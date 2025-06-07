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Албания - Сербия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 07.06.2025

Чемпионат мира

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Албанией и Сербией в рамках квалификации на ЧМ-2026

Албания - Сербия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 07.06.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур

7 июня. 21:45. Тирана. "Арена Комбетаре"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Сборная Албании, сыгравшая два матча в группе K в квалификации к чемпионату мира 2026 года, проведет игру на своем поле против Сербии, которая начинает свой путь в отборе к мундиалю. Нас ожидает принципиальная встреча, поскольку противостояние этих двух стран на футбольном поле является одним из самых ожесточенных в Европе.

Содержание

Новости Албании

Команда под руководством Силвиньо по итогам сезона 2024/25 в Лиге наций вылетела в Дивизион "C", заняв в квартете со сборными Чехии, Грузии и Украины последнее место, несмотря на то, что "орлам" удалось набрать 7 очков в 6 матчах.

После поражения на "Уэмбли" от сборной Англии в первом матче Томаса Тухеля во главе "Трех львов" со счетом 2:0 они одержали уверенную победу в следующем поединке на своем поле против Андорры (3:0). В целом у Албании не очень стабильные результаты, ведь их национальная команда выиграла лишь три матча в последних 11 официальных поединках.

Одна из этих побед произошла в матче со сборной Украины (1:2) в первом раунде прошлого сезона Лиги наций. А еще одна победа албанцев была добыта в поединке с Грузией (0:1) еще в октябре прошлого года в том же турнире.

Новости Сербии

Сборная Сербии еще не играла матчи отбора на чемпионат мира 2026 года, потому что они должны были провести переходные матчи в Лиге наций против Австрии. По итогам этого двухматчевого противостояния "белые орлы" остались в Дивизионе "А", обыграв команду Ральфа Рангника с общим счетом 3:1.

Напомним, что в своей группе Лиги наций вместе с Испанией, Данией и Швейцарией они заняли третье место, набрав 6 очков (1 победа, 3 ничьи и 2 поражения). В общем, их результаты, как и у Албании, также можно назвать нестабильными. В последних 11 матчах сербы одержали лишь две победы, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев три поражения.

Турнирная таблица

Албания - Сербия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 07.06.2025 - изображение 1

Цифры и факты

  • Сербия пропускает на выезде в семи официальных матчах подряд;
  • Албания одержала одну победу в последних пяти официальных домашних матчах;
  • Сборные Албании и Сербии лишь дважды до этого играли в официальных матчах и одержали по одной победе.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе сборной Албании следующий матч может пропустить нападающий Рей Манай. А вот у сербов нет серьезных потерь накануне этого поединка.

Албания, 4-2-3-1: Стракоша — Митай, Айети, Джимсити, Хюсай — Байрами, Асллани — Ходжа, Лачи, Узуни — Броя

Сербия, 3-4-1-2: Петрович — Эракович, Павлович, Миленкович — С. Митрович, Максимович, Гудель, Живкович — Самарджич — А. Митрович, Влахович

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Трансляція матчу Албанія - Сербія
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Ставки и коэффициенты на матч

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3.66
3.10
2.25
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Прогноз на матч между Албанией и Сербией от UA-Футбол

ОЗ — 2,10. Хозяева будут иметь небольшое преимущество в этом поединке, но, по версии букмекеров, номинальным фаворитом считаются гости. Мы ожидаем, что это противостояние будет зрелищным, хоть и трудно определить, кто же станет победителем. По нашему мнению, обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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