Мальта – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 07.06.2025

Квалификация на Чемпионат мира-2026

Группа G, третий тур

7 июня, 19:00. “Та'Кали Нэшнел Стедиум”

Главный арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Мальта и Литва – одни из андердогов группы G. Особенно если учитывать, что в квинтете есть Нидерланды, Польша и Финляндия. Соответственно очный поединок – это возможность как показать свой уровень на фоне примерно одинакового по силе соперника, так и заработать очки в отборе. И все же продолжить теоретическую борьбу за хотя бы второе место.

Новости сборной Мальты

Этот год "иоанниты" начали очень неудачно. В марте на их счету два поражения. Более того, оба матча они завершали в меньшинстве. Сначала Мальта играла дома против Финляндии. Гости открыли счет на исходе первого тайма и сели в оборону. Несмотря на 10 ударов во второй половине встречи, мальтийцы сравнять так и не смогли. А на 78 минуте остались в меньшинстве из-за прямой красной карточки защитника Курта Шоу.

Против Польши во втором туре было все гораздо легче. Но легче не для самих мальтийцев. Очевидное преимущество на “Народовом” в Варшаве “кадра” воплотила в два гола: по одному в каждом тайме. И это еще в активе голкипера Мальты Генри Бонелло десять сейвов. И этот матч заранее покинул тоже из-за прямой красной нападающей Шуареф.

Кадры хозяев

Именно он не сыграет сегодня. А это очень важное звено команды – один из двух самых дорогих игроков, представитель швейцарского “Сьона”. Вторым является полузащитник "Реймса" Тедди Теума, но на него тоже не рассчитывают: он находится в лазарете. Остальные футболисты представляют в основном местный чемпионат, хотя и есть футболисты из "Уигана" (Первая лига Англии) и "Стали" Мелец (Экстракласса).

Новости сборной Литвы

В отличие от "ионитов", на счету литовцев сейчас не "баранка". Стартовали "трехцветные" матчем в Варшаве. Тоже, как и Мальта, проиграли. Хоть и с меньшим счетом. Кадра забила лишь на 81 минуте усилиями Роберта Левандовского. Литва более качественно противостояла полякам, чем мальтийцы, однако все равно значительно уступала сопернику.

А вот во втором туре было уже интереснее. В матче против Финляндии в Каунасе фаворитами были все же гости. И именно они к 17 минуте уже забили два мяча. Это было шоком литовцев, который их разбудил. Еще до перерыва они отквитали один гол при нескольких моментах, а на 69-й минуте вырвали ничью. Это был первый заработанный зачетный пункт командой Эдгараса Янкаускаса.

Кадры гостей

Дисквалифицированных у литовцев нет. А вот травмированный есть. Это молодой нападающий Кучис, который был основным в марте и забил гол финнам. Остальные футболисты доступны тренеру. В том числе и 22-летний полузащитник "Торино" Гвидас Гинейтис, самый дорогой футболист на две команды (пять миллионов евро).

Последние пять матчей Мальты и Литвы

Последние пять личных встреч хозяев

24.03.25. Польша – Мальта 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)

21.03.25. Мальта – Финляндия 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)

19.11.24. Мальта – Андорра 0:0 (Лига наций)

14.11.24. Мальта – Лихтенштейн 2:0 (ТМ)

13.10.24. Мальта – Молдова 1:0 (Лига наций)

Последние пять личных встреч гостей

24.03.25. Литва – Финляндия 2:2 (Отбор на ЧМ-2026)

21.03.25. Польша – Литва 1:0 (Отбор на ЧМ-2026)

18.11.24. Косово – Литва 1:0 (Лига наций)

15.11.24. Кипр – Литва 2:1 (Лига наций)

15.10.24. Литва – Румыния 1:2 (Лига наций)

Личные встречи между соперниками

05.10.17. Мальта – Литва 1:1 (Отбор на ЧМ-2018)

11.10.16. Литва – Мальта 2:0 (Отбор на ЧМ-2018)

08.06.15. Мальта – Литва 2:0 (ТМ)

15.11.06. Мальта – Литва 1:4 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Мальта – Литва

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Прогноз матча Мальта – Литва от UA-Football

За последние шесть поединков дома "иоанниты" проиграли только один раз – именно сборной Финляндии. До этого победили Молдову и Лихтенштейн, сыграли вничью со Словенией, Белоруссией и Андоррой. Литовцы проиграли четыре последних поединка. Все же каждый является удобным соперником своего оппонента. Поэтому трудно кому-то отдать предпочтение. Прогноз: Ничья.