заключается лишь в количестве забитых мячей сборной Англии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.