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Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 07.06.2025
Босния и Герцеговина - Сан-Марино: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.06.2025 ⋊ Чемпионат Мира по футболу на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Босния и Герцеговина нацелена на третью победу подряд на групповом этапе. Отличная возможность для "желто-синих" улучшить свою статистику в поединке с андердогом в лице Сан-Марино.
Босния и Герцеговина - Сан-Марино 16:00
Отбор на чемпионат мира-2026
7 июня. Зеница. "Билино Поле".
Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Босния и Герцеговина: последние новости
После неудачного выступления в Лиги наций (2 набранных очка в группе с Нидерландами, Германией и Венгрией) Босния и Герцеговина в этом году стартовала в квалификации ЧМ-2026. Сперва подопечные Барбареза неожиданно в гостях обыграли Румынию (1:0), а затем кое-как взяли верх дома над Кипром (2:1).
На этот отбор боснийцы возлагают большие надежды с учетом того, что на прошлом крупном турнире им сыграть не удалось. На пути к Евро-2024 их тогда в плей-офф остановила Украина.
В лазарете у Боснии и Герцеговины находятся Колашинац, Круныч и Ахмедходжич.
Ориентировочный состав: Василь – Баришич, Радельич, Омерович – Дедич, Гигович, Шуньич, Тахирович, Демирович - Джеко
Сан-Марино: последние новости
Прошлая осень стала знаменательным отрезком для сборной Сан-Марино. За это время года "бело-голубые" одержали первую и вторую победу в официальных матчах в истории. Их соперником была национальная команда Лихтенштейна.
Также по итогам группового этапа Лиги наций Сан-Марино пробилась в третий дивизион турнира.
Впрочем, в отборе на мундиаль феерить коллективу Чеволи уже не получается. Пока что в активе санмаринцев поражения от Кипра (0:2) и Румынии (1:5).
Ориентировочный состав: Амичи – Фаббри, Бенвенути, Чеволи, Тоси – Берарди, Дзаннони, Капиккьони, Голинуччи, Контадини – Нанни
Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Последние матчи
Босния и Герцеговина:
- 24.03.25. Босния и Герцеговина - Кипр 2:1 (отбор на ЧМ-2026)
- 21.03.25. Румыния - Босния и Герцеговина 0:1 (отбор на ЧМ-2026)
- 19.11.24. Босния и Герцеговина - Нидерланды 1:1 (Лига наций)
Сан-Марино:
- 24.03.25. Сан-Марино - Румыния 1:5 (отбор на ЧМ-2026)
- 21.03.25. Кипр - Сан-Марино 2:0 (отбор на ЧМ-2026)
- 18.11.24. Лихтенштейн - Сан-Марино 1:3 (Лига наций)
Личные встречи
- 08.10.05. Босния и Герцеговина - Сан-Марино 3:0 (отбор на ЧМ-2006)
- 04.06.05. Сан-Марино - Босния и Герцеговина 1:3 (отбор на ЧМ-2006)
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Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Прогноз от UA-Футбол
В победе боснийцев сомнений нет, но ввиду их прагматичного стиля игры, совсем уж сокрушительное поражение Сан-Марино вряд ли потерпит.
Наш прогноз - тотал голов меньше (4,5) с коэффициентом 1,72.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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